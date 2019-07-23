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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Кивалов проиграл выборы кандидату от "Слуги народа" ресторатору Леонову

Нардеп от "Оппозиционного блока" Сергей Кивалов набрал 31,63% голосов. За кандидата от партии "Слуга народа" Алексея Леонова проголосовали 40,21% избирателей.

Об этом свидетельствуют данные после подсчета 100% голосов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЦИК.

Леонов набрал 40,21% голосов (27 255), Кивалов на втором месте - 31,63% голосов (21 442). На третьем месте однофамилец победителя - Евгений Леонов, за которого проголосовали 5,15% пришедших на участки избирателей (3496).

Алексей Леонов родился 26 февраля 1983 года в Одессе. Имеет профессионально-техническое образование. Леонов – коммерческий директор ООО "Грилион", по данным издания, ему принадлежит 11 одесских заведений под брендами Slow Piggy и Pizza&Grill.

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Кивалов - действующий народный депутат Украины. На этих выборах он баллотировался как самовыдвиженец. На выборах в 2014 году он также прошел в парламент как самовыдвиженец, в Раде вступил во фракцию "Оппозиционный блок".

Источник: https://censor.net.ua/n3139278
 
   
 Топ комментарии
 
Зрадонька тотальна: неопытный зелебобик-ресторатор победил такого опытного и уважаемого в соевых кругах сирожу пидрахуя, это реванш.
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Неприкосновенности уже нету у Кивалова .можно сажать.
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Хоть на одно дерьмо в зраде стало меньше.
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Другий тур на президентських ***** однозначно намухлювали.
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І перший теж. Не даремно Педро не хотів ЦВК оновлювати, хоча вже всі терміни вийшли.
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Ну че соевые это уже полная зрада чы не? Жалко вам ********?
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Зеленые,что вы пристали с этим *********? Идеологически он ваш
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Да? А Чикатило и Гитлер идеологически ваши. Чем моя версия хуже?
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А ты, Харидба почитай как тут зеленые уже изнемогают от желания вешать и сажать, так это точно на Чикатилу и Гитлера тянет.
А что подуху вы близки к мудачукам- так от вас крепко русским духом смердит, аж глаза режет.
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Я здесь читал, как прахоботы готовы физически уничтожать зедебилов. Как малоросов, предателей и неполноценных. Своя колода в глазу не мешает?
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Своей упоротостью, нежеланием думать и анализировать огрехи своего шоколадного идола вы очень идеологически близки к вате и русскому миру.
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Мабуть перший раз в своей жизни ******** просчитался ... Ну шож , и на старуху бывает проруха ... .
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