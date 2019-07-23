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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Первую сессию нового созыва ВР откроет представитель "Оппозиционной платформы - за жизнь" Иоффе

Первое заседание Верховной Рады Украины откроет кандидат в народные депутаты от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", номер 12 в избирательном списке Юлий Иоффе.

Так, согласно статье 82 Конституции Украины первое заседание новоизбранного парламента открывает старейший по возрасту депутат. Иоффе сейчас 78 лет, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ. 

Иоффе был депутатом всех созывов Рады, кроме пятого и шестого (период 2006-2012 годов). Он был членом КПСС, "Трудовой Украины" Сергея Тигипко, "Республиканской партии Украины" Бойко и "Партии регионов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК обработал 97,13% протоколов: "Слуга народа" - 43,12%, "ОП-За життя" - 13,04%, "Батькивщина"- 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12%, "Голос" - 5,84%

Источник: https://censor.net.ua/n3139280
 
 
 Топ комментарии
 
Не,ну хто бы сумлевался! Соплеменник прыЗЕдента...
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Чем не реванш Партии Регионов?
Выбрали на свою голову...
Готовьтесь к советсткому союзу-2...(((
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Газ по 90 💲‏ @mykolayovych45 4 ч.4 часа назад

знаю на 100%, якби завтра гідранта разом з всією бандою, "обраною" до ВР, заарештували військові як зрадників, за них б не вийшло навіть 500 чоловік.
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Как он не боится ходить по украинской земле в годы войны?
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Вообще нужно первое слово давать не по возрасту,а например по количеству наград, Герой Украины и ещё боевые ордена
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вот так зрада)))и точно, что зеленский виноват, и к гадалке не ходи)))
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Порошенко виноват.
Это он допустил.
Надо было посадить Йоффе.
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справедливости ради, педофилия шария не доказана
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Ну да.Как и агрессия раисси и сбитие Боинга кацапским буком...
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не, ну ты можешь верить во что угодно, то твое право)))
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Ну так ты ж вериш?
А то,что шариков живет с трансгендером,это ниче не говорит о его психической составляющей?
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Знатная биография у деда.
«Рыги, hello! Скоро вернётся киля азирав, витя хам и вам уже станет веселее.
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Старый пердун мало крови выпил из украинского народа.
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биоматериал для корма червей будет зРаду аткрывать, круть.
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Да пох, что там проскрипит старый соеворыговый петякантроп про свои мечты о московском Ваганьковском кладбище...
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Шо ж сина Шухевича до списку не взяли? Був би він старшим і відкривав перше засідання.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПервую сессию нового созыва ВР откроет представитель "Оппозиционной платформы - за жизнь" Иоффе
 
 
 
 
 
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