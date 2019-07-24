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 Происшествия, За рубежом
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Все про:армия РФ (5782) самолет (2238) Южная Корея (124)

 Истребители Южной Кореи открыли огонь по российскому военному самолету после нарушения ним границы

Истребители Южной Кореи открыли огонь по самолету РФ за нарушение воздушного пространства страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН.

По данным южнокорейских военных, российский разведывательный самолет впервые пролетел вблизи островов Токто и не обращал внимания на предупредительные сигналы.

В ответ военные совершили 360 выстрелов. Кроме него, ПВО Южной Кореи зафиксировали вблизи своих границ еще два российских бомбардировщика и два китайских самолета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за российских бомбардировщиков Южная Корея подняла авиацию

Источник: https://censor.net.ua/n3139288
 
   
 Топ комментарии
 
Не по самолету, а предупредительные. Если бы ПО самолету, думаю, сейчас другие новости были бы...
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Ранее была новость про то что открыли предупредительный огонь... Теперь что огонь по самолету. Так где же правда?
P.s. 360 выстрелов по самолету и даже не сбили... Видать хреновые летчики.
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Корейці молодці, не сцять стріляти по російським літакам які можуть нести ядерну зброю! Наступного разу зіб'ють!
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Ранее была новость про то что открыли предупредительный огонь... Теперь что огонь по самолету. Так где же правда?
P.s. 360 выстрелов по самолету и даже не сбили... Видать хреновые летчики.
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Смотря из чего стрелять. 25-мм авиапушка-гатлинг имеет скорострельность 3 300 выс/мин. 360 выстрелов - это 2-3 очереди.
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По данным ТСН - дальше можно не читать
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Ну да, вот только американские (ну и южнокорейские соответственно) истребители последние 50 лет вооружают 20 мм пушками М61 со скорострельностью 6000 выс/мин. и боекомплектом около 500 выстрелов. Истребители Южной Кореи открыли огонь по российскому военному самолету после нарушения ним границы - Цензор.НЕТ 3130. Есть еще подвесные пушечные контейнеры с 30 мм пушками, но там 1500 выс/мин. и боекомплект 360 выстрелов. Все это добро шмаляет очередями по 30-50 выстрелов. Так что повеселились корейцы от души, по полбоекомплекта высадили. Истребители Южной Кореи открыли огонь по российскому военному самолету после нарушения ним границы - Цензор.НЕТ 8485 Просто сбивать не собирались, шмаляли предупредительные.
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Я ж не знаю, на чем именно корейцы( кста, не факт, шо корейцы) летали. На F-35 как раз GAU-12/U Equalizer.
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Корейці молодці, не сцять стріляти по російським літакам які можуть нести ядерну зброю! Наступного разу зіб'ють!
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Виталий, хочется шоб его вообще расстреляли....
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если про самолёты, то вот какие красавцы сели на заправку в Латвии (Лиелварде)



Foto: Lielvārdē uzņem un uztanko pasaulē modernākos iznīcinātājus 'F-35'
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Лаптерейховые ватолеты должны обязательно сразиться с пендосовскими F-35. Доколе бусурмане будут подбираться к нарассеюшке? Разве дилды за это воевали?
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Учёт в психдиспансере!?
Не, не слышал.
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Ну а шо? Вы ж еще со времен совка мечтали "схлестнутся с пиндосами". Вон пехота ваша в Сирии схлестнулась...Почему бы теперь еще вашим летучим ведрам с гайками не попробовать?
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Красота, конечно, субъективна, НО, назвать ЭТО красивым - язык не поворачивается.
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Не по самолету, а предупредительные. Если бы ПО самолету, думаю, сейчас другие новости были бы...
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" .... і дорогая нє узнаєт, как"ой в пілота бил конєц..."
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Никто в здравом уме даже в сторону стратега не станет стрелять ибо неизвестно шо у него там в брюхе. И при случайном попадании возможен гигантским случайный бадабум. Новость утка от начала и конца. Выстрелены были только тепловые ловушки
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Не кажіть , мабуть в орді відкопали "духовного" хана , от він їх і направляє...
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Сеном хоть накормили из расеянских гуманитарных поставок?
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ого, на цензоре, оперативность аж зашкаливает=))
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"Кроме него, ПВО Южной Кореи зафиксировали вблизи своих границ еще два российских бомбардировщика и два китайских самолета."
Похоже кацапы с китайцами там летают вообще не обращая внимание на потуги и выстрелы южнокорейцев. Пора вступить в дело Штатам.
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США заявили об уничтожении второго иранского беспилотника
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Вот разошлись. Так у Ирана все беспилотники кончатся. Трамп просто зверюга лютая.
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И какой результат этих 360 выстрелов .
ТУ- 95 все равно на ходу !

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Результат - мокрые штанишки лапотных пилотов. Теперь спереди они желтые, а сзади коричневые.
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Если бы стреляли на поражение, ты бы уже была бухая в хлам, поминая свежезашкваренных хероев раисси.
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пора и Украине делать легкий боевой самолт, как в Южной Корее...
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Украине нужны зенитные ракеты, а не лёгкий самолёт.
И ракеты у нас есть.
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Стоит нарушить центровку хотя бы одного винта, и двигатель вырывается из мотогондолы, а сами лопасти пробивают фюзеляж, кроша проводку и трубопроводы. Так что корейцы дали пару очередей параллельно курсу.
Но это лучше, чем европейская озабоченность.
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Рядом с московией никакое ПВО достаточным не бывает.
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ЛБС нужен - ибо F-35 много не купишь..
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Украине "нужен Литвин", нужны боевые самолёты, нужны дороги - много чего Украине нужно.
Но воевать истребителями с московией никто не будет.
Весь разговор через зенитный прицел.
Украина скорее обзаведётся боевыми дронами, чем истребителями.
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зрк всегда подавлялись и будут подавлятся..а дроны кто будет делать.. КБ "Луч"?
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Новость по второму разу пошла, наверно редактор новый, первую не заметил
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По данным ТСН. Очередная брэхня значит
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Кстати, а какие в Южной Кореи истребители ? Эфки ?
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Устарела статья. В 2014 корейцы заключили контракт на 40 Ф-35, в марте 2019 начали получать.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИстребители Южной Кореи открыли огонь по российскому военному самолету после нарушения ним границы
 
 
 
 
 
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