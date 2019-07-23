 В России хотят запретить анонимную переписку по электронной почте

Среди авторов законопроекта - сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, авторы концепции "суверенного Рунета", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету".

Теперь они предлагают заставить почтовые сервисы ограничивать передачу писем с информацией, запрещенной в России, в течение суток после получения соответствующего требования от властей.

"Принятие законопроекта позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты, создаст правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности, сократит экономический ущерб от таких сообщений", - сказано в пояснительной записке.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Наше общество становится на путь догматического дебилизма", - идеолог "русского мира" Дугин. ВИДЕО

Российские эксперты в сфере технологий отнеслись к предложению скептически.

"Видимо, должно работать так: спецслужбы узнают, к какому номеру телефона привязана электронная почта, по номеру телефона узнают данные пользователя (через паспорт с пропиской), идут к нему домой и задерживают", - пояснил директор некоммерческой организации "Общество защиты интернета" Михаил Климарев.

Также на Цензор.НЕТ: В России хотят ввести новые санкции против своих жителей: запретить ввозить продукты из-за границы для личных нужд

В реальности же электронные письма могут отправляться с почтового сервера из любой страны, а самого электронного ящика может просто не существовать в принципе, заметил он. Если законопроект будет принят, это приведет к оттоку пользователей с российских почтовых сервисов, добавил Климарев.