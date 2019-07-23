 Полиция отправила в Покровск вертолет со спецназом после столкновений под окружкомом. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство внутренних дел в твиттере.

"Для стабилизации ситуации в ОИК №50 в Покровске при подсчете голосов и недопущения осложнения оперативной обстановки принято решение перебросить туда воздухом резервы групп спецназначения Нацполиции из состава сил авиаподдержки", - говорится в сообщении.

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