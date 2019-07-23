 К следующим переговорам в Минске будут подготовлены идеи по восстановлению моста возле Станицы Луганской, - Зубко

Создана рабочая группа по восстановлению моста в районе КПВВ "Станица Луганская". Об этом написал в Facebook вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает Цензор.НЕТ.
В ее состав войдут представители Министерства инфраструктуры, Укравтодора, Министерства обороны, Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, Министерства регионального развития, Государственной пограничной службы, Луганской военно-гражданской администрации, проектных и экспертных организаций.
"Среди ключевых задач рабочей группы - максимально быстрая разработка вариантов технического задания для восстановления мостового перехода, определение сроков, объемов, источников финансирования и плана-графика работ, заказчиком которых выступит Луганская ВГА. Также определение исполнителей работ - как проектных, так и строительных. Важная задача: увязать работы по восстановлению моста с полноценным функционированием КПВВ. Ключевая позиция при этом - обеспечение режима тишины", - подчеркнул Зубко.
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По словам вице-премьер-министра, наработки рабочей группы должны быть готовы к очередной встрече Трехсторонней контактной группы в Минске, которая запланирована на 31 июля.
Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин Станицы Луганской. В штабе ООС заверили, что процесс разведения сил и средств в этом районе не ослабляет оборонительных возможностей ВСУ, а военные заняли новые выгодные позиции. 27 июня российско-оккупационные войска тоже завершили первый этап отвода своих подразделений - отошли от пешеходного моста.
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https://youtu.be/2UTu7Anlx4E
«Единственное - для Украины было бы лучше, если бы он (Захарченко) был жив. У людей, которые все затевали, было какое-то понимание, зачем нужен конфликт. Они его лучше прочувствовали и понимали, что надо заканчивать. Конечно, человека всегда жаль. Именно как человека. Жаль, что случаются убийства, что люди не проживают свою жизнь спокойно в мире. Не развивают страну, а уничтожают её. Наверное, Захарченко достоин был жизни», - заявила она.
адну -туды, другую-сюди...и усех делов!!
Пусть ползают!!
😜
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что готов дать откровенное интервью российским журналистам. Опасности в этом я никакой не вижу, потому что всё, что пропагандистские СМИ могли сделать, они уже сделали.
А зачем? Что, рассказать Скабеевой, что она является инструментом пропаганды, благодаря которой Россия напала на Украину?
Сказать россиянам: давайте дружить, давайте наводить мосты? Но это как бы от них не зависит, российский народ не субъектен, он не является субъектом.
В России нет средств массовой информации, за исключением совсем уж единиц. "Новая газета", "The Insider". А все остальное - это не СМИ. Это либо средства массовой пропаганды, либо массового зомбирования. О чем с ними можно общаться и - главное - зачем? Я не понимаю совершенно.
Я просто не вижу в этом смысла вообще. От слова "совсем".
Может ли фраза, нечаянно брошенная в интервью Зеленским, подкреплять путинские мифы, например, о "едином народе"?
Любая фраза, сказанная Зеленским, будет использована против него. В частности, чтобы подкреплять миф о том, что мы братские народы, что у нас мир, дружба, жвачка. Это я гарантирую.
Кроме одной фразы, которую говорил Лесь Подеревьянский. С ними можно общаться только этими тремя словами. Больше им говорить нечего. https://www.obozrevatel.com/russia/2260-zelenskij-dolzhen-skazat-rossmi-tri-slova.htm
-Потому что люмплен НЕНАВИДИТ тех кто умнее, богаче, счастливее. Чтобы понравиться быдлу, нужно быть немного хуже, чем они.