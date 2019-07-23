 Украина призывает международное сообщество помочь в освобождении Бекирова, - Зеленко

Об этом написала спикер МИД Украины Катерина Зеленко, информирует Цензор.НЕТ.
"Тревожные новости поступают из оккупированного Симферополя, где незаконно удерживают крымского татарина Эдема Бекирова. Состояние его здоровья продолжает ухудшаться. Мы настоятельно призываем международное сообщество не закрывать глаза на нарушения прав человека Россией", - написала Зеленко.
Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.
11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу, однако он до сих пор находится в СИЗО.
27 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно обеспечить медпомощью удерживаемого в оккупированном Крыму крымского татарина Эдема Бекирова, которому становится все хуже.
https://m.youtube.com/watch?v=17b5m-LlyTk
Зеля і його наближені про це навіть не заікались.
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Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что обсуждала с президентом Владимиром Зеленским после его инаугурации. Об этом сообщает "Укринформ".
По словам Денисовой, встреча состоялась 21 мая, сразу после инаугурации нового главы государства. Они поговорили о шагах, которые нужно предпринять для освобождения политзаключенных и заложников.
"...командой вновь избранного президента и с самим президентом Зеленским я встречалась 21 мая, сразу после инаугурации. Мы обсудили все вопросы, касающиеся освобождения политзаключенных, военнопленных, заложников, которые находятся как на территории РФ, как во временно оккупированном Крыму, так и на территории Донецкой и Луганской областей, которая сейчас не контролируется правительством", - рассказала уполномоченная по правам человека.
Денисова прибавила, что все вышеперечисленное обсуждалось "очень содержательно". Она не рассказала подробностей, так как не может комментировать переговорный процесс.
"Относительно состояния здоровья политзаключенных - мы на постоянном контакте с Уполномоченными по правам человека в регионах РФ, где находятся наши политзаключенные. Это касается и Павла Гриба, и Станислава Клыха, и Эдема Бекирова", - сказала омбудсмен.
Кроме того, по ее словам, предпринимаются меры, чтобы Гриб и Бекиров получили необходимую медицинскую помощь.
Как сообщал сайт ранее, 30 мая Владимир Зеленский встретился с родными украинцев, которые незаконно удерживаются в России или находятся в плену у представителей ОРДЛО.
чи про це я теж набрехала ?
відповідай, зебіле, якщо вже взявся зеліну дупу вигороджувати.