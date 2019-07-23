 Суд отказался разблокировать процесс переименований УПЦ МП

Заседание суда состоялось накануне, 22 июля. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на юридический отдел УПЦ МП.
По итогам заседания суд удовлетворил заявление УПЦ МП и запретил субъектам государственной регистрации проводить любые регистрационные действия в отношении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, относительно "Киевской Митрополии, монастырей, духовных семинарий, епархий, входящих в религиозного объединения Украинской православной церкви".
"Шестым апелляционным административным судом постановлением от 22 июля 2019 года было отказано в удовлетворении апелляционной жалобы Министерства культуры Украины и оставлено без изменений решение суда первой инстанции об обеспечении иска", - сказано в сообщении УПЦ МП.
Читайте на Цензор.НЕТ: Закон о переименовании УПЦ МП продолжает действовать, несмотря на решение окружного админсуда Киева, - Парубий
Напомним, Верховная Рада 20 декабря 2018 года, приняла в целом закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. 22 декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон, а 26 января был официально опубликован в газете "Урядовый курьер".
УПЦ МП оспорила необходимость переименования в суде. Окружной административный суд Киева 22 апреля 2019 года стал на ее сторону и остановил процесс принудительного переименования.
Также на Цензор.НЕТ: УПЦ МП просит Окружной админсуд Киева отменить регистрацию ПЦУ
П Р А В О С Л А В И Е - ЭТО ВЫДУМАННАЯ РЕЛИГИЯ !!!
(КУПОЛА - "ЛУКОВИЦЫ" ОТ ИСЛАМА И БУХЛО ОТ ,...НУТРА!....
"РЕЛИГИЯ!"
питання впливу країни-агресора.
хоча...
може вже і не агресора
Епохи змінюються - це Закон...
якшо по закону то ПОП не мав права бути у владі 20 років.
який закон, ви що? он, покидьок Разумков навіть по-нашому принципово не балака, падло і нічого. "сглатнулі" ж, які проблеми, я не розумію?
куда смотрел Луценко? (в стакан)
или тому не надо было?
Куда смотрел Порошенко? (в стакан Луценко)
так норм?
Так?/Ні?
Так?/Ні?
Шабаши и беснующиеся, ибо понизили статус секты и подчинили Стамбулу - выглядели.... ну, не то шоб особо умными
Все б ему подножки нашему Зельке ставить...
Хотя.... какой там Яхве(это сказочки для стада), а не сумка с баблом сделал бы такое западло Епифанию? Новинский наверное уже жрет шампанское с горла и заедает белой икрой из братского Ирана.
А может выгодней разогнать попов, раз они даже себя не могут защитить? Не говоря уже о своем божке, которого вечно кто-то обижает. В Параше - ибо станцевали в хлеву, то есть в храме, тут - ибо Тутмаса не было и все кто был в КП и уже "присоединился к большинству" - "горят вечно"
А раз плохо, то - неугодно Яхве.
А раз Яхве не сделал угодно себЕ, то Яхве нетути.
Смешно как обосрались веруны)))
Веруны любой геноцид или глупость элегантно шлифуют "маловерили", "каразагрехи", "этоугоднобоху" и т.п. бред
И это же здорово! Союзное государство с Беларусью - светлое будущее Украины!
да ну. они там спятили? если даже дома лежит фуражка и форма деда-штурмфюрера?
нам надо такое про красные тряпки и все совковое(ну, не все, колбасу оставить))) сделать.
Вы у себя сначала с запоребриком разберитесь - то сходитесь, то расходитесь. Придите к однозначному решению - а мы с берега посмотрим, что у вас получится.
Слава петрусю !
При Петкові - кричали шо він ні на шо не впливає, особливо на суди.
А теперь Зеленський відповідальний за 100% всіх держзакладів? Гнила маніпуляція. Я не за Зе, але за справедливість єслі шо.
Заплатил кто-то. Ну, либо Яхве - выдумка и не может даже себя защитить))) Как и Аллах впрочем)
р
Статья 35. Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания.
"..Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность..."
"..Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства..."
2.Томос -В МИРОВОМ ПРАВОСЛАВИИ 14 автокефальных православных церквей.
15 это ПЦУ- автокефалия (самостоятельная поместная церковь) надана Константинополем.
НО-14 являются общепризнанными.
В мировом православии, есть такое понятие- РАВНЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ- ОТСЮДА И ВОПРОС- ПРИЗНАЮТ ЛИ КАНОНИЧЕСКИЙ СТАТУС ПЦУ 14 Автокефальных церквей.
Ответ на это вопрос даст время- после чего можно говорить - МЫ 15 или РАСКОЛЬНИКИ