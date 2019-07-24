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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 За рубежом
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 Жителям ОРДЛО выдано уже 7 тысяч российских паспортов, - губернатор Ростовской области РФ

В РФ утверждают, что заявки на получение паспортов России подали около 30 тысяч жителей оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей, а 7 тысяч человек российский документ уже получили.

Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТАСС.

"На сегодняшний день порядка 7 тыс. паспорта получили, 30 тыс. ждут решения", - сказал Голубев.

По его словам, власти не опасаются конкуренции за рабочие места после приезда в Ростовскую область жителей оккупированной Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз не будет давать визы крымчанам по выданным после 2014 года российским паспортам, - посол ЕС в РФ Эдерер

Источник: https://censor.net.ua/n3139289
 
 
 Топ комментарии
 
Вагони треба підганяти. А то сидять дві старі шкури на сірій території і триндять, що їм треба міст. Бо їхні батьки сюди приїхали "быдло поднимать" в товарних вагонах з голою сракою і заїхали в побілені хати з садками де людей голодом винищили. Одні матюки.
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Так надо сразу лишать их украинских
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Вагони треба підганяти. А то сидять дві старі шкури на сірій території і триндять, що їм треба міст. Бо їхні батьки сюди приїхали "быдло поднимать" в товарних вагонах з голою сракою і заїхали в побілені хати з садками де людей голодом винищили. Одні матюки.
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выдать всем желающим, потом легче сортировать будет.
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У меня в связи с этим только ОДИН вопрос - украинские паспорта отобрали? Если да - то тогда всё в ажуре, вычеркнуть из всех списков и нехай гуляют по расее. А если остались - тогда бЯда.... придётся холить и лелеять эту сволочь.
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30 тысяч? Один процент взрослого населения?
Примерно совпадает с процентом клинических идиотов в обществе.
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Нехай получают паспорта и едут на расею, там их столько сюрпризов ждёт. Всё-таки зов предков даёт о себе знать. Тянет таки на гнилые мокшанские болота эту кацапню заезжую.
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Вы, кретины, действительно не понимаете? Никуда они не поедут. Но скоро вместо защиты рускоговорящих путин будет "защищать" уже граждан рассеи. Да пусть их там будет хоть 1 хоть 2 процента - это уже не важно. Он защищает "своих" граждан.
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А раньше было не так ? Они пять лет "защищают русскоязычных от биндер".
Какая разница - что они выберут в качестве предлога ? У них 10 тысяч единиц ЯО, потому они делают всё что хотят.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЖителям ОРДЛО выдано уже 7 тысяч российских паспортов, - губернатор Ростовской области РФ
 
 
 
 
 
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