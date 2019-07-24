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 Политика Украины
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 Кандидат от "ЕС" Бондарь вырвал победу у конкурентов из "Слуги народа" и "Голоса" на Львовщине: отрыв от 2 места - 140 голосов, от 3 - 470

В 119 округе (Львовская область) победил кандидат от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь. За него проголосовало 12790 избирателей. За кандидата от партии "Слуга народа" Ореста Кавецкого проголосовало 12650 избирателей, а за кандидата от партии "Голос" Олега Шибу отдали свои голоса 12321 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на официальный сайт ЦИК.

По информации ЦИК в подсчет голосов в окурге завершен. 

Пока это округ, на котором зфаиксирован минимальный разрыв между первым и вторым местом. 

Кандидат от ЕС Бондарь вырвал победу у конкурентов из Слуги народа и Голоса на Львовщине: отрыв от 2 места - 140 голосов, от 3 - 470 01

Источник: https://censor.net.ua/n3139286
 
   
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ну хоть какая то радость для порохоботов)))а то везде--тотальная зрада))
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В ооппозиції такі ******* навіть корисні. Нехай ппрацює.
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БЛ...СРАЧІ НА ФОРУМІ РОЗВОДИТЕ__ПОРОХ _ЗЕ --
КАЦАПИ ХІБА МАСЛА ДУРАЧКАМ ВАМ ПІДЛИВАЮТЬ А СРЕТЕСЬ МІЖ СОБОЮ,,КАЦАПНЯ РАДІЄ ,,СТОЇТЬ ЗБОКУ І РЖЕ З ПРИДУРКІВ ЯК ВОНИ ЖРУТЬ ОДНЕ ОДНОГО __ВИ ЩО НЕ РОЗУМІЄТЕ??????
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кацапня кипричачи срёт, что ублюдка шоколадного убрали, который с путиным в десны лупился
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКандидат от "ЕС" Бондарь вырвал победу у конкурентов из "Слуги народа" и "Голоса" на Львовщине: отрыв от 2 места - 140 голосов, от 3 - 470
 
 
 
 
 
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