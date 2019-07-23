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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Украина призывает международное сообщество помочь в освобождении Бекирова, - Зеленко

Международное сообщество не должно закрывать глаза на нарушения прав человека в оккупированном Крыму.

Об этом написала спикер МИД Украины Катерина Зеленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Тревожные новости поступают из оккупированного Симферополя, где незаконно удерживают крымского татарина Эдема Бекирова. Состояние его здоровья продолжает ухудшаться. Мы настоятельно призываем международное сообщество не закрывать глаза на нарушения прав человека Россией", - написала Зеленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты передали в другой "суд" дело крымского политзаключенного Бекирова

Украина призывает международное сообщество помочь в освобождении Бекирова, - Зеленко 01

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу, однако он до сих пор находится в СИЗО. 

Также читайте: Политзаключенный в оккупированном Крыму Бекиров из-за болезни уже не встает с постели, - адвокат

27 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно обеспечить медпомощью удерживаемого в оккупированном Крыму крымского татарина Эдема Бекирова, которому становится все хуже.

Источник: https://censor.net.ua/n3139270
 
 
 Топ комментарии
 
Україна в чиєму обличчі ?
Зеля і його наближені про це навіть не заікались.
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Да практически всем политикам срать на этих политзаключенных. Пока они там сидят - политики пиарятся и делают вид что им не все равно, ноты всякие подают, озабоченность высказывают. Лицемерие полнейшее.
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Отак. Поки решта татар сидить по затишним ресторанам і ждут адихающіх...
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По делу есть что сказать, или как всегда свистишь?
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Само не свисти, а то денех от фуйла не получишь!
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Ты чего свой пятак суешь туда, куда тебя не просят?
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А тебя, куда пуйло просит твой пятак совать, туда и суёшь, послушный ты наш!)))
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Україна в чиєму обличчі ?
Зеля і його наближені про це навіть не заікались.
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а, то саме тому він Зе і не цікавить ?
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Це поки МЗС Клімкіна і Зе жодним словом не підтримав кримських татар.
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Брешешь, как всегда и постоянно.
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Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что обсуждала с президентом Владимиром Зеленским после его инаугурации. Об этом сообщает "Укринформ".

По словам Денисовой, встреча состоялась 21 мая, сразу после инаугурации нового главы государства. Они поговорили о шагах, которые нужно предпринять для освобождения политзаключенных и заложников.
"...командой вновь избранного президента и с самим президентом Зеленским я встречалась 21 мая, сразу после инаугурации. Мы обсудили все вопросы, касающиеся освобождения политзаключенных, военнопленных, заложников, которые находятся как на территории РФ, как во временно оккупированном Крыму, так и на территории Донецкой и Луганской областей, которая сейчас не контролируется правительством", - рассказала уполномоченная по правам человека.
Денисова прибавила, что все вышеперечисленное обсуждалось "очень содержательно". Она не рассказала подробностей, так как не может комментировать переговорный процесс.
"Относительно состояния здоровья политзаключенных - мы на постоянном контакте с Уполномоченными по правам человека в регионах РФ, где находятся наши политзаключенные. Это касается и Павла Гриба, и Станислава Клыха, и Эдема Бекирова", - сказала омбудсмен.
Кроме того, по ее словам, предпринимаются меры, чтобы Гриб и Бекиров получили необходимую медицинскую помощь.
Как сообщал сайт ранее, 30 мая Владимир Зеленский встретился с родными украинцев, которые незаконно удерживаются в России или находятся в плену у представителей ОРДЛО.
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а чому вын публічно і словом не обвмовився ?
чи про це я теж набрехала ?
відповідай, зебіле, якщо вже взявся зеліну дупу вигороджувати.
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А зєля обнюхане про це щось прохрипатило?!
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Да практически всем политикам срать на этих политзаключенных. Пока они там сидят - политики пиарятся и делают вид что им не все равно, ноты всякие подают, озабоченность высказывают. Лицемерие полнейшее.
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А при придурке квартальном и этого не будет!
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Раз він наеисав, то зрозуміла його заццкавленість і ваша ненависть до кримських татар.
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вы его предыдущий пост почитайте, чуть выше.. прохрипатило и обнюханно. явная зацикавленность в теме Украина призывает международное сообщество помочь в освобождении Бекирова, - Зеленко - Цензор.НЕТ 6678
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Ні, мені не все одно! Ненавиджу придурків квартартальних. Чекаю тільки, коли ми Їх з УкраЇни винесемо нах! Вважаю, шо менше року. И ваши купленые рейтинги настоящих патритов не впечатляют! Ну мы ждьом... пока!)
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вас ни только с власти, вас и со страны гнать в шею надо. пещерные патриоты неприсобленные ни к чему.
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Аліско, а ти нах нє пробувало сходить?! Може хочаб там тобі буде добре, чмо квартальне?!
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Да хоть украинские, хоть русские политики - любую нацию сюда подставьте. А в любом народе есть хорошие и плохие.
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конечно гарний для своего народа если выбирают. А мы вот Зеленского выбрали.. тоже гарного для себя. А как же вы хотите?
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Смотря для кого, видимо для россиян хороший (не для всех). Думаю и часть украинцев его тоже хорошим считает. Он хороший менеджер и управленец. Если бы такой был у Украины и он бы был настоящим украинцем, то уверен, что в Украине была бы ситуация лучше в раз 10. Как-бы свой украинский Путин)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина призывает международное сообщество помочь в освобождении Бекирова, - Зеленко
 
 
 
 
 
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