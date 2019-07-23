 Киев будет укреплять сотрудничество со Всемирным конгрессом украинцев, - офис президента

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Офиса президента в Фейсбуке.
В ходе встречи с председателем Международной миссии Всемирного Конгресса украинцев по наблюдению за выборами в Украине Евгением Чолием в Офисе главы государства стороны "обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества по противостоянию дезинформации и продвижение позитивного имиджа Украины в мире", - отмечается в сообщении.
"В Офисе президента отметили важность Международной миссии ВКУ по наблюдению за выборами для мониторинга и защиты демократии в Украине. Именно благодаря такой международной поддержке Украина может противостоять внешним вызовам и поделиться с миром собственными достижениями проведения честных и прозрачных выборов в условиях дезинформационных атак", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности ВКУ.
Як зазначається, більшість вбитих - маленькі діти і жінки. Про це повідомляє історико-патріотичного об'єднання "Пошук" у Facebook.
"З 19 по 21 липня ІПО "Пошук" проводило пошукові роботи на місці масового вбивства цивільних осіб у період становлення радянської влади, приблизно 1919-1921 роки. Всього було ексгумовано рештки 29 осіб. Більшість із них - це маленькі діти і жінки. Загальна кількість знайдених останків людей за весь час становить 173. Роботи в даному місці будуть надалі продовжені, так як це ще не кінцева цифра", - йдеться в повідомленні.
В коментарях уточнюють, що братська могила знаходиться на території села Шумськ під Житомиром, яке в 1952 році знищили через будівництво танкового полігону.