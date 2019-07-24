 Кандидат от "ЕС" Бондарь вырвал победу у конкурентов из "Слуги народа" и "Голоса" на Львовщине: отрыв от 2 места - 140 голосов, от 3 - 470

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на официальный сайт ЦИК.
По информации ЦИК в подсчет голосов в окурге завершен.
Пока это округ, на котором зфаиксирован минимальный разрыв между первым и вторым местом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на официальный сайт ЦИК.
По информации ЦИК в подсчет голосов в окурге завершен.
Пока это округ, на котором зфаиксирован минимальный разрыв между первым и вторым местом.
КАЦАПИ ХІБА МАСЛА ДУРАЧКАМ ВАМ ПІДЛИВАЮТЬ А СРЕТЕСЬ МІЖ СОБОЮ,,КАЦАПНЯ РАДІЄ ,,СТОЇТЬ ЗБОКУ І РЖЕ З ПРИДУРКІВ ЯК ВОНИ ЖРУТЬ ОДНЕ ОДНОГО __ВИ ЩО НЕ РОЗУМІЄТЕ??????