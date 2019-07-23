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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2265) назначение (1441) СБУ (13642)

 Зеленский назначил руководителем Департамента защиты государственности СБУ Андрущенко

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Андрущенко начальником Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Соответствующий Указ Президента №550/2019 обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Андрущенко Сергея Анатольевича начальником Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", - сказано в документе.

Зеленский назначил руководителем Департамента защиты государственности СБУ Андрущенко 01

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский назначил бывшего главу Луганской ОГА Данилова заместителем секретаря СНБО

Источник: https://censor.net.ua/n3139274
 
 
 Топ комментарии
 
Так топили Порошенка, що втопилися самі
23.07.2019 Mason Lemberg 0--- Верховна Рада, прохідний бар'єр
Mason Lemberg
Якщо вже говорити про результати парламентських виборів, а не про результати пропаганди, відсутність інформаційної політики, інфантильність та совковість, то результати наступні:
Найголосніше крикливий Ляшко і Ко - 3,84%,
Народний фронт (реально кращі люди з партії) і прем'єр Гройсман - 2,21%,
Революційна Свобода - 2,24%,
Місцевий полковник реформатор армії за 5 днів - 1,08%,
Самопоміч - 0,66%,
Реформатор всєя Грузії - 0,47%,
Антикорупціонери та Гнап - 0,19%,
Надя Савченко - 8 голосів.
Ці люди мали можливість долучитися до реформ і зробити країну краще.
Але все, що вони робили, - поливали гівном Порошенка.
Ось їхні результати.
Результати тих, що прийшли сьогодні, будуть не кращими.
Просто вони ще цього не усвідомлюють.
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В отличии от вас, зебилов, для того что бы что то говорить о человеке, нам нужны факты и доказательства. А пока это просто Фамилия, и не чего более.
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спать пора - поссать в горшок - нюхнуть на ночь порошок - снять трусы и лечь в кровать - Порошенка вспоминать
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Не понял в чём розтрощилы?? За Смерть набрала 13%, и те их бывшие кореши как их там ...кароче вы поняли они брали около 4%.. Это уже 17%. Это даже больше чем в прошлой Раде было. Не понял в чём розтрощилы??
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Санёк уже решил перекрашиватся? Зеленський призначив керівником Департаменту захисту державності СБУ Андрущенка - Цензор.НЕТ 7699 Нее, таких ************ не терпим
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Так топили Порошенка, що втопилися самі
23.07.2019 Mason Lemberg 0--- Верховна Рада, прохідний бар'єр
Mason Lemberg
Якщо вже говорити про результати парламентських виборів, а не про результати пропаганди, відсутність інформаційної політики, інфантильність та совковість, то результати наступні:
Найголосніше крикливий Ляшко і Ко - 3,84%,
Народний фронт (реально кращі люди з партії) і прем'єр Гройсман - 2,21%,
Революційна Свобода - 2,24%,
Місцевий полковник реформатор армії за 5 днів - 1,08%,
Самопоміч - 0,66%,
Реформатор всєя Грузії - 0,47%,
Антикорупціонери та Гнап - 0,19%,
Надя Савченко - 8 голосів.
Ці люди мали можливість долучитися до реформ і зробити країну краще.
Але все, що вони робили, - поливали гівном Порошенка.
Ось їхні результати.
Результати тих, що прийшли сьогодні, будуть не кращими.
Просто вони ще цього не усвідомлюють.
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Надя Савченко - 8 голосів.родня голосовала,мама,сестра, а еще кто эти 6 человек ?
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куда им всем по навыкам работы с вентилятор+дерьмо, по сравнению с Петей Зеленський призначив керівником Департаменту захисту державності СБУ Андрущенка - Цензор.НЕТ 5211
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Соевая-артхаусная пьеса

(глубокое подполье где-то в бункере в Украине)

- Все пропало, товарищи порохоботы!
- Пропало все, старший бригадир порохоботов!
- Вы слышали, товарищи, что все пропало?
- Все пропало?!
- Да, товарищи, все пропало! Все пропало вчера, сегодня и завтра. А скоро вообще все пропадёт.

На пол бункера опускается снежинка.

- Зима близко, товарищи. Но все пропало ещё ближе.

Конец первого акта
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Верхний комментарий удалила=>была ошибка от меня.......
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Президент Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАЯВИЛ , что заместитель главы его офиса РУСЛАН РЯБОШАПКАрассматривается как один из кандидатов НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНПРОКУРОРА Украины.

СОГЛАСНО ДЕКЛАРАЦИИ РУСЛАНА ГЕОРГИЕВИЧА, поданной перед увольнением, 22 июня 2017 года, У ДЕКЛАРАНТА НЕТ НЕДВИЖИМОСТИ.

СУПРУГА ЯВЛЯЕТСЯ ВЛАДЕЛИЦЕЙ ЖИЛОГО ДОМА площадью 145 кв. м,
КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ ВО ФРАНЦИИ

Дом был приобретен 8 декабря 2016 года.

(Французское законодательство допускает двойное гражданство, в отличие от некоторых стран Евросоюза)
Может его супруга является гражданкой Франции?

У пары трое сыновей: Тимур, Марк и Лука. ДЕТИ ИМЕЮТ ФРАНЦУЗКОЕ ГРАЖДАНСТВО.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский назначил руководителем Департамента защиты государственности СБУ Андрущенко
 
 
 
 
 
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