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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:подсчет (56) ЦИК (3243)

 ЦИК обработал 98,95% протоколов: "Слуга народа" - 43,14%, "ОП-За життя" - 13,02%, "Батькивщина"- 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12%, "Голос" - 5,84%

Центральная избирательная комиссия опубликовала новые результаты подсчета протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Данные доступны на сайте ЦИК, сообщает Цензор.НЕТ.

По результатам обработки 98,95% протоколов в Верховную Раду IX созыва попадают 5 политических партий.

  • "Слуга народа" получила 43.14% (6 086 408 голосов);
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13.02% (1 840 922 голоса);
  • "Батькивщина" - 8,18% (1 155 401 голос);
  • "Европейская Солидарность" - 8.12% (1 146 936 голосов);
  • "Голос" - 5.84% (825 112 голосов).

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Партия "Радикальная партия Олега Ляшко" набрала 4,01%, "Сила и честь" - 3,82%, "Оппозиционный блок" - 3,03%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,40%, "Партия Шария" - 2,23%, "Свобода" - 2,16%, "Гражданская позиция" - 1.05%.

ЦИК обработал 98,95% протоколов: Слуга народа - 43,14%, ОП-За життя - 13,02%, Батькивщина- 8,18%, Евросолидарность - 8,12%, Голос - 5,84% 01

Источник: https://censor.net.ua/n3139290
 
 
 Топ комментарии
 
Это что дядя Петя с армией , вирою, мовою и армией порохоботов блогеров и ботоферм на цензоре итд набрал даже меньше чем баба Юля? Порохоботы браво ЦИК обработал 98,95% протоколов: "Слуга народа" - 43,14%, "ОП-За життя" - 13,02%, "Батькивщина"- 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 9116
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хотів за націоналістів, та вирішив, шо пропаде мій голос і віддав "Голосу", а тепер жалкую, бо таких ідіотів як я виявилось багато
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У Шария больше голосов, чем у Свободы Тягнибока и чуть меньше, чем у партии премьер-министра Гройсмана.
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Шіість сотих процента між Пєтєю і бабцею, ніби й дрібниці, а так приємно.
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Это что дядя Петя с армией , вирою, мовою и армией порохоботов блогеров и ботоферм на цензоре итд набрал даже меньше чем баба Юля? Порохоботы браво ЦИК обработал 98,95% протоколов: "Слуга народа" - 43,14%, "ОП-За життя" - 13,02%, "Батькивщина"- 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12%, "Голос" - 5,84% - Цензор.НЕТ 9116
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хотів за націоналістів, та вирішив, шо пропаде мій голос і віддав "Голосу", а тепер жалкую, бо таких ідіотів як я виявилось багато
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так відбуваєця маніпуляція безсвідомістю
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і тепер мій голос точно пропав: славко - апсолютна маріонєтка
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Риги з *********, звісно, пічаль. Але не так як раніше - під 50% і більше.
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"Иван Голубец" потонул (( - обеспечение морской рыбой украинцев ( рыбный день) это задача государства...надо строить траулеры
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как выглядет биоматериал голосующий за опзж, кто знает?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК обработал 98,95% протоколов: "Слуга народа" - 43,14%, "ОП-За життя" - 13,02%, "Батькивщина"- 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12%, "Голос" - 5,84%
 
 
 
 
 
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