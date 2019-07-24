 Жителям ОРДЛО выдано уже 7 тысяч российских паспортов, - губернатор Ростовской области РФ

Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТАСС.
"На сегодняшний день порядка 7 тыс. паспорта получили, 30 тыс. ждут решения", - сказал Голубев.
По его словам, власти не опасаются конкуренции за рабочие места после приезда в Ростовскую область жителей оккупированной Украины.
Примерно совпадает с процентом клинических идиотов в обществе.
Какая разница - что они выберут в качестве предлога ? У них 10 тысяч единиц ЯО, потому они делают всё что хотят.