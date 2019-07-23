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 Политика Украины
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Все про:корвет (10) крейсер (34)

 Оружие с недостроенного крейсера "Украина" демонтируют и установят на других кораблях ВМС

Поручение по демилитаризации недостроенного ракетного крейсера "Украина", который находится на территории ГП "Николаевский судостроительный завод", уже подписано и вскоре заводчане приступят к выполнению работ.

Об этом сказал генеральный директор Николаевского судостроительного завода Валерий Калашников во время брифинга 23 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я его еще не видел, но точно, на 100 процентов знаю, что поручение о демилитаризации недостроенного крейсера "Украина" уже подписано. Это будет не разбазаривание, а четкий процесс демилитаризации. Демонтированное вооружение и оборудование будет установлено на кораблях ВМС", - отметил Калашников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": План достройки военного корвета для усиления ВМС уже разработан, - "Укроборонпром"

По его словам, процесс демилитаризации займет до 3 лет. Причем, будут задействованы специалисты различных предприятий, в частности, "Эра", "Зоря-Машпроект" и другие.

Стоит отметить, что сегодня на заводе работает только 309 человек.

Ракетный крейсер "Украина" был спущен на воду 29 лет назад. Уже много лет его строительство "заморожено" на стадии готовности 95%. Вопрос о его демилитаризации поднимался уже неоднократно, но до сих пор решен не был.

Напомним, в кабинете Министров, в частности в Минэкономразвитии, Минфине, Минюсте, Минобороны, а также в "Укроборонпроме" находится на согласовании проект постановления Кабмина о демилитаризации недостроенного крейсера "Украина". Проект постановления подготовлен в соответствии с подписанным указом президента о демилитаризации ракетного крейсера "Украина", который находится в акватории николаевского завода имени 61 коммунара.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Корвет "Винница" проходит экспертное обследование для оценки целесообразности его ремонта, - ВМС. ФОТОрепортаж

По словам министра обороны Степана Полторака, крейсер "Украина" сейчас ВМС не нужен, у него устаревшее вооружение, оборудование, и его целевое назначение также пока нецелесообразно. Ведь этот корабль рассчитан на ведение боевых действий на широких океанских просторах. Поэтому министр уверен, что это судно надо продать, а средства вложить в строительство корветов.

Источник: https://censor.net.ua/n3139267
 
 
 Топ комментарии
 
«Если хочешь разорить маленькую страну, то подари ей крейсер», вероятно если подарить авианосец, то разориться и совсем не маленькая страна."
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Надо его сначала переименовать в Московию. Демилитаризация "Украины" как-то не к месту сейчас.
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Украина подарила авианосец "Варяг" Китаю в 1998 году. Китай почему то, не разорился.
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Надо его сначала переименовать в Московию. Демилитаризация "Украины" как-то не к месту сейчас.
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Крейсер потрібен для розміщення ударних ракет, і ядерних також! Ми новий крейсер не побудуємо, немає вже тих фахівців та грошей! Потрібно берегти цей крейсер і вілновлювати його!
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Так значит Украину все таки демонтируют...
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Коломойчуки потупя глазки, "заработают"...
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Ничего они не заработают. Завод давно банкрот. Хватило бы с долгами рассчитаться
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В посте Nikolay Bilyi Украина без кавычек...

А по заводу знаю, сальдо - пол-шестого...
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спишем на "техническую опечатку". Но резон в вашем замечании есть
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«Если хочешь разорить маленькую страну, то подари ей крейсер», вероятно если подарить авианосец, то разориться и совсем не маленькая страна."
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"Кузя" без винтов стоит в Мурманске, ждёт когда построят новый док для завершения ремонта.
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Наверное поэтому самая бедная страна в мире это США. Там не один авианосец....
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США це країна, яка друкує папірчики, за які інші продають все своє добро.
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Так почему же наши папирчики никому не нужны, даже тебе.
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Оказывается он был вооружен. Можно было и пальнуть пару раз.
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Украина подарила авианосец "Варяг" Китаю в 1998 году. Китай почему то, не разорился.
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сравнил китай, со второй экономикой в мире, и украину
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В 90-х Китай був далеко не другою економікою. Другою став коли добудував Варяг.
В тому і велич країни зуміти мобілізуватись і реалізовувати подібні проекти.
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Согласен. Это реальная удача для бюджета Украины. "Варяг" продали, а "Кузю" кацапы украли. Представляю сколько бы сейчас Украине обходилось бы содержание этих кораблей
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ну не зря французы после постройки шарля де голя, офигев от затрат, решили отказаться от постройки еще одного такого же, хотя планировали построить
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И назови тот крейсер Аврора---тогда точно сгинут или загнутся.
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это в мирное время. в военное все немного по-другому. особенно если учесть что кацапы на море отнюдь не первый сорт. хотя к крейсеру\ авианосцу конечно еще сопровождения дохрена нужно, если не одноразово его использовать, что тоже вполне вариант.
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Зельцман забарыжит на "Украине"? А может быть раздаст нуждающимся ? 😇😇😇
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У соседей требует ремонта однотипная "Москва". Наверняка что-то из демилитаризированного прикупят с удовольствием.
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Видел я это грозное чудо, когда оно называлось "Слава"... По хорошему, ему в утиль пора...
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Да, но однотипного "Устинова" подлатали на "Звёздочке", поставили новый радар - сейчас на ходу. "Москву" просто сейчас некуда ставить в ремонт - все крупные сухие доки заняты.
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Служил срочку на СФ(морская авиация), на "Устинове" тоже был (неск. раз по 3минуты😁- вертолетом перекидывали хавчик)
Сейчас это утюги второго сорта, 1-2 ремонта - и на кнехт...
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Рогатки краще поставте. Більше ефекту буде.
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Ну да как то сдавать крейсер без единого выстрела уж совсем позор. Лучше отдавать корвет...
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Крейсер "Україна" це близнюк флагмана чф рф "москва" і більш новий., але добудувати проблематично тому що зброя ПКР російська. Але що він не потрібен то не факт.
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для перспективного "Нептуна" сгодился бы
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ты смотри, вооружение устаревшее, а его все равно собираются демонтировать и установить на новые корабли? может оно не такое уже и устаревшее, а кто-то что-то впаривает очередной раз.
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АК-630 по проекту планировали ставить на проектируемых ракетных катерах . остальное даже не знаю куда
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На "Украине" таких 6 штук (по крайней мере по проекту).
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с большим интересом прочитал бы новость о начале достройки корвета или о закладке новых ракетных катеров . а так . ничего интересного
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интересно КАК на катер(!) можно установить оружие с крейсера(!)??????????
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и на Веспе и на Лани по проекту должны быть АК-630


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Корабль оснащён зенитным ракетным комплексом среднего радиуса действия C-300Ф «Форт», представляющим собой морской вариант сухопутной системы С-300П. Кроме того, на борту установлены 16 пусковых установок для противокорабельных ракет «Вулкан» (самих ракет на корабле нет), 3 батареи шестиствольных 30-мм пушек АК-630 с ПУС «Вымпел», 2 пятитрубных торпедных аппарата, 130-мм артиллерийские системы главного калибра и многое другое/
На катер нет, но на фрегат или корвет можно монтировать.
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Не в тему.. В Беларуси будут сажать сажать за символику УПА и портреты Бандеры2019-07-23 17:19:03 //www.focus.ua/world/435526-v_belarusi_budut_sazhat_sazhat_za_simvoliku_upa_i_portrety_bandery
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Ну і добре, хоч очі в людей відкриються на сусіда.
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В Польше давно. И ничего, больше миллиона украинцев.
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Так они не бандеровцы они просто заробитчане.
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та разные есть. Но с портретами Бандеры никто не ходит. Это понятно.
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Молодці китайці, вчасно у наших "стратегів" за безцінь забрали крейсер Варяг. Але бідні наші "стратеги", таку халяву з рук випустили...
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Вообще то крейсер Варяг был утерян в бою с японцами на Суциме в 1904 году.
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Японцы его потом подняли и отремонтировали. А окончательно утонул он в 1925 году у берегов Британии. Интересная судьба была у него.
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Я о нем и веду речь... То я с комментом промазал...
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Куда и какое вооружение смогут прилепить? Ракетные шахты под "Термиты" на бронекатера? Или РЛС крейсера на надувную патрульную лодку?!
ЭТо ППЦ ребята.
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Как интересно. Пепе, значит, бабло пилил на Ленкузне выпуская катера, а Зельцман пилит крейсер - это досягнення!
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Наоборот, Порошенко подписал указ о продаже в виде лома, а Зеленский хочет продать целиком. Вооружение только снять.
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В Порошенка рука не піднімалась різати. Нептуни чекав.
Портнови і Коломойши швидко порєшали.
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Как раз Порошенко распорядился продать на лом. Еще в 2017.
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29 лет все ложили болт на это чудо судостроения, а виноват клоун из 95 квартала....
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ну а шо ты хотел?=))
все власть поменялась теперь ЗЕмародер=))
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Зєлєнскій астанавісь!! Передай крейсер в "Ленінську Кузню" там його перекують на бронелодки!!
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вертолетами доставлять будут? или канал от николаева пророют?
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Варяг китайцам продали за копейки, так они из него такого красавчика сделали, заглядение. Продайте ещё и «Украину» очень символично будет с нынешней ситуацией в Украине.
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ты знаешь сколько стоит содержать авианосец? а украина уже морально и физически устарела, такие корабли сейчас никому не нужны.
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Радуешься демилитаризации Украины? Явный «патриот».
Сколько стоит содержать авианосец? Давай, рассказывай.
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А МОЖЕТ ЛУЧШЕ ПРОДАТЬ НА МЯСО ТВОЕГО КАСТРИРОВАННОГО КАБАНА ПЕТЮ ?
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...ты попробуй ,обеспечь его боеготовность??? не менее тысячи предприятий по всему Союзу поставляли оборудование и оснастку на этот корабль. Это тебе не "Гюрза"- лодка с модулем от БТРа...
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Если хотят строить корветы, пусть строят, главное, чтобы у них не получилось как с крейсером.
А само судно крейсера наверное можно модернизировать, перепрофилировать, чтобы использовать в гражданской сфере.
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"распіліть, перековать", а з остатків броньової сталі викувати пояс вірності для ЗЄ і ключі віддати його Альоні. Нєфіг по роялям стучать.
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Это на каких же?

Артиллерия:
130 мм пушка Ак - 130. Даже на Сагайдачном основной калибр - 100 мм
6 зенитных пушек калибром 30 мм - Ак 630. Ну эти может и можно куда то прилепить.
Ракеты:
16 ПУ ПКР П1000 - "Вулкан На корабле - одни трубы. Ракет нету и не от куда взять. А если и найти - кораблей куда можно поставить - нет
ПВО, С300Ф - "Форт". Куда ставить? У СССР они стояли на кораблях водоизмещением от 6 000 тонн. У Украины флагман Сагайдачный - 3 000 тонн
ЗРС Оса М Ну куда то можно прилепить (если есть ракеты)
Противоторпедные РБУ РБУ 6000 Ну на Сагайдачном такие есть. Куда ещё?
2 торпедных аппарата 5 по 533 мм. Даже на Сагайдачном стоят 4 по 533. Эти куда лепить?
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Ребята , Чёрное море для крейсера - это лужа , мы с берега можем "Нептуном" нечаянно в Турцию попасть . Корветы и москитный флот - самое то . Не ну если в океан , тогда бы , конечно , и "Варяг" бы не помешал , да и "Украина" , а ещё БПК , эсминцы , ну подлодка , а лучше две
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"В 2017 году Президент Украины Пётр Порошенко принял решение о демонтаже оборудования и продаже недостроенного крейсера на лом. 21 июля 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Николаев а также посещения завода «Имени 61 коммунара» заявил: «Мы распиливать не дадим. Это невозможно». Зеля хочет целиком продать? Оружие с недостроенного крейсера "Украина" демонтируют и установят на других кораблях ВМС - Цензор.НЕТ 6716
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Собственно отличий не много. Демилитаризованный военный корабль - не габаритная куча металла. Во что его переделаешь? В плавучий музей? Жирновато будет.

Просто решили снять всё ценное и поставить гнить (резать на металл - скорее всего не выгодно. Затраты металлом не отобьются)
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Музей - это самое-то..И мне интересно посмотреть, заплатив копеечку и народу..
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Маячня якась.. Всі АУ вже давно демонтовані. Все інше поза інтересом.
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Какое оружие, что вы несёте лымари?
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на стадии готовности 95%...

Капец.. Страна в стадии военной агрессии.. Черноморский флот РФ серьёзно угрожает в акватории..
Крейсер сильно бы испортил им пыл..
Но.. нет, значит нет
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Его без РФ по первоначальному проекту не достроить. А переделать - дороже чем построить новый с нуля
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Продайте оружие населению.
Сколько стоит торпедный аппарт ?
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3 роки на демонтаж - явно спеціальістів нема, сантехнік вася з викруткою буде демонтувати.
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Какое оружие? За 30 лет без надлежащего ухода все уже давно сгнило или не подлежит использованию
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А фактор военно-морского престижа уже ничего не значит? Настоящий океанский крейсер в составе ВМСУ, хотя бы и с устаревшим оборудованием - явно лучше, чем ничего. И да, оборудование всегда можно модернизировать. Не сразу, так постепенно. Было бы желание.
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с демонстрацией флага справится и ракетный корвет очень даже хорошо.
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