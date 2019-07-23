 Оружие с недостроенного крейсера "Украина" демонтируют и установят на других кораблях ВМС

Об этом сказал генеральный директор Николаевского судостроительного завода Валерий Калашников во время брифинга 23 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я его еще не видел, но точно, на 100 процентов знаю, что поручение о демилитаризации недостроенного крейсера "Украина" уже подписано. Это будет не разбазаривание, а четкий процесс демилитаризации. Демонтированное вооружение и оборудование будет установлено на кораблях ВМС", - отметил Калашников.
По его словам, процесс демилитаризации займет до 3 лет. Причем, будут задействованы специалисты различных предприятий, в частности, "Эра", "Зоря-Машпроект" и другие.
Стоит отметить, что сегодня на заводе работает только 309 человек.
Ракетный крейсер "Украина" был спущен на воду 29 лет назад. Уже много лет его строительство "заморожено" на стадии готовности 95%. Вопрос о его демилитаризации поднимался уже неоднократно, но до сих пор решен не был.
Напомним, в кабинете Министров, в частности в Минэкономразвитии, Минфине, Минюсте, Минобороны, а также в "Укроборонпроме" находится на согласовании проект постановления Кабмина о демилитаризации недостроенного крейсера "Украина". Проект постановления подготовлен в соответствии с подписанным указом президента о демилитаризации ракетного крейсера "Украина", который находится в акватории николаевского завода имени 61 коммунара.
По словам министра обороны Степана Полторака, крейсер "Украина" сейчас ВМС не нужен, у него устаревшее вооружение, оборудование, и его целевое назначение также пока нецелесообразно. Ведь этот корабль рассчитан на ведение боевых действий на широких океанских просторах. Поэтому министр уверен, что это судно надо продать, а средства вложить в строительство корветов.
А по заводу знаю, сальдо - пол-шестого...
В тому і велич країни зуміти мобілізуватись і реалізовувати подібні проекти.
Сейчас это утюги второго сорта, 1-2 ремонта - и на кнехт...
На катер нет, но на фрегат или корвет можно монтировать.
ЭТо ППЦ ребята.
Портнови і Коломойши швидко порєшали.
все власть поменялась теперь ЗЕмародер=))
Сколько стоит содержать авианосец? Давай, рассказывай.
А само судно крейсера наверное можно модернизировать, перепрофилировать, чтобы использовать в гражданской сфере.
Артиллерия:
130 мм пушка Ак - 130. Даже на Сагайдачном основной калибр - 100 мм
6 зенитных пушек калибром 30 мм - Ак 630. Ну эти может и можно куда то прилепить.
Ракеты:
16 ПУ ПКР П1000 - "Вулкан На корабле - одни трубы. Ракет нету и не от куда взять. А если и найти - кораблей куда можно поставить - нет
ПВО, С300Ф - "Форт". Куда ставить? У СССР они стояли на кораблях водоизмещением от 6 000 тонн. У Украины флагман Сагайдачный - 3 000 тонн
ЗРС Оса М Ну куда то можно прилепить (если есть ракеты)
Противоторпедные РБУ РБУ 6000 Ну на Сагайдачном такие есть. Куда ещё?
2 торпедных аппарата 5 по 533 мм. Даже на Сагайдачном стоят 4 по 533. Эти куда лепить?
Просто решили снять всё ценное и поставить гнить (резать на металл - скорее всего не выгодно. Затраты металлом не отобьются)
Капец.. Страна в стадии военной агрессии.. Черноморский флот РФ серьёзно угрожает в акватории..
Крейсер сильно бы испортил им пыл..
Но.. нет, значит нет
Сколько стоит торпедный аппарт ?