 Призываем осудить неправомерное решение суда против политзаключенного Гриба и требовать освобождения всех граждан Украины, - МИД

Документ опубликован на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест Российской Федерации в связи с неправомерным решением военной коллегии Верховного суда РФ по делу гражданина Украины Павла Гриба.
Российский суд дерзко отклонил аргументы адвокатов об отсутствии доказательной базы и состава преступления в действиях Павла, поддержал сфабрикованные обвинения в террористической деятельности и бесстыдно отправил молодого парня на 6 лет в колонию.
Это решение российского суда, как и все решения по другим безосновательно осужденным в РФ гражданам Украины, в глазах всего мира является еще одним свидетельством полного отсутствия в России любого правосудия и справедливости.
Призываем международное сообщество осудить неправомерное решение российского суда в отношении гражданина Украины П. Гриба и требовать безусловного освобождения всех граждан Украины, которых кремлевский режим держит в заложниках на территории России и в оккупированном украинском Крыму", - говорится в заявлении.
Напомним, 22 марта 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ вынес обвинительный приговор П.Грибу, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. В последнем слове осужденный, в частности, сказал, что не признает обвинений ФСБ РФ в содействии в террористической деятельности.
23 июля военная коллегия Верховного суда РФ признала "законным" вердикт Северо-Кавказского окружного военного суда украинскому политзаключенному Павлу Грибу.
устроить взрыв прямо на территории учебного заведения, во время
торжественной линейки.
Исполнительницей взрыва должна была стать 19-летняя Татьяна Ершова. Она проходит по делу в качестве свидетеля.
Татьяна Ершова: «Взрывчатое вещество - нитроглицерин, по идее, я должна была его сама сделать. Оболочка из огнетушителя, поражающие элементы какие-нибудь».
Они
познакомились в соцсети. Она - обычная сочинская одиннадцатиклассница,
он - сын капеллана ВСУ. Сначала говорили о ситуации на Украине, затем
Павел начал спрашивать, не хотела бы она вступить в ряды националистов.
Татьяна, у которой к Павлу возникли чувства, согласилась. Вместе
влюбленные рассуждали - кого бы они оставили в живых в своем мире.
"В основном, она рассказывала мне о милых моментах, например, как они желают друг другу доброго утра и спокойной ночи. Политику не обсуждали", - заверила Юристова.
При этом в протоколе допроса Юристовой от 5 октября 2017 года, говорилось, что Гриб и Ершова сошлись "на почве украинского национализма", общего понимания истории Украины как "оккупации со стороны Российской Империи и СССР", а также "противопоставление украинской нации и русского мира". Кроме того, весной 2017 года Ершова якобы перевела Юристовой способ изготовления бомбы, который она якобы узнала от Павла Гриба.
Теперь же Юристова утверждает, что никогда не слышала от Ершовой, чтобы Гриб предлагал ей собрать бомбу и где-то взорвать....
Мария Ершова утверждает, что сотрудники ФСБ вынудили ее встретиться с Грибом именно в Белоруссии, а город якобы выбрал сам Павел. Она вынуждена была согласиться на «шантаж», поскольку сама находится под той же статьей УК РФ, что и Павел - «террористическая деятельность».
«Они пришли ко мне домой в 6 часов утра и провели обыск. Потом мне пообещали, что дело закроют и мне дадут оформить документы - на них стоит запрет на оформление для выезда».
В интервью Татьяна подчеркивает, что неоднократно пыталась отговорить украинца встречаться, а их свидание продлилось «не больше часа». Подробности рассказать отказалась: дала ФСБ подписку о неразглашении.