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 За рубежом
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Все про:Госдума (977) Россия (73407) электронная почта (16) Русский мир (373)

 В России хотят запретить анонимную переписку по электронной почте

В Госдуму РФ внесен законопроект об обязательной идентификации пользователей электронной почты по номеру телефона. Заявленная цель - борьба со спамом.

Среди авторов законопроекта - сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, авторы концепции "суверенного Рунета", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету".

Теперь они предлагают заставить почтовые сервисы ограничивать передачу писем с информацией, запрещенной в России, в течение суток после получения соответствующего требования от властей.

"Принятие законопроекта позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты, создаст правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности, сократит экономический ущерб от таких сообщений", - сказано в пояснительной записке.

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Российские эксперты в сфере технологий отнеслись к предложению скептически.

"Видимо, должно работать так: спецслужбы узнают, к какому номеру телефона привязана электронная почта, по номеру телефона узнают данные пользователя (через паспорт с пропиской), идут к нему домой и задерживают", - пояснил директор некоммерческой организации "Общество защиты интернета" Михаил Климарев.

Также на Цензор.НЕТ: В России хотят ввести новые санкции против своих жителей: запретить ввозить продукты из-за границы для личных нужд

В реальности же электронные письма могут отправляться с почтового сервера из любой страны, а самого электронного ящика может просто не существовать в принципе, заметил он. Если законопроект будет принят, это приведет к оттоку пользователей с российских почтовых сервисов, добавил Климарев.

Источник: https://censor.net.ua/n3139266
 
 
 Топ комментарии
 
А я категорически против этих мягкотелых либерастских полумер! Пока не будет выездных виз для московитского стада, не видать рассеюшке светлого будущего.
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и обязать всю русню передвигаться по кчкам на долотах мордовии только в намордниках. группами минимум 10 свинособак. А старшему еще и цак одевать.
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ukr.net уже давно номер телефона требует при регистрации.. то же мне "новость"))
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У нас номер не предоплате не привязан к персональным данным.Купил пакет в переходе и зарегистрировал почту.Я сам так делал.
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а ну да..там же по паспортам все..я и забыл
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Завжди цікаво дивитись на москальскі спроби боротьби з інтернетом методами Івана Грозного.
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и обязать всю русню передвигаться по кчкам на долотах мордовии только в намордниках. группами минимум 10 свинособак. А старшему еще и цак одевать.
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Главное, чтоб за мыслепреступление не меньше 25 лет давали, всемерно поддерживаю.
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А я категорически против этих мягкотелых либерастских полумер! Пока не будет выездных виз для московитского стада, не видать рассеюшке светлого будущего.
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не только выездные визы мордве нужны. но и к каждому удмурту за границей т.н. нароиси приставлять какого нибудь нквдшника, чтобы кацапня не подумала сбежать с изгойки 404.
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За границами страны-помойки русню обязать носить цаки.
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и перед передвигающейся групой русни обязательно должен идти глашатай и предупреждать гейропейцев чтобы не кормили с рук бродячую русню.
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Какие там визы, скоро у раша-рабов заберут паспорта, присвоят номера и в стойло.
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Не, это будет, когда они окончательно построют в своей стране-помойке светлое будущее. Пока им злобные пиндосы мешают окончательно стать скотом.
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Недалеко и до номерочка на пальтишке-бушлатике
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Гори она газпромовским пламенем вместе с ******.
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Скоро на каждого кацапа наденут цак и заставят приседать перед встречным обладателям жёлтых штанов чиновником. Но так им и надо, ибо быдло-с.
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Московии выгодно ,чтобы её колонии сидели в глуши,меньше болтали меж собой и слушали радио Попова.
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Тобто Клішас не вносив такий законопроект?
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Вносил, но внесение законопроекта ничего не значит. Можете сами посмотреть сколько сумасшедших законопроектов вносилось - главная задача раскачать общество. Технологии одни и те же. По всему миру. А для СМИ главное посещаемость и просмотры.
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За чебурнет приняли, за оскорбление хозяев приняли, а этот не примут?
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Чебурнет направлен не на изоляцию от внешнего мира, а на случай, если от интернета отключат) А так, не думайте, что российская элита это единая экосистема. Большая часть готова страну продать при первой возможности, даже те кто прикидывается патриотами.
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Це чисто бутафорія для лохів. У козлостані з 1998 року на всіх провайдерських майданчиках стоїть апаратура фіксації "чого треба". На сленгу - СОРМ, хоча це некоректна назва. купують її за свої гроші провайдери, але рутові права - у стуків.
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росії мабуть буйний тероризм, якщо вони так слідкують за громадянами...
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да уж. проклятые солдаты нато и агенты госдепа туда проникают и портят вяличие.
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зачем вообще рабам переписка)) тем более анонимная
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как в древнем риме. Если были претензии к нерадивому рабу то их высказывали его хозяину.
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Центр те до чекає нас при преЗєденту малоросу.
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штейн не малоросс, он лицо щироукраинской реформаторской национальности.
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Ну от новоє ліцо нареформує теж саме що і в брацкага адіннарота.
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посмотрим как штейн будет себя вести. если будет баловаться то отправится за свиновальцем.
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Это правильно. А еще быдлу надо запретить дышать, разговаривать и смотреть в не рабочее время.
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а не примут закон, отключат в расеюшке свет. там, где он канешно есть ))
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та пора уже и рассеян на мордовии запрещать, гулять так с музыкой В России хотят запретить анонимную переписку по электронной почте - Цензор.НЕТ 3911
это кстати ноунем 404 спортсмены на олимпиаде, узнай страну по фотографии В России хотят запретить анонимную переписку по электронной почте - Цензор.НЕТ 3911
В России хотят запретить анонимную переписку по электронной почте - Цензор.НЕТ 4581
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Бесподобно! Предлагаю заменить на россии интернет локалкой в масштабах страны с админом на Лубянке.
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Я былa в Воронеже однажды. Это не город, это была мусорная свалка.
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Если немцы будут продолжать кормить русню нефте/газо-доходами, то русне хватит ресурсов поставить очередной эксперимент над целой страной. На этот раз вместо русского воплощения в жизнь Маркса будет постсоветское воплощене в жизнь Оуруэлла. Есть надежда, что Украина не станет его частью, если Зеленскому удастся разорвать порочный круг дерибана и коррупции, привязывавших Украину к русне.
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...и вообще все эти бесовские имейлы запретить - а взамен вернуть скрепные берестяные грамоты, вместо мобилок от нечистого - православных колоколен через каждые полверсты понатыкивать, вместо какаколы бгмерзкой - постановить квас пить и непременно из заплесневелых сухарей, чтоб людишки сильно не баловали-то!.
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Ну що кацапи скажите? Вас тут повно.Чекаю на відповідь.
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так на ukr net это практикуется без всяких законов В России хотят запретить анонимную переписку по электронной почте - Цензор.НЕТ 3474
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У нас номер не предоплате не привязан к персональным данным.Купил пакет в переходе и зарегистрировал почту.Я сам так делал.
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ИМЕИ вашего телефона остается у провайдера . вычислить вас с другой сим картой не составляет труда . причем очень быстро . выбрасывать надо и телефон , который должен быть новым и не привязанным к вашему имени .
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Навіщо вам ця бісовщина? Краще свічку купити в Гундяя.
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соцмережі - це зброя
зброя проти дописувачів

КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1

В новой версии Твиттера выяснилось, что конченные разработчики вернули в "Сообщения" абсолютно ВСЕ сообщения, которые я или мне когда-либо писали, но которые я УДАЛЯЛ!! Идиоты, просто идиоты, конченные идиоты. Кто на оккупированных, имейте ввиду. В новой версии снова все почистите
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только дебилы указывают свои реальные данные в соцсетях))
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да отрубайте уже интернет этим изгоям кацапским
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"Заявленная цель - борьба со спамом"
Карле, ти чуєш? Боротьба з, ї**ть його об дерево, СПАМОМ, Карле!
...
Лілював вголос. Хто в курсі, як насправді працює спам-фільтрація і чим bulk mailing відрізняється від переписки, той зрозуміє кричущу ґабсурду такої "боротьби".
...Ні, "сцарь та боярє" відверто знущаються зі свого зкріпоносного рабидла.
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Новина 2020 року (або навіть 2019): на росії прийнято закон, що зобов'язує усіх громадян, окрім представників привілейованих соціальних груп, встановлювати в житлових приміщеннях (квартири, приватні ізби тощо) систем відеонагляду та прослуховування. Згідно з законом, прослуховуватися та спостерігатися має вся житлова площа (включаючи санвузли, балкони, сараї, кладовки, антресолі тощо). Купівля обладнання та монтаж систем відео- та аудіонагляду здійснюється за рахунок мешканців, так само як забезпечення безперебійної роботи. У випадку технічних збоїв усім лягти на підлогу або стати обличчям до стіни і чекати на виїзд опергрупи ФСБ.
Будь-які спроби завадити роботі систем нагляду, а також порушення вимог у випадку технічних збоїв, розцінюються як підготовка теракту та державна зрада.
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я знову ж, в 2956-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Кацапам потрібно заборонити грати на гармошці.
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і у кожний кондом по наночіпу для тєлємєтрії.....
*******\ ху.ло. ой , презідо *********.
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