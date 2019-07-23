 Новым главой Пентагона стал Марк Эспер

Сенат США утвердил кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки". У министерства обороны США не было официально назначенного руководителя в течение семи месяцев - это самый долгий период в истории учреждения.
Эспер исполнял обязанности руководителя ведомства после ухода в отставку предыдущего главы Пентагона, Джеймса Мэттиса.
Выступая на слушаниях в Сенате, Эспер озвучил свои приоритеты в работе. Первый из них - развитие вооруженных сил. "Здесь целью является сдерживание войны. И этого можно достичь наличием военных сил, которые преобладают по всем направлениям. Тогда противники расценят, что дипломатия - лучший вариант", - отметил чиновник.
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Второй приоритет Эстера - поддержка альянсов и привлечения новых партнеров. "Мощная сеть стран, объединенные общими убеждениями - преимущество, которого наши противники не имеют", - добавил он.
Эспер также отметил угрозы со стороны "стратегических конкурентов США" - Китая и России.
"Мы постоянно противостоим таким странам, как Россия или Китай, которые пытаются похищать наши технологии, влиять на выборы, распространять дезинформацию о Соединенных Штатах. В плане обороны (в киберсфере. - Ред.) мы уязвимы - как правительство, так и частный сектор. В сфере нападения - у нас есть большие возможности", - сказал он.
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тож сумнівів в них жодних.
...Зацикленность России на Украине - это сигнал о российском неблагополучии. Речь не только о том, что «Украина» личный проект президента Путина, который не может себе позволить проиграть. Речь идет о гораздо большем:
- о поиске Кремлем способа отвлечь внимание от российских проблем, которые Кремль не способен решить;
- о неспособности власти сформулировать новую национальную идентичность;
-о попытках Кремля сохранить буферную зону между Россией и Европой, которая бы предохраняла Россию от западных веяний;
- о формировании слоя стервятников, которые паразитируют за счет «украинского нарратива».
Но самое главное это то, что Украина у нас все еще воспринимается как критерий и гарантия державности. Превращение Украины в маниакальную «idee fixe" России говорит о том, что ни российская элита, ни российское государство не чувствуют себя полноценными, потеряв Украину. Украина для России - это не просто фантомная боль, возвращающая нас в прошлое. Российская реакция на Украину говорит о нашей надломленности и неспособности думать о будущем.
Любой мир с Украиной в глазах Кремля может произойти только через возврат Украины в российские объятия. Но как вернуть Украину, если между нами 13 000 погибших украинцев? Даже если нас не волнуют погибшие граждане России ( помните псковских десантников, о которых писал Лев Шлосберг?).
Пролитая кровь создала новую реальность. В этой реальности российская государственность может стать жизнеспособной, а правящая элита покончит, наконец, со своими комплексами, только если мы избавимся от одержимости Украиной. Нам давно пора возвратиться к нашим делам. -
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