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 Северная Корея захватила российское судно с 17 членами экипажа

Северокорейские пограничники захватили российское рыболовецкое судно "Сянхайлинь-8".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское РБК со ссылкой на директора компании, который владеет судном.

Судно было задержано в 53 морских милях от берега из-за якобы незаконного пересечения границы.

"Почему корейцы придумали, что 50 миль - это "зона их военной охраны", никаким международным институтом не признано. Это нам сказали в посольстве", - отметил директор компании.

На борту находились 17 моряков, в частности, 15 граждан РФ и двое граждан Южной Кореи. Все они задержаны.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139291
 
 
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В стране великого чучхе русакам понравится. Закон кармы всегда работает.
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А им тоже закона морские не писаны! Параше можно Украинских моряков захватывать ?! Так и им теперь можно!
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ну фсьо! раз там южнокорєйці - всі шпіони і расстрєл
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Расстрел будет обязательно, у чучхе с этим дело всё чётко.
Расстрелять должны кацапов, просто очень хочется, чтоб именно их.
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І що - таки будуть в Міжнародний Трибунал з морського права звертатись?
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неужто у муйлуши шо-та не срослось с Ыном...поставки сена из нарабсеи прекратились? Не зря рыжий амер зачастил на дружественные северокорейские встречи...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСеверная Корея захватила российское судно с 17 членами экипажа
 
 
 
 
 
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