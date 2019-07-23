 Суд отказался разблокировать процесс переименования УПЦ МП

Заседание суда состоялось накануне, 22 июля. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на юридический отдел УПЦ МП.
По итогам заседания суд удовлетворил заявление УПЦ МП и запретил субъектам государственной регистрации проводить любые регистрационные действия в отношении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, относительно "Киевской Митрополии, монастырей, духовных семинарий, епархий, входящих в религиозного объединения Украинской православной церкви".
"Шестым апелляционным административным судом постановлением от 22 июля 2019 года было отказано в удовлетворении апелляционной жалобы Министерства культуры Украины и оставлено без изменений решение суда первой инстанции об обеспечении иска", - сказано в сообщении УПЦ МП.
Читайте на Цензор.НЕТ: Закон о переименовании УПЦ МП продолжает действовать, несмотря на решение окружного админсуда Киева, - Парубий
Напомним, Верховная Рада 20 декабря 2018 года, приняла в целом закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. 22 декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон, а 26 января был официально опубликован в газете "Урядовый курьер".
УПЦ МП оспорила необходимость переименования в суде. Окружной административный суд Киева 22 апреля 2019 года стал на ее сторону и остановил процесс принудительного переименования.
Также на Цензор.НЕТ: УПЦ МП просит Окружной админсуд Киева отменить регистрацию ПЦУ
19.09.18 Україна в
десятці країн, у яких швидкими темпами відбувається депопуляція, - експерти
https://ua.censor.net.ua/news/3086938/*******************************************************************************************
За даними Міністерства соціальної політики, на яке
посилаються автори законопроекту, за кордоном постійно працюють 3,2 млн
українців, а загалом до процесу трудової міграції залучено до 9 млн осіб -
чверть населення країни.За підрахунками Федерації роботодавців України,
лише минулого року з країни мігрувало понад мільйон осіб. Кадровий голод
відчуває більшість галузей економіки, повідомляє у своєму сюжеті 24
канал.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3122339
Заплатил кто-то. Ну, либо Яхве - выдумка и не может даже себя защитить))) Как и Аллах впрочем)
р
Статья 35. Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания.
"..Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность..."
"..Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства..."
2.Томос -В МИРОВОМ ПРАВОСЛАВИИ 14 автокефальных православных церквей.
15 это ПЦУ- автокефалия (самостоятельная поместная церковь) надана Константинополем.
НО-14 являются общепризнанными.
В мировом православии, есть такое понятие- РАВНЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ- ОТСЮДА И ВОПРОС- ПРИЗНАЮТ ЛИ КАНОНИЧЕСКИЙ СТАТУС ПЦУ 14 Автокефальных церквей.
Ответ на это вопрос даст время- после чего можно говорить - МЫ 15 или РАСКОЛЬНИКИ
Это как игроман - он будет ходить в одних трусах, но будет твердить шо играет тогда когда хочет и вообще ему это нравится)
Не каждый способен признать что его имели как овцу(так и называют попы верунов), это реально тяжело.
Принят ЗАКОН, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.
За судьями стоит настоящая мафия , контролирующая экономику страны , - олигархи , миллиардеры . Под такой мощной "крышей " , им пофиг на любую власть .
разве что есть раздел - те судьи под Ахметом, а эти под Кчумой-пинчуком, а вот эти под Баблославом Коломойчуком)
.
"...Вот привели меня на суд,
А судьи яйцами трясут..."©
а затем обращается к остальным судьям:
«Господа хорошие, меркую, шо у Нищука сдулся ништяк - Голос Майдана вот-вот свалит в творческую командировку на ку-куй искать себе новый майдан. А нам спервой, как перетирать минкультовскую маляву насчёт лейбла «Золотые Купола», треба обмозговать - смешно ли шелестит судейская хламида, если судью выкинуть с пятого и выше этажа. Лично я не пробовал, но может есть желающие? Нету? Так и запишем - единогласно».