 Вместо Флоры будет Ленин: в Никитском ботаническом саду оккупанты заменят статую богини плодородия бюстом вождя пролетариата

Скульптуру Флоры Никитскому ботаническому саду подарили в 2012 году на 200-летний юбилей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Подарок установили в центре ботсада, на месте, где раньше стоял бюст Ленина. Но ученый совет забыл отразить это в документации.

После оккупации полуострова доступ к документам получили захватчики. Они возмутились, что мраморный Ленин находится не в центре, а его место занимает чуждое божество.

"Хотя мы его никуда не выбросили, он стоит в 200 метрах от скульптуры Флоры у здания музея сада, рядом с бюстом Молотову, который с 1937 года занимал место, куда в 1957 году установили Ленина", - рассказал журналистам заместитель директора ботсада Андрей Паштетский.

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Решение вернуть Ленина на центральную позицию вынесли два суда - первой инстанции и апелляционный. Ботсад обязан выполнить демонтаж за свой счет.

"Памятник Флоре бронзовый, а бюст Ленина - мраморный. Весят они немало, плюс, к постаменту нет подъезда для строительной техники. Во сколько нам обойдется восстановление "исторической справедливости", я пока даже не могу сказать", - пояснил Паштетский.

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Одним из инициаторов возвращения бюста Ленина на место богини был председатель ялтинского отделения КПРФ, депутат так называемого ялтинского горсовета Иван Павличенко. Решение суда о возвращении Ленина она воспринял, как победу своей партии.