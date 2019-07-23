EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Спорт
  1255  11
Все про:скандал (4289) спорт (1745) велосипедисты (103)

 Скандальный глава федерации велоспорта Башенко продолжает добиваться исключения Соловей из сборной и как пример приводит порядки в сборных РФ

Действующий президент Федерации велосипедного спорта Украины Александр Башенко продолжает добиваться исключения чемпионки Европейских игр-2019 Анны Соловей из состава сборной Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание xsport.ua

После конфликта спортсменки и Башенко Соловей потребовала отставки президента ФВСУ, а Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов поддержал эту инициативу, однако соответствующее решение принято не было.

В итоге, на официальной странице ФВСУ в Facebook Башенко обратился к членам Федерации с предложением уволить первого вице-президента Андрея Гривко и требованием исключить из состава сборной Украины Анны Соловей.

Уважаемые члены Федерации! Позвольте ознакомить Вас с мировой практикой воспитания спортсменов, которым безразличны интересы собственной страны, а интересует только собственный кошелек.

Предлагаю на внеочередной Конференции ФВСУ, которая состоится в даты, определенные Президентом ФВСУ, определиться с вопросом увольнения первого вице-президента Гривко А. с работы, на которой его не было и дня.

Но мы должны все равно поддержать инициативу Гривко пойти в триатлон. Там его никто особо не ждал, тем более, учитывая скандальный характер, за что и освободили из клуба Астана, но мы уверены, что Андрей в триатлоне будет на первых позициях уже в этом году.

Ну хотя бы пятым, но кто отпустит. Настаиваю на принятии дирекцией ФВСУ решение об исключении из состава сборных команд Украины спортсменки Соловей А. учитывая неспортивное поведение и поношения интересов государства и велосипедного спорта.

С Уважением, Президент".

В пример Башенко привел исключение футболиста сборной России Александра Мостового во время Евро-2004, когда игрок выступил с критикой тренерского штаба после поражения от Испании. В итоге, россияне заняли последнее место в группе чемпионата Европы.

Напомним, Федерация велоспорта Украины выразила недоверие скандальному президенту.

Источник: https://censor.net.ua/n3139275
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Может он метит на место Жданова после выборов....вполне "новое лицо"...
 показать весь комментарий
 
 
типа как и ваш бубка, тот тоже рабская душа за срусию.
 показать весь комментарий
 
 
Да отправьте его уже на завод, шестерёнки точить...
 показать весь комментарий
 
 
Впечатление такое, что чувак не выходит из состояния алкогольного делирия ( белой горячки). Уровень общения, словарный запас... - дно, которое он пробивает , обращаясь к параше, как к примеру для подражания
ФУ! ((((((((((((((((((((((
 показать весь комментарий
 
 
для всякого мудака при должности в Украине расейские порядки - рай.
када вокруг холопы, а ты барин.
уроды средневековые
 показать весь комментарий
 
 
Оце з-за такої української солідарності українами керують кацапи, євреї, евенки, чукчі, але не українці.
 показать весь комментарий
 
 
гнида.
тож зеленским назначен?
как и тот "православный" мудак, глава ффу
 показать весь комментарий
 
 
нуууу... значит имеет какую-то "крышу", чтоб так борзеть...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиСпортСкандальный глава федерации велоспорта Башенко продолжает добиваться исключения Соловей из сборной и как пример приводит порядки в сборных РФ
 
 
 
 
 
 вверх