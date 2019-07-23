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 Киевские новости
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Все про:допрос (1176) Киев (17730) Кличко (2663) ГБР (449)

 ГБР вызвало на допрос мэра Киева Кличко

Городского голову Киева Виталия Кличко на пятницу, 26 июля, вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом говорится в сюжете ТСН, передает Цензор.НЕТ.

В ГБР главу столицы будут допрашивать в рамках уголовного производства относительно законности использования коммунальных земель города Киева.

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О чем именно будут спрашивать - в Бюро не сообщили. "Был вызван на допрос в установленном законом порядке", - рассказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло производство в отношении предполагаемых нарушений и злоупотреблений во время строительства пешеходного моста, который открыли ко Дню Киева. Дело касается "вероятного совершения служебными лицами КП "Инженерный центр" исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) растраты чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц, то есть по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины".

Источник: https://censor.net.ua/n3139283
 
   
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Мабуть будуть ставить невдобні питання. З яких таких архітектурних заіпонів і за чії гроші будуються торгові центри над таким стратегічним об"єктом як метро?
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А переводчика с кличковского на человеческий найдут ?
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Власть меняется: голубые придут - грабят, зеленые придут - опять грабят"

Дежавю:

"Я и моя молодая команда мои новые лица" ДБР викликало на допит мера Києва Кличка - Цензор.НЕТ 8134

А.Ткаченко с Г+Г
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А переводчика с кличковского на человеческий найдут ?
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а Пете какие вопросы будут задавать ты в курсе?
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Стрелку забили. Брателы срочно гелик "тюнят"
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Мабуть будуть ставить невдобні питання. З яких таких архітектурних заіпонів і за чії гроші будуються торгові центри над таким стратегічним об"єктом як метро?
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хотя он сейчас как раз таки может с президентом дуэт организовать
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і треба то було Віталіку?...там на ринзі морди бив а тут можуть в морду плюнути ДБР викликало на допит мера Києва Кличка - Цензор.НЕТ 6351
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Власть меняется: голубые придут - грабят, зеленые придут - опять грабят"

Дежавю:

"Я и моя молодая команда мои новые лица" ДБР викликало на допит мера Києва Кличка - Цензор.НЕТ 8134

А.Ткаченко с Г+Г
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Виталя, двоечку давай. Или почтальончика
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не успели до власти добраться а уже узурпируют.
Уже и Юля сидела и Луценко, а этим все не имется.

Мало им майданов наверно
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гбр это плмойка.бенина.она будет разогнана.после изгнания зеЛеной сопли на ростов
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Ну это уже удар ниже пояса ! От сложных вопросов в ГБР у Кличко будет , как минимум , нокдаун .
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиГБР вызвало на допрос мэра Киева Кличко
 
 
 
 
 
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