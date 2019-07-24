 Истребители Южной Кореи открыли огонь по российскому военному самолету после нарушения ним границы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН.
По данным южнокорейских военных, российский разведывательный самолет впервые пролетел вблизи островов Токто и не обращал внимания на предупредительные сигналы.
В ответ военные совершили 360 выстрелов. Кроме него, ПВО Южной Кореи зафиксировали вблизи своих границ еще два российских бомбардировщика и два китайских самолета.
P.s. 360 выстрелов по самолету и даже не сбили... Видать хреновые летчики.
Foto: Lielvārdē uzņem un uztanko pasaulē modernākos iznīcinātājus 'F-35'
Не, не слышал.
23.07.19 08:16 Южнокорейские истребители открыли предупредительный огонь из-за вторжения военных самолетов РФ в воздушное пространство страны
Похоже кацапы с китайцами там летают вообще не обращая внимание на потуги и выстрелы южнокорейцев. Пора вступить в дело Штатам.
ТУ- 95 все равно на ходу !
И ракеты у нас есть.
Но это лучше, чем европейская озабоченность.
Но воевать истребителями с московией никто не будет.
Весь разговор через зенитный прицел.
Украина скорее обзаведётся боевыми дронами, чем истребителями.