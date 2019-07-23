 Скандальный глава федерации велоспорта Башенко продолжает добиваться исключения Соловей из сборной и как пример приводит порядки в сборных РФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание xsport.ua

После конфликта спортсменки и Башенко Соловей потребовала отставки президента ФВСУ, а Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов поддержал эту инициативу, однако соответствующее решение принято не было.

В итоге, на официальной странице ФВСУ в Facebook Башенко обратился к членам Федерации с предложением уволить первого вице-президента Андрея Гривко и требованием исключить из состава сборной Украины Анны Соловей.

Уважаемые члены Федерации! Позвольте ознакомить Вас с мировой практикой воспитания спортсменов, которым безразличны интересы собственной страны, а интересует только собственный кошелек.

Предлагаю на внеочередной Конференции ФВСУ, которая состоится в даты, определенные Президентом ФВСУ, определиться с вопросом увольнения первого вице-президента Гривко А. с работы, на которой его не было и дня.

Но мы должны все равно поддержать инициативу Гривко пойти в триатлон. Там его никто особо не ждал, тем более, учитывая скандальный характер, за что и освободили из клуба Астана, но мы уверены, что Андрей в триатлоне будет на первых позициях уже в этом году.

Ну хотя бы пятым, но кто отпустит. Настаиваю на принятии дирекцией ФВСУ решение об исключении из состава сборных команд Украины спортсменки Соловей А. учитывая неспортивное поведение и поношения интересов государства и велосипедного спорта.

С Уважением, Президент".

В пример Башенко привел исключение футболиста сборной России Александра Мостового во время Евро-2004, когда игрок выступил с критикой тренерского штаба после поражения от Испании. В итоге, россияне заняли последнее место в группе чемпионата Европы.

Напомним, Федерация велоспорта Украины выразила недоверие скандальному президенту.