 Зеленский назначил бывшего главу Луганской ОГА Данилова заместителем секретаря СНБО

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Данилова Алексея Мячеславовича заместителем секретаря СНБО", - гласит текст указа.

Согласно информации из открытых источников, Данилов в 2005 году возглавлял Луганскую облгосадминистрацию. Народный депутат Украины 5-го созыва (с мая 2006 по ноябрь 2007 года).

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