 Зеленский назначил руководителем Департамента защиты государственности СБУ Андрущенко

Соответствующий Указ Президента №550/2019 обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Назначить Андрущенко Сергея Анатольевича начальником Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", - сказано в документе.
Также на Цензор.НЕТ: Зеленский назначил бывшего главу Луганской ОГА Данилова заместителем секретаря СНБО
23.07.2019 Mason Lemberg 0--- Верховна Рада, прохідний бар'єр
Mason Lemberg
Якщо вже говорити про результати парламентських виборів, а не про результати пропаганди, відсутність інформаційної політики, інфантильність та совковість, то результати наступні:
Найголосніше крикливий Ляшко і Ко - 3,84%,
Народний фронт (реально кращі люди з партії) і прем'єр Гройсман - 2,21%,
Революційна Свобода - 2,24%,
Місцевий полковник реформатор армії за 5 днів - 1,08%,
Самопоміч - 0,66%,
Реформатор всєя Грузії - 0,47%,
Антикорупціонери та Гнап - 0,19%,
Надя Савченко - 8 голосів.
Ці люди мали можливість долучитися до реформ і зробити країну краще.
Але все, що вони робили, - поливали гівном Порошенка.
Ось їхні результати.
Результати тих, що прийшли сьогодні, будуть не кращими.
Просто вони ще цього не усвідомлюють.
(глубокое подполье где-то в бункере в Украине)
- Все пропало, товарищи порохоботы!
- Пропало все, старший бригадир порохоботов!
- Вы слышали, товарищи, что все пропало?
- Все пропало?!
- Да, товарищи, все пропало! Все пропало вчера, сегодня и завтра. А скоро вообще все пропадёт.
На пол бункера опускается снежинка.
- Зима близко, товарищи. Но все пропало ещё ближе.
Конец первого акта
СОГЛАСНО ДЕКЛАРАЦИИ РУСЛАНА ГЕОРГИЕВИЧА, поданной перед увольнением, 22 июня 2017 года, У ДЕКЛАРАНТА НЕТ НЕДВИЖИМОСТИ.
СУПРУГА ЯВЛЯЕТСЯ ВЛАДЕЛИЦЕЙ ЖИЛОГО ДОМА площадью 145 кв. м,
КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ ВО ФРАНЦИИ
Дом был приобретен 8 декабря 2016 года.
(Французское законодательство допускает двойное гражданство, в отличие от некоторых стран Евросоюза)
Может его супруга является гражданкой Франции?
У пары трое сыновей: Тимур, Марк и Лука. ДЕТИ ИМЕЮТ ФРАНЦУЗКОЕ ГРАЖДАНСТВО.