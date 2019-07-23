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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Общество
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Все про:мост (462) Зубко (414) Станица Луганская (17)

 К следующим переговорам в Минске будут подготовлены идеи по восстановлению моста возле Станицы Луганской, - Зубко

Наработки рабочей группы должны быть готовы к очередной встрече Трехсторонней контактной группы в Минске. Она запланирована на 31 июля.

Создана рабочая группа по восстановлению моста в районе КПВВ "Станица Луганская". Об этом написал в Facebook вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает Цензор.НЕТ.

В ее состав войдут представители Министерства инфраструктуры, Укравтодора, Министерства обороны, Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, Министерства регионального развития, Государственной пограничной службы, Луганской военно-гражданской администрации, проектных и экспертных организаций.

"Среди ключевых задач рабочей группы - максимально быстрая разработка вариантов технического задания для восстановления мостового перехода, определение сроков, объемов, источников финансирования и плана-графика работ, заказчиком которых выступит Луганская ВГА. Также определение исполнителей работ - как проектных, так и строительных. Важная задача: увязать работы по восстановлению моста с полноценным функционированием КПВВ. Ключевая позиция при этом - обеспечение режима тишины", - подчеркнул Зубко.

Читайте на Цензор.НЕТ: План восстановления моста в Станице Луганской представим в Минске 31 июля, - Олифер. ФОТО

По словам вице-премьер-министра, наработки рабочей группы должны быть готовы к очередной встрече Трехсторонней контактной группы в Минске, которая запланирована на 31 июля.

Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин Станицы Луганской. В штабе ООС заверили, что процесс разведения сил и средств в этом районе не ослабляет оборонительных возможностей ВСУ, а военные заняли новые выгодные позиции. 27 июня российско-оккупационные войска тоже завершили первый этап отвода своих подразделений - отошли от пешеходного моста.

Также на Цензор.НЕТ: Вандалы разрисовали автобус, который ходит от КПВВ "Станица Луганская" к разрушенному мосту

Источник: https://censor.net.ua/n3139264
 
 
 Топ комментарии
 
Навіщо будувати те, що у будь-який момент можуть розбомбити? Відбудова тільки після деокупації.
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Відновлюють, відновлюють, донбасята раз стрільнуть і ще на три роки розмов.
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Заради правди, червона армія спочатку не вирівнювала, в підсумку 5 млн полонених.
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Відновлюють, відновлюють, донбасята раз стрільнуть і ще на три роки розмов.
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На официальном Telegram-канале издания Обозреватель появилось видеоинтервью народного депутата Верховной Рады (внефракционной) Надежды Савченко,

https://youtu.be/2UTu7Anlx4E

«Единственное - для Украины было бы лучше, если бы он (Захарченко) был жив. У людей, которые все затевали, было какое-то понимание, зачем нужен конфликт. Они его лучше прочувствовали и понимали, что надо заканчивать. Конечно, человека всегда жаль. Именно как человека. Жаль, что случаются убийства, что люди не проживают свою жизнь спокойно в мире. Не развивают страну, а уничтожают её. Наверное, Захарченко достоин был жизни», - заявила она.
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А чем Захар был плох. Он и Донецке Ода отсепаров весной 2014 защищал. Ну, потом правда в другую сторону перешёл...
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Ну да, Власов теж німців під Москвою бив, ну перейшов потім на інший бік і що тут такого.
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Каждый прспосабливается как может. Только почему то они оба ошиблись...
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Ну, как то Красная Армия и Вермахт отступая и выравниванивая линию обороны во Вторую мировую, одни отступили до Волги, вторые до Берлина. Теперь на этих граблях ВСУ решило потанцевать...
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Заради правди, червона армія спочатку не вирівнювала, в підсумку 5 млн полонених.
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Я имею ввиду всю кампанию. Да вначале просто драпал и, бросая технику и вооружения.
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Навіщо будувати те, що у будь-який момент можуть розбомбити? Відбудова тільки після деокупації.
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Как зачем? Шоб сепарам было легче по мосту наступать. ЗЕсепар команда одобряет.
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Нащо будувати? Той що є 1000 років простоїть якщо танки по ньому не пускати
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Да две трубы 1,5 мтр диаметром закопайте,
адну -туды, другую-сюди...и усех делов!!
Пусть ползают!!
😜
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по сколько с каждого украинца для донбасят?
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Куда біжиш впереді паравоза. Бєня ще не рішив по скільки з кожного українця для себе
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Шуму більше, ніж від будівництва Керчинського моста, а результат нульовий.
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Аркадий Бабченко Зеленский должен сказать РосСМИ три слова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что готов дать откровенное интервью российским журналистам. Опасности в этом я никакой не вижу, потому что всё, что пропагандистские СМИ могли сделать, они уже сделали.

А зачем? Что, рассказать Скабеевой, что она является инструментом пропаганды, благодаря которой Россия напала на Украину?
Сказать россиянам: давайте дружить, давайте наводить мосты? Но это как бы от них не зависит, российский народ не субъектен, он не является субъектом.
В России нет средств массовой информации, за исключением совсем уж единиц. "Новая газета", "The Insider". А все остальное - это не СМИ. Это либо средства массовой пропаганды, либо массового зомбирования. О чем с ними можно общаться и - главное - зачем? Я не понимаю совершенно.
Я просто не вижу в этом смысла вообще. От слова "совсем".
Может ли фраза, нечаянно брошенная в интервью Зеленским, подкреплять путинские мифы, например, о "едином народе"?
Любая фраза, сказанная Зеленским, будет использована против него. В частности, чтобы подкреплять миф о том, что мы братские народы, что у нас мир, дружба, жвачка. Это я гарантирую.
Кроме одной фразы, которую говорил Лесь Подеревьянский. С ними можно общаться только этими тремя словами. Больше им говорить нечего. https://www.obozrevatel.com/russia/2260-zelenskij-dolzhen-skazat-rossmi-tri-slova.htm
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Це значить , що сепарів визнали стороною конфлікту? "Главарь террористов "ЛНР" Пасечник - Зеленскому: Строительство моста в Станице-Луганской будет воспринято как акт агрессии" То війна у нас з москалями, чи громадянська? Кому потрібен міст, і за чий рахунок "свято"?
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-Почему люмпен радуется что они выбрали некомпетентное и необразование быдло в Раду?
-Потому что люмплен НЕНАВИДИТ тех кто умнее, богаче, счастливее. Чтобы понравиться быдлу, нужно быть немного хуже, чем они.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоК следующим переговорам в Минске будут подготовлены идеи по восстановлению моста возле Станицы Луганской, - Зубко
 
 
 
 
 
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