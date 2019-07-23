 Специалист по уничтожению российской агентуры полковник Андрущенко назначен на должность главы департамента защиты национальной государственности СБУ, - Бутусов

Об этом он написал в Фейсбуке.
Бутусов отметил: "Президент Владимир Зеленский назначил главой департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины полковника Сергея Андрущенко. ДЗНГ - это одна из ключевых структур безопасности государства, так что назначение знаковое.
В 2014-м году Андрущенко стал начальником управления "Т" - управления по борьбе с терроризмом в департаменте защиты национальной государственности.
Андрущенко принимал активное участие раскрытии многих террористических актов, совершенных российскими спецслужбами. В частности, в раскрытии подрыва противопехотной мины в Харькове 22 февраля 2015-го года на пути украинской демонстрации, в результате которого погибло 4 человека, включая несовершеннолетнего Даню Дидыка (к слову, мэр Харькова Кернес, известный своими сепаратистскими настроениями, отказывается называть школу, где учился Даня, именем погибшего Народного Героя).
Также Андрущенко курировал разоблачение российского пропагандиста Кирилла Вышинского, действовавшего под прикрытием руководителя РИА Новости в Украине, и награжденного российской медалью "За возвращение Крыма".
Андрущенко не пиарился, не лез на камеры, был постоянно в деле. Награды и знаки отличия получил заслуженные.
Он уволился из СБУ в 2018-м, с поста заместителя начальника ДЗНГ - а сейчас вернулся на службу начальником.
На высокую должность назначен настоящий профессионал, имеющий реальные заслуги в уничтожении российской агентуры в Украине.
Надеюсь, что и действовать будет соответственно, сосредоточив усилия на противодействии реальным угрозам государству - а это прежде всего пророссийский реванш, финансирование СМИ и политических партий в Украине Российской федерацией.
Назначение знаковое, и это о многом говорит".
Адреса 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ АНІЩЕНКА, будинок 3 А
Директор Андрущенко Сергій Анатолійович
Стан зареєстровано
Основний вид діяльності
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівельВласники на 16.07.2019
Андрущенко Сергій Анатолійович, внесок - 1 000 грн, 100%
БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- АНДРУЩЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Зеленский уволил советника Порошенко. И вновь назначил его
Зеленский уволил Руслана Демченко с поста советника президента, а потом восстановил его в должности.
Соответствующие указы №547/2019 и №548/2019 были опубликованы на официальном сайте президента во вторник, 23 июля.
Отметим, Демченко занимал должность советника главы государства при пятом президенте Петре Порошенко (2014-2019).
безопасности Украины -
как продвигается дело с крадеными серверами из АП порошенко с
инфой государственной важности .
Огент Кремля, моссада и цру, будет делать все, что бы ликвидировать "5 копийок", "Aby" и прочих порохоботов
ЗРАДА! ЗРАДА! АнДРУщенко! Ан - значит продал секреты украинских самолётов! А как вам это!? ДРУ - почти что ГРУ!!! А вот это: Щенко - приставка, говорящая, что на самом деле опыта нет! Продаст врагу Украину!!! Или ещё хуже - продаст Рошен и секрет производства коробки к Киевскому торту!!!
Что, зебилы, поняли наконец, что натворили!!!?
Ни о чем не говорит. Кинули кость народу, а сами займутся распределением потоков, бггг.