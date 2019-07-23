 Зеленский уволил глав Дарницкой и Деснянской РГА в Киеве

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

Согласно распоряжениям от 23 июля, Зеленский уволил главу Дарницкой РГА Сергея Леваду и главу Деснянской РГА Геннадия Заболотного.

В тексте распоряжений указано, что увольнения связаны "с завершением срока полномочий президента Украины".

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