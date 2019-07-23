 Зеленский уволил глав Дарницкой и Деснянской РГА в Киеве

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
Согласно распоряжениям от 23 июля, Зеленский уволил главу Дарницкой РГА Сергея Леваду и главу Деснянской РГА Геннадия Заболотного.
В тексте распоряжений указано, что увольнения связаны "с завершением срока полномочий президента Украины".
ещё тестик хочешь?
Да, порохоботи?
Юзік в тренді.
Мама 223 округу ваапсче.
23.07.2019 Mason Lemberg 0--- Верховна Рада, прохідний бар'єр
Mason Lemberg
Якщо вже говорити про результати парламентських виборів, а не про результати пропаганди, відсутність інформаційної політики, інфантильність та совковість, то результати наступні:
Найголосніше крикливий Ляшко і Ко - 3,84%,
Народний фронт (реально кращі люди з партії) і прем'єр Гройсман - 2,21%,
Революційна Свобода - 2,24%,
Місцевий полковник реформатор армії за 5 днів - 1,08%,
Самопоміч - 0,66%,
Реформатор всєя Грузії - 0,47%,
Антикорупціонери та Гнап - 0,19%,
Надя Савченко - 8 голосів.
Ці люди мали можливість долучитися до реформ і зробити країну краще.
Але все, що вони робили, - поливали гівном Порошенка.
Ось їхні результати.
Результати тих, що прийшли сьогодні, будуть не кращими.
Просто вони ще цього не усвідомлюють.
- Ні, перейменують в Офіс Внутрішніх Справ.
Сколько ж этого всего, что уже три месяца 10 раз на день, все еще все не кончилось? 🤪
Что ведутся переговоры с Михо
Для меня прояснилось очень многое
Там довольно кратко (по 10 минут видео) но очень сильно проясняет.
Но если вы книжек не читаете, а ждёте фильм (c) 😁😁😁, тогда конечно 😁
ЮВТ не узнает
Я - могила 😁
"за что купил, за то и продаю" я же не утверждаю
"прошла весна, настало лето и я от радости кричу
Спасибо партии за ето и лично леониду ильичу".
Зебіли, чому би вам не поїхати до наступного літа до Чуйської долини?