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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2265) назначение (1441) СНБО (3240)

 Зеленский назначил бывшего главу Луганской ОГА Данилова заместителем секретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Данилова Алексея Мячеславовича заместителем секретаря СНБО", - гласит текст указа.

Согласно информации из открытых источников, Данилов в 2005 году возглавлял Луганскую облгосадминистрацию. Народный депутат Украины 5-го созыва (с мая 2006 по ноябрь 2007 года).

Зеленский назначил бывшего главу Луганской ОГА Данилова заместителем секретаря СНБО 01

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский уволил глав Дарницкой и Деснянской РГА Киеве

Источник: https://censor.net.ua/n3139269
 
 
 Топ комментарии
 
Зєбобіки! Ви зробили це разом!
Сєпарня, українофоби, євреї.
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А лица все новые.... Но почему то рожи старые...
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Да всё так ЗЕбилка..сепар, украинофоб, аферист бандюк, для вас ЗЕбилов это теперь только так.
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А ты нищая кацапня дуй в рашу - в Украине не нужны бомжы для которых Греция не по карману.
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в 14 году крым и донецк сепары пугали хунтой и бандерами а сейчас хрякоботы уже пугают зебилами и апокалипсисом. боты продажные чем вы отличаетесь от сепаров.
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за 5 лет портнова могли выдать украине и посадить десятки раз но петрилло и ко этого не делала. как вы думаете почему.
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Ылита не думает. Некогда, бо надо зрады зрадотной набросить. Кстати, что лично меня всегда отталкивало в Порохе и его адептах - стремление запугать. Еще Сталин говорил, что если хочешь безоговорочно и беспрекословно командовать людьми, то есть два безотказных метода - внушить чувство вины и запугать. Чем тактика прахоботов отличается от заветов Йоси? Ничем.
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А Портнова, стесняюсь спросить, выдали Украине? Аааа....
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судя по вою соевых, ассигнование шоблы из бюджета прекратилось!
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Нас теперь Зеленский финансирует из твоего кармана.
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Мой карман для меня и моей семьи. И не претендуй - получишь хутина.
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Окончил в 1981 году Старобельский совхоз-техникум, по специальности ветеринар.
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Только техникум закончил? Ну тогда Педро только школу закончил. И то с третьей попытки. Чем моя версия хуже?
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порохоботики, как и по каким каналам (аналам) вам, гандонам, дают команду фас на статью?
Модераторы, прошу не беспокоиться темой, на Свинарчуков, которых должны были принять в Европу больше сегодня писать не буду
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Команда у них проста - во всех без исключения статьях обсирать всех, кто не высказался в поддержку пети.
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Прахоботы уже измазали всю ветку своими выделениями. Но может среди всей этой когорты цензоровских соевых всепропальцев найдется хоть один, который внятно обьяснит, чем кандидатура Данилова не подходит на пост зам секретаря СНБО? Эй, ылита, без гавканья и зрады - только факты.
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Порохоботов теперь финансирует Слуга народа.
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Отдают обрезки на пропитание, шоб те с голода не окочурились?
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Это за какие заслуги и качества этого Данилова на такой пост посадили?
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Хто там хоче цього кекса відбілити вам варто знати НІХТО в ти часи так просто не був біля корита влади у Донецьку та Луганську повторюю НІХТО !
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Губернатором його Ющенко поставив. Данілов йому хабара заніс?
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Ющенко и Януковоща премьером назначил, шо ты сказать то хотел??
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Он не мог его не назначить премьером. Тогда была такая коалиция рыги+ соцпартия Мороза+внефракционные. Они выдвинули Януковича в премьеры, а Президент не имеет право отказать. А вот губернаторы -это всегда ставленники Президента.
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Ну Зеленський, чи щось, що його висунуло, щось круте, але нікому не каже. Тому й у людей законне питання - чи то на користь, чи на зле. А оскільки усі вже звикли, що на користь в Україні буває дуже рідко, то замовчування мети, або її відсутність завжди передвіщує щось недобре.
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В рыгах замечен не был, хоть какой-то плюс.
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Тётя Роза



Ну, и в завершение вечера политическая реклама. ПЕРЛЫ 95-го КВАРТАЛА.

https://twitter.com/i/status/1118250565211959296
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лібєртаріанє грядут, встрєчайтє

Хемуль Снорк
12 июля в 08:01 ·

Размышляю о либертарианстве.
Либертарианцы - они ведь не только против налогов, но и против социального обеспечения. Они считают, что каждый должен обеспечивать себя сам, а не требовать этого от других. Каждая полученная человеком копейка должна быть им ЗАРАБОТАНА - и неважно, инвалид этот человек, пенсионер или мать-одиночка.
То есть, истинный либертарианец скорее отменит пенсии и пособия, чем повысит их. Потому что истинный либертарианец не считает, что должен кормить кого-то из своих налогов. Он вообще считает налоги формой грабежа и предпочёл бы, чтобы их отменили полностью.
Также истинный либертарианец выступает за максимальное сокращение государственного аппарата и исключение государства практически из всех сфер общественной жизни. Например, из образования и медицины. В истинно либертарианском государстве не может быть государственных школ и больниц - только частные гимназии и клиники.
Либертарианцы выступают за свободу личности и говорят, что никто не имеет права заставлять человека что-то делать против его воли. Поэтому, например, истинный либертарианец выступает против обязательного школьного образования для всех. Если ребёнок не хочет учиться, а его родители не хотят контролировать этот процесс (или им просто наплевать), то по мнению истинного либертарианца никто не имеет права заставлять этого ребёнка посещать школу и чему-то там учиться. И если этот ребёнок вырастет неграмотным и неприспособленным к жизни - что ж, это его проблемы. Истинный либертарианец - за естественный отбор.
Либертарианца приводит в бешенство понятие "минимальной оплаты труда". Истинный либертарианец считает, что государство не имеет права запрещать работодателю платить своим работникам меньше определённой законом суммы. Если работники согласны работать за еду - они имеют на это право. Они ведь сами на это согласились.
Единственные функции, которые истинный либертарианец готов доверить государству - это защита от внешних угроз (контрактная армия) и поддержание порядка внутри страны (полиция). Поэтому государственный аппарат истинно либертарианской страны будет состоять исключительно из силовых структур.
Истинный либертарианец считает, что каждый должен быть сам за себя. Ты ничего не должен государству, а оно, в свою очередь, ничего не должно тебе. Хочешь жить? Умей вертеться. Не умеешь вертеться? Хреново быть тобой. Пенсии? Пособия? Субсидии? Ха, размечтались. С какого перепугу за вас должен кто-то платить?
Либертарианство - это идеология людей, которые уже пришли к успеху и не хотят плодами этого успеха делиться. Их в принципе можно понять - кому охота отдавать немалую часть честно (или нечестно) заработанных денег, чтобы кормить каких-то босяков? Платить налоги - это больно. И чем больше ты зарабатываешь, тем больнее становится их платить. Истинный либертарианец не может мириться с таким положением. Он выживал в том же жестоком мире, что и все остальные. Он карабкался наверх, стирая пальцы в кровь - и выкарабкался. Он зубами выгрыз себе достойную жизнь. И свято верит, что все остальные должны делать так же.
Поэтому мне очень смешно, когда за "либертарианцев" голосуют бабушки-пенсионерки, учителя государственных школ, мамочки, живущие на пособие, и прочие прекрасные люди, которые выживают за счёт госбюджета и при этом свято верят, что либертарианцы поднимут им пенсии и снизят цены на газ.
Хотя нет. На самом деле мне не смешно.
Ни хрена смешного тут нет на самом деле.
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Член СДПУ(о) (1996-1997). Член Політради Політичної партії «Яблуко» (червень 2000-2005); заступник голови Політичної партії «Яблуко» (з жовтня 2002). 2004 - керівник Луганського регіонального штабу кандидата в Президенти України Віктора Ющенка.

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Член медведчуківської СДПУо ...
Ну тут вже ясно, Зєлєнський вже грає у відкриту, невстидаючись...
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Специально для порошкоботов, которые хотят выглядить " осведомлёнными "

1998 року Порошенко став членом партії СДПУ(о), її тоді ж очолив Віктор Медведчук.[30]
На виборах 1998 мав № 11 у партійному списку партії. Однак мандат здобув за мажоритарним округом № 12. Порошенко входив у парламентську фракцію об'єднаних соціал-демократів, був обраний членом Політбюро СДПУ(о).
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Порошенку також цим тикали. Але люди в ту пору шастали по партіям - шукали кожен ідеологічну нішу для себе, відповідно до свого менталітету. СДПУ(о) тоді була одна з порівняно прогресивних...
Втім, цей Данілов - бродсківець "яблоко". З Бродським був. А Бродський в 2004-му був з Ющенком.
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Я с ним знаком, не близко, но несколько раз пересекались. Большой специалист поговорить о том как бушприт падает стремительным домкратом в то время, как наши корабли бороздят просторы , понимая всю глубину наших глубин.
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Говиє ліца старой медведчуеівськой СДПУо...
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По зєлєнського логіці Цей Данілов - член сдпуо медведчука і яблука бродського це новиє ліца ?!
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С каждым днём всё больше убеждаюсь в том, что Зенарик реальный враг Украины. Назначить лугандонского чиновника, который наверняка был в банде януковоща, это реальная зраза. Жалко, что захер сдох, у него был бы сейчас шанс стать министром обороны или главой СНБО.
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еще какая то надежда была

Если Данилов
Это край
Просто бандюк
с админпротоколами в Красном Луче за наперстки
Правая рука бандита Доброславского
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2005-й год это постмайданные времена ющенко, оранжевый сквозняк типа перемен, наколотые апельсины и юлияволодымировна премьер волею майдана решившего поженить гадюку с жабой... Шо с того вышло, все помнят. Там и эпизод с порошенко в соплях был. Зеленський призначив колишнього главу Луганської ОДА Данілова заступником Секретаря РНБО - Цензор.НЕТ 8248 Но поросяткам плевать, в стойло огрызок кинули, чавканье и хрюканье по всему свинарнику пошло, сушите батончики диабетику, уроды, если хряка не посадят за мародерство и государственную измену, я соглашусь с популярным в местном хлеву мнением, что 73% проголосовавших против порошенко действительно зедебилы... Зеленський призначив колишнього главу Луганської ОДА Данілова заступником Секретаря РНБО - Цензор.НЕТ 3593
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Пацани гинуть на фронті, а клоун сєпара в СНБО назначає... Це фінал...
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Пацаны 5 лет гибли, пока твой барыга рыгоаналов с мертвечуком в ВР заводил. Нормуль?
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А чого це мій барига?! Я шоприхильник корєша путіна?!
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А чего это зрадо*обы потрохоботня так возбудилась? Что-то есть "порочащего" на этого чела?
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Та нє, нічого нема. Нове лице з сдпуо і яблука...
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Я все ж таки поціавився персонажем... Все ж таки - із негативного в нього, по-крупному, лише "донецька прописка". Ну, і так, по-дрібницям... Ну, короче, хто цікавиться - ловіть:

https://www.obozrevatel.com/interview/41326-aleksej-danilov-vojna-v-ukraine-zakonchitsya-razvalom-rossii.htm

https://www.obozrevatel.com/politics/23016-aleksej-danilov-kukan-dlya-putina.htm

https://www.obozrevatel.com/interview/94072-aleksej-danilov-gosudarstvo-v-ukraine-nuzhno-stroit-s-nulya.htm
Ще раз: як персонаж - ще "може бути"... Не сепар. Не ватник. Да, мізки "донецьким" засрані; але - нехай.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский назначил бывшего главу Луганской ОГА Данилова заместителем секретаря СНБО
 
 
 
 
 
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