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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Общество
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Все про:апелляция (389) Министерство культуры (356) переименования (533) суд (22351) УПЦ МП (1003)

 Суд отказался разблокировать процесс переименований УПЦ МП

Шестой апелляционный административный суд отказал Министерству культуры в разблокировании процесса переименования Украинской православной церкви Московского патриархата.

Заседание суда состоялось накануне, 22 июля. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на юридический отдел УПЦ МП.

По итогам заседания суд удовлетворил заявление УПЦ МП и запретил субъектам государственной регистрации проводить любые регистрационные действия в отношении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, относительно "Киевской Митрополии, монастырей, духовных семинарий, епархий, входящих в религиозного объединения Украинской православной церкви".

"Шестым апелляционным административным судом постановлением от 22 июля 2019 года было отказано в удовлетворении апелляционной жалобы Министерства культуры Украины и оставлено без изменений решение суда первой инстанции об обеспечении иска", - сказано в сообщении УПЦ МП.

Читайте на Цензор.НЕТ: Закон о переименовании УПЦ МП продолжает действовать, несмотря на решение окружного админсуда Киева, - Парубий

Напомним, Верховная Рада 20 декабря 2018 года, приняла в целом закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. 22 декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон, а 26 января был официально опубликован в газете "Урядовый курьер".

УПЦ МП оспорила необходимость переименования в суде. Окружной административный суд Киева 22 апреля 2019 года стал на ее сторону и остановил процесс принудительного переименования.

Также на Цензор.НЕТ: УПЦ МП просит Окружной админсуд Киева отменить регистрацию ПЦУ

Источник: https://censor.net.ua/n3139260
 
 
 Топ комментарии
 
Молодцы ЗЕбилы малороссы..вы сделали это разом.
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Реванш русского мира набирает силу. Зелефилы, вы сделали это.
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Ну Господа!,что и требовалось докозать!,приветствую Вас в усср!
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Молодцы ЗЕбилы малороссы..вы сделали это разом.
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Ну Господа!,что и требовалось докозать!,приветствую Вас в усср!
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ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ!
П Р А В О С Л А В И Е - ЭТО ВЫДУМАННАЯ РЕЛИГИЯ !!!


(КУПОЛА - "ЛУКОВИЦЫ" ОТ ИСЛАМА И БУХЛО ОТ ,...НУТРА!....
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чтАб КАК БЫ....И "МОЗГИ ЗАПУДРИТЬ" И "РАКОМ" ЗАСТАВИТЬ СТОЯТЬ...


"РЕЛИГИЯ!"
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"ОПИУМ ДЛЯ НАРОтА"...
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Сышишь ты тут не брызжи слюно зелепуйло!!!,нато ана и религия что бы держать в стойле умалишонных как ты и вычислять таких как ты ватное гавно!
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Знайди себе на сімейному фото *********** хряк.
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так питання не теософське.

питання впливу країни-агресора.

хоча...

може вже і не агресора
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Реванш русского мира набирает силу. Зелефилы, вы сделали это.
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ПОРОХОБОТ! НЕ ВЫСОВЫВАЙСЯ ИЗ РОШЕНОВСКОЙ ПОМОЙКИ! УЖ ОЧЕНЬ ТЫ ВОНЯЕШЬ БОРОВОМ ПЕТЕЙ!
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русский, все запахи, которые ты ощущаешь, находятся по твою сторону монитора. Ты попробуй помыться после борова пети, оно и вонять поменьше будет
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а Закон? Цього перейменування вимагає Закон!
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А никто из зебиков и не обещал соблюдать закон .
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Забудь про закон. Богдан знає всі діри, через які можна витягти потрібне рішення використовуючи 1000 відносно чесних способів.
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"Епоха зубожіння" змінилася на епоху ЗЁбажання...
Епохи змінюються - це Закон...
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б*же, та "закон" вимагав шоб чинарі не мали бізнесу і ..... ?
якшо по закону то ПОП не мав права бути у владі 20 років.
який закон, ви що? он, покидьок Разумков навіть по-нашому принципово не балака, падло і нічого. "сглатнулі" ж, які проблеми, я не розумію?
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Попомните мое слово: ПЦУ новая власть начнет гнобить уже совсем скоро((( Еще это падло кгбиста гундяя увидим в Киеве через пару лет.
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Каких пару,пол года и триколоры будут висеть везде!! А будут винить Сою!
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БЕГИ В БЛИЖАЙШИЙ СОРТИР И ТАМ МОЛЧА, УДАВИСЬ, СОЕВЫЙ!
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МПЦ после выборов начало свою обычную пропаганду - возят мощи своих бывших сотрудников (типа святых)
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Имеет право - правослабие же пошло от Торы, а у власти сейчас как раз "тористы". Гои сперпят, если не хотят "гореть вечно"
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через пару лет гундяй копыта откинет.
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ЗЕбил а как Луценко может повлиять на суд не подскажешь??
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привет тебе из будущего, пишу 23.07.2019. Сейчас презом выбрали зеленского, он расставил везде своих друзей/кумов/знакомых. Все суды подмял под себя андрей богдан портновский, на все потоки расставлены смотрящие коломойского. Петя не контролирует ничего уже 3+ месяца.
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дадно..

Куда смотрел Порошенко? (в стакан Луценко)

так норм? Суд отказался разблокировать процесс переименований УПЦ МП - Цензор.НЕТ 2490 Суд отказался разблокировать процесс переименований УПЦ МП - Цензор.НЕТ 2490 Суд отказался разблокировать процесс переименований УПЦ МП - Цензор.НЕТ 2490
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ГПУ осуществляет надзор за соблюдением законности в том числе и судьями. Алкаш мог обратится в ВККСУ на соответствия этих судей занимаемой должности, когда те не исполняется закон. Или принятый закон не совсем чист для исполнения? Петекантропы тупы.
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Статтізаконівнаведешгапідтвердженнясвоєїмаячні?
Так?/Ні?
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Нездивованийсвійвласнійнедоумкуватостінеписьменний?
Так?/Ні?
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ЗЕбилятня рьяно взялась...Скоро ПЦУ запретят а Томос признаю незаконным на радость всем ЗЕбилам предателям.
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На смех нормальным.
Шабаши и беснующиеся, ибо понизили статус секты и подчинили Стамбулу - выглядели.... ну, не то шоб особо умными
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Не истери : у нас государство отделено от Церкви и влиять на религиозные дела, что-то запрещать или отменять никакая светская власть не вправе. И если Петя, ради пиара, позволял себе подобное нарушение закона, то надеюсь, что у нынешних руководителей хватит ума не сунуть рога в церковные вопросы. Тем более, что Зеленский, судя по всему, совершенно далёк от этой темы.
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Да да гундяевская подстилка козломордая только ваши попы Сатанинского патриахата могут влиять и ваше *****. Уже поняли вашу политику козломордый ты чушкон.
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А шо зелёные помалкивают? Празднуют или грустят? А может им на Украину наплевать.
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Им отнюдь не по херу. Чем больше сверлится плотина, тем больше ресурсов тех, кому она нужна, будет тратится на ее спасение, и следить за зелеными ручками становится сложнее...
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Ох и Порошенко... Каков циник, а?
Все б ему подножки нашему Зельке ставить...
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То есть злые попы оказались более близкими к Яхве, чем попы добрые?


Хотя.... какой там Яхве(это сказочки для стада), а не сумка с баблом сделал бы такое западло Епифанию? Новинский наверное уже жрет шампанское с горла и заедает белой икрой из братского Ирана.
А может выгодней разогнать попов, раз они даже себя не могут защитить? Не говоря уже о своем божке, которого вечно кто-то обижает. В Параше - ибо станцевали в хлеву, то есть в храме, тут - ибо Тутмаса не было и все кто был в КП и уже "присоединился к большинству" - "горят вечно" Суд отказался разблокировать процесс переименований УПЦ МП - Цензор.НЕТ 2593
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Была в Украине независимая Церковь. Порошенко и его банда уничтожили её и заплатив бабками, тортами и историческими храмами купили жалкую подделку под церковь которую не признал никто в мире. Патриарх независимой церкви во всеуслышание заявил что Президент аферист и лгун, Президент обманул Патриарха. Церковь, которой бьёт поклоны предстоятель ПЦУ каждый день также заявила о беззаконии и тотальной лжи. Порохоботы начали орать что виноват Зеленский. Очевидно что народ Украины сделал правильный выбор, брехунов и воров исправит только полное забвение, найух.
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Ты кремлевскую методичку слово-в-слово перепечатал? Смотри, ошибешься - пайку срежут.
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зачем перепечатывать? Ctrl+c потом Ctrl+v и делов!
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Оригинал плиз, как я понял все методички вам выдали, есть с чем сравнивать. Дайте оригинал я ФСБ претензию о воровстве предъявлю, они такие же воры и брехуны как и вы. И да, напишите мне здесь кто признал ПЦУ.
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То есть это плохо шо Филарета опустили?
А раз плохо, то - неугодно Яхве.
А раз Яхве не сделал угодно себЕ, то Яхве нетути. Суд отказался разблокировать процесс переименований УПЦ МП - Цензор.НЕТ 1183
Смешно как обосрались веруны)))
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Очевидно Богу противно содержание и суть этого Закона. Ничего в этом Мире не делается помимо и вопреки воли Божьей.
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Да, я ждал этого комента. Перун такой, с ним не зажируешь.

Веруны любой геноцид или глупость элегантно шлифуют "маловерили", "каразагрехи", "этоугоднобоху" и т.п. бред Суд отказался разблокировать процесс переименований УПЦ МП - Цензор.НЕТ 7072
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Вот что "крест животворящий" из $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ делает:

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В перечень запрещенной символики, которую лучше не демонстрировать во время пребывания в Белоруссии, входит бандеровская символика, включающая в себя черно-красный флаг УПА*, герб батальона «Азов», портреты Бандеры и Шухевича, а также разновидности свастик и рун, которые использовали нацисты и их союзники. Скорее всего незаконной станет антикварная форма СС, УПА, шевроны, флаги и другие атрибуты. Наказание за их публичную демонстрацию, хранение и распространение до 5 лет тюрьмы.
И это же здорово! Союзное государство с Беларусью - светлое будущее Украины!
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Лукашисты на цензоре клоуна облизывают с ног до головы.
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Білоруською напиши, білопус сарапульский.
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хранение???
да ну. они там спятили? если даже дома лежит фуражка и форма деда-штурмфюрера?
нам надо такое про красные тряпки и все совковое(ну, не все, колбасу оставить))) сделать.
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Союзное государство с Беларусью - светлое будущее Украины!

Вы у себя сначала с запоребриком разберитесь - то сходитесь, то расходитесь. Придите к однозначному решению - а мы с берега посмотрим, что у вас получится.
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а символика РОА сторонников Гитлера в РБ не наказывается?
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"в любой непонятной ситуации обвиняй во всем барыгу" - именно так звучит главное правило методички зе-троллей! Я ничего не перепутал?!
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Крч лугандон сегодня бухает!,кстати и активности нет на 0, совпадение!!!
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законы нужно писать с умом, а еще лучше поменять конституцию и вообще убрать понятие "религиозные объединения" (искусственная условность скрытой политики обмана), а оставить только общественные и политические объединения (любая церковь, секта, культ - это идеологическая, а значит ПОЛИТИЧЕСКАЯ организация), и никаких поблажек, никому быть не должно на москальскому паханату, ни пцу, кришнаитам кассовые аппараты с фискальной памятью и строгая налоговая отчетность!
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Файно петрусь реформував суди !
Слава петрусю !
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все відбувається під час правління зебуина. А ще з таких суддів скоро будемо здирати шкіри на майданах.
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Я тільки "за"- тільки разом із парашенком. Куй на зебуїна, реформу судів хто проводив ?
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Ага!!! Суд отказался разблокировать процесс переименований УПЦ МП - Цензор.НЕТ 6305
При Петкові - кричали шо він ні на шо не впливає, особливо на суди.
А теперь Зеленський відповідальний за 100% всіх держзакладів? Гнила маніпуляція. Я не за Зе, але за справедливість єслі шо.
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Хорошое дермо в виде судов оставил после себя петя. Барыга ...... (одни маты)
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Скільки років треба лакеям для знищення спадщини Порошенко?
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Сколько лет петя проводил судебную реформу? Какие законы принимала ВР, что оставляют дыры в них для вольностей суде?
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Двойные стандарты: Порох назначил на должности своих друзей - барыга, вор, соевый ***** и так далее; Зелёный назначил на должности своих друзей - дайте Володе возможность провести реформы. И они ( зебилы) после этого обижаются ещё.
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На какие должности Зе назначил до сегоднешнего дня? Раз. Это херня началась при пете 22 апреля. Два.
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Ичкерия и Украина имеют свои законные приходы,а российско советские имеют сатанинские приходы
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А я откуда знаю?
Заплатил кто-то. Ну, либо Яхве - выдумка и не может даже себя защитить))) Как и Аллах впрочем)
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Поглядеть на Гундяя - и тот на вид предобрейший старикашка. А Онуфрию со свирепой рожей не то, шо страждущих утешать, ему бы в какой-нибудь инквизиции еретикам кадыки из глоток рвать.
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1.Государство (а также власть)- НЕ ИМЕЕТ ПРАВО ВМЕШИВАТЬСЯ В ДЕЛА ЦЕРКВИ- ТОЧКА.
Статья 35. Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания.
"..Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность..."
"..Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства..."
2.Томос -В МИРОВОМ ПРАВОСЛАВИИ 14 автокефальных православных церквей.
15 это ПЦУ- автокефалия (самостоятельная поместная церковь) надана Константинополем.
НО-14 являются общепризнанными.
В мировом православии, есть такое понятие- РАВНЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ- ОТСЮДА И ВОПРОС- ПРИЗНАЮТ ЛИ КАНОНИЧЕСКИЙ СТАТУС ПЦУ 14 Автокефальных церквей.
Ответ на это вопрос даст время- после чего можно говорить - МЫ 15 или РАСКОЛЬНИКИ

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