 Жителям ОРДЛО выдано уже 7 тысяч российских паспортов, - губернатор Ростовской области РФ

Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТАСС.

"На сегодняшний день порядка 7 тыс. паспорта получили, 30 тыс. ждут решения", - сказал Голубев.

По его словам, власти не опасаются конкуренции за рабочие места после приезда в Ростовскую область жителей оккупированной Украины.

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