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 Вместо Флоры будет Ленин: в Никитском ботаническом саду оккупанты заменят статую богини плодородия бюстом вождя пролетариата

Руководство Никитского ботсада в оккупированном Крыму подчинится решению "суда", постановившего вернуть на место памятник Ленина. Сейчас бюст Ленина стоит в 200 метрах от статуи Флоры, но оккупанты считают, что он должен занять ее место.

Скульптуру Флоры Никитскому ботаническому саду подарили в 2012 году на 200-летний юбилей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Подарок установили в центре ботсада, на месте, где раньше стоял бюст Ленина. Но ученый совет забыл отразить это в документации.

После оккупации полуострова доступ к документам получили захватчики. Они возмутились, что мраморный Ленин находится не в центре, а его место занимает чуждое божество.

"Хотя мы его никуда не выбросили, он стоит в 200 метрах от скульптуры Флоры у здания музея сада, рядом с бюстом Молотову, который с 1937 года занимал место, куда в 1957 году установили Ленина", - рассказал журналистам заместитель директора ботсада Андрей Паштетский.

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Решение вернуть Ленина на центральную позицию вынесли два суда - первой инстанции и апелляционный. Ботсад обязан выполнить демонтаж за свой счет.

"Памятник Флоре бронзовый, а бюст Ленина - мраморный. Весят они немало, плюс, к постаменту нет подъезда для строительной техники. Во сколько нам обойдется восстановление "исторической справедливости", я пока даже не могу сказать", - пояснил Паштетский.

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Одним из инициаторов возвращения бюста Ленина на место богини был председатель ялтинского отделения КПРФ, депутат так называемого ялтинского горсовета Иван Павличенко. Решение суда о возвращении Ленина она воспринял, как победу своей партии.

Источник: https://censor.net.ua/n3139271
 
 
 Топ комментарии
 
мордва везде захваченные земли метит истуканами сифилитика калмыцкого еврея членена ( вльянова-бланка)
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Будет эта полуголая Ника стоять у кого-то на приусадебном поместье
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мордва везде захваченные земли метит истуканами сифилитика калмыцкого еврея членена ( вльянова-бланка)
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Новый отольют или со свалки украинской привезут?
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Будет эта полуголая Ника стоять у кого-то на приусадебном поместье
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Ты хоть понимаешь разницу между никой и флорой? Я конечно очень сомневаюсь, 3 класса образования?
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От тебе осталось семь классов закончить эвро 7)))
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Тебе воображения не хватит - каким он станет, если не закончив ещё 7 классов он знает разницу между Никой и Флорой, а престарелая кацапская тётка - нет.
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Вместо статуй будут урны
Револиции культурной
Хун-вэй-бин...
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Тюрьм так скоро по всей Украине будет ,да зелодрочеры!?
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какой идиотизм,еще мумию сифилитика перевезите в Бот сад для полного экстаза совкодрочеров.
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Да че уж там, все деревья вырежите и поставьте на их места памятники Стулину, Жюкову, Жерджинскому и остальным комунякам и вокруг колючей проволокой обнесите. Вот попрет турист...
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Какой турист в Крыму,кто его видел там ？
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А не та ли это Лаура,воспетая великим Петрарком?
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Ленин предал Россию в 1917 году заключив сепаратным мир с немцами! россияне вперед украинцев должны выкидывать Ленина на помойку.
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Мне стыдно быть русским по свидетельству о рождении. Как их зуСССРанцев зомбируют!
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І з оцими збоченцями, які у часі заблукали та жити в одній державі? Це все одно, що жити з психічно хворим в одній квартирі.
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а почем там щас цветмет в недореспубликах???? ))))
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Вождь будет бетонный, не оттопыривайте карман. А "Флора" была бронзовая, наверное.
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а я на "Флору" как раз и намекивал...))))
(а вождь вроде мраморный...в цветмет категоричеки не пригодился)))) ..)
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Ленин всегда живой)))
Не обижайте его,он вечен
Он даже не похоронен, а наблюдает за всеми)))
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Лучше бы они групповую скульптуру поставили: Сталинв обнимку с Николаем-2, например...
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Не, Членин это уже банально и старомодно. Вместо Флоры надо поставить памятник п....е моржовой.
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Сралинцы и зуСССРанцы безмозглые.
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Когда вскоре в Киеве на Бессарабке восстановят Ленина, вспомните, как вы тут над увцапами смеялись.
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ленин он что у них главный агроном? - ничего, вот как "перестанем стрелять" заменим ленинский бюст на зе-ленинский...
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Зачем московитам богиня плодородия,
если есть бюст пассивному *********
и сифилитику ?
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Троцкий и Каменев (партнёры Ульянова-Бланка) отсекали от него всё лишнее.
Остался только бюст.
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https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD+%D0%B8+%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80&prmd=inv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjAhN2p3MvjAhXE-yoKHcbWDw4Q_AUoAXoECA0QAQ#
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А в мавзолее на красной пл. нужно заменить труп вождя на засушеный букет.
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ібонітові на всю голову!!! як і наш лохторат під впливом ЗМІ олігархів...розум висихає коли з усіх каналів лайномети строчать...тут точно згадується прислів'я про зас*ані мізки...
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чого людЯм не вистачало для щастя- статуЇ чЛеніна по центру ботанічного саду.
розгнівають богіню Флору, погніє там все )))
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та уж ставили бы на место богини сразу вождя всех униженый и опущеных руководителя всех рашистских питарасов х у йла в шляпе и в макинтоше. думаю в самый раз будет!
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Бюст будет с большими сиськами.А называться будет-чЛенин плодородия.
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И не то чтоб хунвэйбины
Любят статуи, картины :
Вместо статуй будут урны
"Революции культурной"

(с) Вл. Высоцкий
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"По поводу Ленина крымчане приняли однозначное решение.
Пока живы те, для кого коммунистическое прошлое - память сердца, отзвук ушедшей молодости - Ильичей не тронут. Когда осенью 2016-го неизвестные подонки сбросили памятник, установленный в Городском саду Судака - это стало общекрымским ЧП.
Скульптуру восстановили за полгода, троих вандалов нашли и посадили. Нельзя заставлять стариков вытирать слезы и комкать платок у рта. Нельзя оскорблять прошлое страны, какое бы оно ни было. Иначе сломаешь собственное будущее. Банальный вывод, который позволяет оставаться человеком"
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идола ватников членина в центр ботанического сада - не ну если он, овощ всем овощам, то можно и Флоре чуть подвинуться. А что, в дурдоме будет ещё много интересного.
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Цензор.НЕТНовостиКурьезыВместо Флоры будет Ленин: в Никитском ботаническом саду оккупанты заменят статую богини плодородия бюстом вождя пролетариата
 
 
 
 
 
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