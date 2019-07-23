 Вместо Флоры будет Ленин: в Никитском ботаническом саду оккупанты заменят статую богини плодородия бюстом вождя пролетариата

Скульптуру Флоры Никитскому ботаническому саду подарили в 2012 году на 200-летний юбилей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
Подарок установили в центре ботсада, на месте, где раньше стоял бюст Ленина. Но ученый совет забыл отразить это в документации.
После оккупации полуострова доступ к документам получили захватчики. Они возмутились, что мраморный Ленин находится не в центре, а его место занимает чуждое божество.
"Хотя мы его никуда не выбросили, он стоит в 200 метрах от скульптуры Флоры у здания музея сада, рядом с бюстом Молотову, который с 1937 года занимал место, куда в 1957 году установили Ленина", - рассказал журналистам заместитель директора ботсада Андрей Паштетский.
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Решение вернуть Ленина на центральную позицию вынесли два суда - первой инстанции и апелляционный. Ботсад обязан выполнить демонтаж за свой счет.
"Памятник Флоре бронзовый, а бюст Ленина - мраморный. Весят они немало, плюс, к постаменту нет подъезда для строительной техники. Во сколько нам обойдется восстановление "исторической справедливости", я пока даже не могу сказать", - пояснил Паштетский.
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Одним из инициаторов возвращения бюста Ленина на место богини был председатель ялтинского отделения КПРФ, депутат так называемого ялтинского горсовета Иван Павличенко. Решение суда о возвращении Ленина она воспринял, как победу своей партии.
Револиции культурной
Хун-вэй-бин...
(а вождь вроде мраморный...в цветмет категоричеки не пригодился)))) ..)
Не обижайте его,он вечен
Он даже не похоронен, а наблюдает за всеми)))
если есть бюст пассивному *********
и сифилитику ?
Остался только бюст.
розгнівають богіню Флору, погніє там все )))
Любят статуи, картины :
Вместо статуй будут урны
"Революции культурной"
(с) Вл. Высоцкий
Пока живы те, для кого коммунистическое прошлое - память сердца, отзвук ушедшей молодости - Ильичей не тронут. Когда осенью 2016-го неизвестные подонки сбросили памятник, установленный в Городском саду Судака - это стало общекрымским ЧП.
Скульптуру восстановили за полгода, троих вандалов нашли и посадили. Нельзя заставлять стариков вытирать слезы и комкать платок у рта. Нельзя оскорблять прошлое страны, какое бы оно ни было. Иначе сломаешь собственное будущее. Банальный вывод, который позволяет оставаться человеком"