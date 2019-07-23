 Первую сессию нового созыва ВР откроет представитель "Оппозиционной платформы - за жизнь" Иоффе

Так, согласно статье 82 Конституции Украины первое заседание новоизбранного парламента открывает старейший по возрасту депутат. Иоффе сейчас 78 лет, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ.

Иоффе был депутатом всех созывов Рады, кроме пятого и шестого (период 2006-2012 годов). Он был членом КПСС, "Трудовой Украины" Сергея Тигипко, "Республиканской партии Украины" Бойко и "Партии регионов".

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