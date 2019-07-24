 Истребители Южной Кореи открыли огонь по российскому военному самолету после нарушения ним границы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН.

По данным южнокорейских военных, российский разведывательный самолет впервые пролетел вблизи островов Токто и не обращал внимания на предупредительные сигналы.

В ответ военные совершили 360 выстрелов. Кроме него, ПВО Южной Кореи зафиксировали вблизи своих границ еще два российских бомбардировщика и два китайских самолета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за российских бомбардировщиков Южная Корея подняла авиацию