 Призываем осудить неправомерное решение суда против политзаключенного Гриба и требовать освобождения всех граждан Украины, - МИД

Документ опубликован на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест Российской Федерации в связи с неправомерным решением военной коллегии Верховного суда РФ по делу гражданина Украины Павла Гриба.

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Российский суд дерзко отклонил аргументы адвокатов об отсутствии доказательной базы и состава преступления в действиях Павла, поддержал сфабрикованные обвинения в террористической деятельности и бесстыдно отправил молодого парня на 6 лет в колонию.

Это решение российского суда, как и все решения по другим безосновательно осужденным в РФ гражданам Украины, в глазах всего мира является еще одним свидетельством полного отсутствия в России любого правосудия и справедливости.

Призываем международное сообщество осудить неправомерное решение российского суда в отношении гражданина Украины П. Гриба и требовать безусловного освобождения всех граждан Украины, которых кремлевский режим держит в заложниках на территории России и в оккупированном украинском Крыму", - говорится в заявлении.

Напомним, 22 марта 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ вынес обвинительный приговор П.Грибу, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. В последнем слове осужденный, в частности, сказал, что не признает обвинений ФСБ РФ в содействии в террористической деятельности.

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23 июля военная коллегия Верховного суда РФ признала "законным" вердикт Северо-Кавказского окружного военного суда украинскому политзаключенному Павлу Грибу.