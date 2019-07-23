 ГБР вызвало на допрос мэра Киева Кличко

Об этом говорится в сюжете ТСН, передает Цензор.НЕТ.

В ГБР главу столицы будут допрашивать в рамках уголовного производства относительно законности использования коммунальных земель города Киева.

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О чем именно будут спрашивать - в Бюро не сообщили. "Был вызван на допрос в установленном законом порядке", - рассказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло производство в отношении предполагаемых нарушений и злоупотреблений во время строительства пешеходного моста, который открыли ко Дню Киева. Дело касается "вероятного совершения служебными лицами КП "Инженерный центр" исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) растраты чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц, то есть по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины".