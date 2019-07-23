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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
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Все про:назначение (1441) СБУ (13642) Бутусов Юрий (1781)

 Специалист по уничтожению российской агентуры полковник Андрущенко назначен на должность главы департамента защиты национальной государственности СБУ, - Бутусов

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутсов считает, что новый глава департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Андрущенко это реальный профессионал имеющий реальные заслуги в уничтожении российской агентуры в Украине.

Об этом он написал в Фейсбуке.

Бутусов отметил: "Президент Владимир Зеленский назначил главой департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины полковника Сергея Андрущенко. ДЗНГ - это одна из ключевых структур безопасности государства, так что назначение знаковое.

В 2014-м году Андрущенко стал начальником управления "Т" - управления по борьбе с терроризмом в департаменте защиты национальной государственности.

Андрущенко принимал активное участие раскрытии многих террористических актов, совершенных российскими спецслужбами. В частности, в раскрытии подрыва противопехотной мины в Харькове 22 февраля 2015-го года на пути украинской демонстрации, в результате которого погибло 4 человека, включая несовершеннолетнего Даню Дидыка (к слову, мэр Харькова Кернес, известный своими сепаратистскими настроениями, отказывается называть школу, где учился Даня, именем погибшего Народного Героя).

Также Андрущенко курировал разоблачение российского пропагандиста Кирилла Вышинского, действовавшего под прикрытием руководителя РИА Новости в Украине, и награжденного российской медалью "За возвращение Крыма".

Андрущенко не пиарился, не лез на камеры, был постоянно в деле. Награды и знаки отличия получил заслуженные.

Он уволился из СБУ в 2018-м, с поста заместителя начальника ДЗНГ - а сейчас вернулся на службу начальником.

На высокую должность назначен настоящий профессионал, имеющий реальные заслуги в уничтожении российской агентуры в Украине.

Надеюсь, что и действовать будет соответственно, сосредоточив усилия на противодействии реальным угрозам государству - а это прежде всего пророссийский реванш, финансирование СМИ и политических партий в Украине Российской федерацией.

Назначение знаковое, и это о многом говорит".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил руководителем Департамента защиты государственности СБУ Андрущенко

Источник: https://censor.net.ua/n3139284
 
   
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Ну, про хомчака тут писалось то же самое.
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Согласен После того , как здесь хвалили Хомчака , который по факту бросил раненного бойца и это самое малое , что ему можно предъявить , приходится проверять об Андрущенко из нескольких источников
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Тепер потрібно зробити все щоб його не підірвали як його колег з військової розвідки! Спочатку потрібно відібрати доступи до системи відеокамер Києва у податкової поліції та взагалі всіх крім СБУ і всі хто захочуть отримати доступ до відеокамер Києва, мають отримувати його в СБУ і фіксувати для чого вони переглядали камери! Саме за допомоги відеокамер, які бездумно світяться в Інтернет, російська розвідка і змогла спланувати і реалізувати теракт і не один! Система відеоспостереження під час війни має бути в надійних руках. А всі хто нею користуються мають бути під наглядом СБУ! Те саме стосуєтсья всіх національних баз даних, ДПСУ, податкової, міліції, ДАЇ, судів, мінюсту, паспортні бази, медичні бази, навчальні бази! Все що має цінність для ворога має бути закрито і доступ до баз має бути обмежений, має фіксуватись хто заходив, що дивився, з якого комп'ютера, по якому паролю! Будь яка сумнівна активність користувачів має миттєво присікатись та ретельно розслідуватись!
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МТ-ДЮКЕР"
Адреса 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ АНІЩЕНКА, будинок 3 А

Директор Андрущенко Сергій Анатолійович

Стан зареєстровано
Основний вид діяльності
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівельВласники на 16.07.2019
Андрущенко Сергій Анатолійович, внесок - 1 000 грн, 100%
БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- АНДРУЩЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
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Это же кадры щоколяного барыги и соевого СБУ, как ЗЕкловун мог назначить Петиного прихвостня??
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Бедные ЗЕбилы, это что ж выходит, их божок ЗЕкловун назначил Петиного СБУшника...Шо теперь ЗЕбилам визжать..це зрада чи перемога??
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Ещё зрада для ЗЕбилов

Зеленский уволил советника Порошенко. И вновь назначил его

Зеленский уволил Руслана Демченко с поста советника президента, а потом восстановил его в должности.
Соответствующие указы №547/2019 и №548/2019 были опубликованы на официальном сайте президента во вторник, 23 июля.
Отметим, Демченко занимал должность советника главы государства при пятом президенте Петре Порошенко (2014-2019).
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Вай - вей, советник Порошенко теперь советник ЗЕкловуна. Бедные зебики, вроде и нельзя быть против, потому что это же их ЗЕкловун сам назначил, но с другой стороны как же быть за шоколадного советника Демченко?? Как быть, как же быть среднестатистическому ЗЕбилу??
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это называется переназначил на должности, по теме на мой вопрос будет ответ?
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Тупица, неужели все СБУшники, работавшие при Пете стали его собственностью?
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Осмелюсь спросить у специалистов департамента защиты национальной

безопасности Украины -
как продвигается дело с крадеными серверами из АП порошенко с
инфой государственной важности .
На посаду глави департаменту захисту національної державності СБУ призначено фахівця зі знищення російської агентури полковника Андрущенка, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5589 На посаду глави департаменту захисту національної державності СБУ призначено фахівця зі знищення російської агентури полковника Андрущенка, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5589
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Зрада,
Огент Кремля, моссада и цру, будет делать все, что бы ликвидировать "5 копийок", "Aby" и прочих порохоботов Фахівця зі знищення російської агентури полковника Андрущенка призначено на посаду голови Департаменту захисту національної державності СБУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3771
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Теперь, самое главное, чтоб его не взорвали..
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Респект мудрости. Необходимая статья. Теперь есть вероятность, что "Цензор" не закроют.
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Андрущенко... В списках любителей вафельной крошки не значится. Значит...
ЗРАДА! ЗРАДА! АнДРУщенко! Ан - значит продал секреты украинских самолётов! А как вам это!? ДРУ - почти что ГРУ!!! А вот это: Щенко - приставка, говорящая, что на самом деле опыта нет! Продаст врагу Украину!!! Или ещё хуже - продаст Рошен и секрет производства коробки к Киевскому торту!!!
Что, зебилы, поняли наконец, что натворили!!!?
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Ты шаурмы объелся забористой? По рецепту Зе?
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Назначение знаковое, и это о многом говорит". (с)
Ни о чем не говорит. Кинули кость народу, а сами займутся распределением потоков, бггг.
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И кого он разоблачил? Бабок, которые борщи таскали на блок-посты?
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Рад что оценили....но не забудьте отблагодарить меткой фотожабой, например: "в СБУ теперь все свои", а мы поржем, оно же так смИшно!
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Отлично! Правильное кадровое решение нового Президента.
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як же суттєво відрізняється думка головного редактора сайту від адмінів форуму.. Фахівця зі знищення російської агентури полковника Андрущенка призначено на посаду голови Департаменту захисту національної державності СБУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5001
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСпециалист по уничтожению российской агентуры полковник Андрущенко назначен на должность главы департамента защиты национальной государственности СБУ, - Бутусов
 
 
 
 
 
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