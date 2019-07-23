 Зеленский назначил бывшего главу Луганской ОГА Данилова заместителем секретаря СНБО

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Назначить Данилова Алексея Мячеславовича заместителем секретаря СНБО", - гласит текст указа.
Согласно информации из открытых источников, Данилов в 2005 году возглавлял Луганскую облгосадминистрацию. Народный депутат Украины 5-го созыва (с мая 2006 по ноябрь 2007 года).
Также на Цензор.НЕТ: Зеленский уволил глав Дарницкой и Деснянской РГА Киеве
Модераторы, прошу не беспокоиться темой, на Свинарчуков, которых должны были принять в Европу больше сегодня писать не буду
Тётя Роза
Ну, и в завершение вечера политическая реклама. ПЕРЛЫ 95-го КВАРТАЛА.
https://twitter.com/i/status/1118250565211959296
Хемуль Снорк
12 июля в 08:01 ·
Размышляю о либертарианстве.
Либертарианцы - они ведь не только против налогов, но и против социального обеспечения. Они считают, что каждый должен обеспечивать себя сам, а не требовать этого от других. Каждая полученная человеком копейка должна быть им ЗАРАБОТАНА - и неважно, инвалид этот человек, пенсионер или мать-одиночка.
То есть, истинный либертарианец скорее отменит пенсии и пособия, чем повысит их. Потому что истинный либертарианец не считает, что должен кормить кого-то из своих налогов. Он вообще считает налоги формой грабежа и предпочёл бы, чтобы их отменили полностью.
Также истинный либертарианец выступает за максимальное сокращение государственного аппарата и исключение государства практически из всех сфер общественной жизни. Например, из образования и медицины. В истинно либертарианском государстве не может быть государственных школ и больниц - только частные гимназии и клиники.
Либертарианцы выступают за свободу личности и говорят, что никто не имеет права заставлять человека что-то делать против его воли. Поэтому, например, истинный либертарианец выступает против обязательного школьного образования для всех. Если ребёнок не хочет учиться, а его родители не хотят контролировать этот процесс (или им просто наплевать), то по мнению истинного либертарианца никто не имеет права заставлять этого ребёнка посещать школу и чему-то там учиться. И если этот ребёнок вырастет неграмотным и неприспособленным к жизни - что ж, это его проблемы. Истинный либертарианец - за естественный отбор.
Либертарианца приводит в бешенство понятие "минимальной оплаты труда". Истинный либертарианец считает, что государство не имеет права запрещать работодателю платить своим работникам меньше определённой законом суммы. Если работники согласны работать за еду - они имеют на это право. Они ведь сами на это согласились.
Единственные функции, которые истинный либертарианец готов доверить государству - это защита от внешних угроз (контрактная армия) и поддержание порядка внутри страны (полиция). Поэтому государственный аппарат истинно либертарианской страны будет состоять исключительно из силовых структур.
Истинный либертарианец считает, что каждый должен быть сам за себя. Ты ничего не должен государству, а оно, в свою очередь, ничего не должно тебе. Хочешь жить? Умей вертеться. Не умеешь вертеться? Хреново быть тобой. Пенсии? Пособия? Субсидии? Ха, размечтались. С какого перепугу за вас должен кто-то платить?
Либертарианство - это идеология людей, которые уже пришли к успеху и не хотят плодами этого успеха делиться. Их в принципе можно понять - кому охота отдавать немалую часть честно (или нечестно) заработанных денег, чтобы кормить каких-то босяков? Платить налоги - это больно. И чем больше ты зарабатываешь, тем больнее становится их платить. Истинный либертарианец не может мириться с таким положением. Он выживал в том же жестоком мире, что и все остальные. Он карабкался наверх, стирая пальцы в кровь - и выкарабкался. Он зубами выгрыз себе достойную жизнь. И свято верит, что все остальные должны делать так же.
Поэтому мне очень смешно, когда за "либертарианцев" голосуют бабушки-пенсионерки, учителя государственных школ, мамочки, живущие на пособие, и прочие прекрасные люди, которые выживают за счёт госбюджета и при этом свято верят, что либертарианцы поднимут им пенсии и снизят цены на газ.
Хотя нет. На самом деле мне не смешно.
Ни хрена смешного тут нет на самом деле.
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Член медведчуківської СДПУо ...
Ну тут вже ясно, Зєлєнський вже грає у відкриту, невстидаючись...
1998 року Порошенко став членом партії СДПУ(о), її тоді ж очолив Віктор Медведчук.[30]
На виборах 1998 мав № 11 у партійному списку партії. Однак мандат здобув за мажоритарним округом № 12. Порошенко входив у парламентську фракцію об'єднаних соціал-демократів, був обраний членом Політбюро СДПУ(о).
Втім, цей Данілов - бродсківець "яблоко". З Бродським був. А Бродський в 2004-му був з Ющенком.
Если Данилов
Это край
Просто бандюк
с админпротоколами в Красном Луче за наперстки
Правая рука бандита Доброславского
зрадо*обыпотрохоботня так возбудилась? Что-то есть "порочащего" на этого чела?
https://www.obozrevatel.com/interview/41326-aleksej-danilov-vojna-v-ukraine-zakonchitsya-razvalom-rossii.htm
https://www.obozrevatel.com/politics/23016-aleksej-danilov-kukan-dlya-putina.htm
https://www.obozrevatel.com/interview/94072-aleksej-danilov-gosudarstvo-v-ukraine-nuzhno-stroit-s-nulya.htm
Ще раз: як персонаж - ще "може бути"... Не сепар. Не ватник. Да, мізки "донецьким" засрані; але - нехай.