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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
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Все про:апелляция (392) Министерство культуры (357) переименования (534) суд (22351) УПЦ МП (1004)

 Суд отказался разблокировать процесс переименования УПЦ МП

Шестой апелляционный административный суд отказал Министерству культуры в разблокировании процесса переименования Украинской православной церкви Московского патриархата.

Заседание суда состоялось накануне, 22 июля. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на юридический отдел УПЦ МП.

По итогам заседания суд удовлетворил заявление УПЦ МП и запретил субъектам государственной регистрации проводить любые регистрационные действия в отношении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, относительно "Киевской Митрополии, монастырей, духовных семинарий, епархий, входящих в религиозного объединения Украинской православной церкви".

"Шестым апелляционным административным судом постановлением от 22 июля 2019 года было отказано в удовлетворении апелляционной жалобы Министерства культуры Украины и оставлено без изменений решение суда первой инстанции об обеспечении иска", - сказано в сообщении УПЦ МП.

Читайте на Цензор.НЕТ: Закон о переименовании УПЦ МП продолжает действовать, несмотря на решение окружного админсуда Киева, - Парубий

Напомним, Верховная Рада 20 декабря 2018 года, приняла в целом закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. 22 декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон, а 26 января был официально опубликован в газете "Урядовый курьер".

УПЦ МП оспорила необходимость переименования в суде. Окружной административный суд Киева 22 апреля 2019 года стал на ее сторону и остановил процесс принудительного переименования.

Также на Цензор.НЕТ: УПЦ МП просит Окружной админсуд Киева отменить регистрацию ПЦУ

Источник: https://censor.net.ua/n3139260
 
 
 Топ комментарии
 
Молодцы ЗЕбилы малороссы..вы сделали это разом.
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Реванш русского мира набирает силу. Зелефилы, вы сделали это.
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Ну Господа!,что и требовалось докозать!,приветствую Вас в усср!
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Хорошое дермо в виде судов оставил после себя петя. Барыга ...... (одни маты)
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Скільки років треба лакеям для знищення спадщини Порошенко?
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Сколько лет петя проводил судебную реформу? Какие законы принимала ВР, что оставляют дыры в них для вольностей суде?
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Если бы у тебя в голове было что-то кроме зеленой слизи, называемой соплями, ты бф знал, что существующая судебная система - дело рук Портнова, времен Овоща, включая персональный состав.
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В чому його спадщина ? Вціліла олігархічно-клептократична система, особливий статус лугандонії, непокарані злодії-мародери при владі впродовж останніх 5 років, зубожіле/пограбоване населення, мільйони біженців від геноцидних реформ.
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яких біженців!!??? зубожілий ти наш((( де вас таких клонують??
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Не бачиш біженців від петрикових рехворм і життя по-новому ? Ти взагалі чув про депопуляцію в Україні ? Про те, що смертність перевищує народжуваність в 2 рази ? Ні ? То ти мабуть рошенівського дурману обпилося і тобі геть повилазило




19.09.18 Україна в
десятці країн, у яких швидкими темпами відбувається депопуляція, - експерти

https://ua.censor.net.ua/news/3086938/*******************************************************************************************

За даними Міністерства соціальної політики, на яке
посилаються автори законопроекту, за кордоном постійно працюють 3,2 млн
українців, а загалом до процесу трудової міграції залучено до 9 млн осіб -
чверть населення країни.За підрахунками Федерації роботодавців України,
лише минулого року з країни мігрувало понад мільйон осіб. Кадровий голод
відчуває більшість галузей економіки, повідомляє у своєму сюжеті 24
канал.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3122339



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Двойные стандарты: Порох назначил на должности своих друзей - барыга, вор, соевый ***** и так далее; Зелёный назначил на должности своих друзей - дайте Володе возможность провести реформы. И они ( зебилы) после этого обижаются ещё.
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На какие должности Зе назначил до сегоднешнего дня? Раз. Это херня началась при пете 22 апреля. Два.
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Ну, зедебил, ты даешь. Баканов, Разумков, Стефанчук - это все Порошенко назначил? Ты, действительно идиот? Впрочем зачем я спрашиваю, голосование за ссыкуна - это уже диагноз.
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воно не ідіот - воно зебіл! це остання і найвища стадія недоразумкова... таке не лікується
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Ичкерия и Украина имеют свои законные приходы,а российско советские имеют сатанинские приходы
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А я откуда знаю?
Заплатил кто-то. Ну, либо Яхве - выдумка и не может даже себя защитить))) Как и Аллах впрочем)
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В печени еще опухоль не чувствуется? Так всегда бывает.
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ну так сходи и проверь. или попроси чтобы Яхве подал знак
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Поглядеть на Гундяя - и тот на вид предобрейший старикашка. А Онуфрию со свирепой рожей не то, шо страждущих утешать, ему бы в какой-нибудь инквизиции еретикам кадыки из глоток рвать.
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Ви б їшь чьйо на його "хатинки" у Чернівцях подивилися...
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1.Государство (а также власть)- НЕ ИМЕЕТ ПРАВО ВМЕШИВАТЬСЯ В ДЕЛА ЦЕРКВИ- ТОЧКА.
Статья 35. Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания.
"..Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность..."
"..Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства..."
2.Томос -В МИРОВОМ ПРАВОСЛАВИИ 14 автокефальных православных церквей.
15 это ПЦУ- автокефалия (самостоятельная поместная церковь) надана Константинополем.
НО-14 являются общепризнанными.
В мировом православии, есть такое понятие- РАВНЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ- ОТСЮДА И ВОПРОС- ПРИЗНАЮТ ЛИ КАНОНИЧЕСКИЙ СТАТУС ПЦУ 14 Автокефальных церквей.
Ответ на это вопрос даст время- после чего можно говорить - МЫ 15 или РАСКОЛЬНИКИ

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Короче наши веруны эпичнейше обосрались Суд отказался разблокировать процесс переименований УПЦ МП - Цензор.НЕТ 9008
Это как игроман - он будет ходить в одних трусах, но будет твердить шо играет тогда когда хочет и вообще ему это нравится)
Не каждый способен признать что его имели как овцу(так и называют попы верунов), это реально тяжело.
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Государство не "не имеет право" а обязано вмешиваться когда дело касается государственной безопасности! Так что оставьте эти сказки для лохов, которыми вы по сути и есть,раз ведётесь на такую пуйню...
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Какая безопасность?? Это о чем вообще??
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Дурачка включаем? Долго так не протянете...
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Для тех, кто в шлеме- еще раз спрашиваю-"когда дело касается государственной безопасности!"- В ЧЕМ ЭТО ЗАКЛЮЧАЕТСЯ??
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Ты будешь отрицать, что МП является по меньшей мере, агентом влияния российских спец служб?
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Получается что апелляционный административный суд. узаконивает филиалы ФСБ и это на шестом году войны Украины с оккупантом РоссиейИсточник: https://censor.net.ua/n3139260
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Скоро назвуть УкраЄнския Гоз Думма Розсійскай Підєрацаї.Адже ми--"адіна рот"!
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Хто винен і що робити?Ну хто винен ясно.А от хто і як буде виправляти?І чи буде.
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По и ху ! В Украине нет украинцев , они сами себя сделали малороссами !
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Азь есмь Истина, азь есмь Правда: с нами Бог
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Ахаха, уже не одни такие были - снамебохи. Обосрались воюя против сотонистов-совков, да еще и "коллеги" в спину ударили и разбомбили к чертям(звонит Баканову)
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Хватит визжать, етому ничего не поможет. Забудьте что у нас есть суды и закон. Люди должны сами собираться с вилами и проганять из своих сел московских агентов в рясах.
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Как коммунисты? И к чему они пришли? Церкви есть, а коммунистов нет. А без поддержки на государственном уровне никакие вилы не помогут. Просрем церковь - на независимости можно ставить крест (я агностик, если что, но важность создания независимой церкви понимаю).
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Как говорил главный московской *церкови* Гундяй, ешь, пей веселись, никого не слушай, один раз живем.
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Симоненко просить суд скасувати заборону Компартії,Московия не хочет ,чтобы в её бывшей колонии была Украинская армия,может ещё украинский язык запретить в Украине,ой я хотел сказать на Донбассе
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Это суд Бени . Беня там всё закормил . Они и по Привату выносят всё решения в пользу каломойши . Суд отказался разблокировать процесс переименований УПЦ МП - Цензор.НЕТ 9271.
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Суд должен исполнять Закон, он не имеет права идти против Закона. Принимает и отменяет законы только Верховная Рада.
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Согласен , но на практике видим другое . Суды игнорируют все законы , реформы ,и всякую власть . Они служат лишь олигархам , своим " кормильцам " . Суд відмовився розблокувати процес перейменувань УПЦ МП - Цензор.НЕТ 5711 . Зе тоже с ними ещё намучается .
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Отрежут еще парочке ссудей бошки как тогда в Харькове и Зе нё намучается ни разу)
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.Сильно их напугало то шо было в Харькове .? То то же Суд відмовився розблокувати процес перейменувань УПЦ МП - Цензор.НЕТ 8274 ..

За судьями стоит настоящая мафия , контролирующая экономику страны , - олигархи , миллиардеры . Под такой мощной "крышей " , им пофиг на любую власть .
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а при власти сейчас кто?
разве что есть раздел - те судьи под Ахметом, а эти под Кчумой-пинчуком, а вот эти под Баблославом Коломойчуком)
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Кто при власти , судьям - не важно . Значительная часть власти сама контролируется олигархами . И будет контролироваться и дальше . Зе не тот человек который сможет повергнуть олигархат ( он сам каломойшина марионетка ). Такого человека в украинской политике пока нет . Увы . Суд відмовився розблокувати процес перейменувань УПЦ МП - Цензор.НЕТ 8024 .
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половина квартир в Киеве в аренду в дорогом сегменте принадлежит судьям прокурорам и госчиновникам со всей Украины, они все ходят на работу что-бы рвануть денег и срали они на всех у неприкасаемость!!!!!!!!!1
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-да здравствует наш зе-суд,, самый гуманный суд в мире !! .
Суд відмовився розблокувати процес перейменувань УПЦ МП - Цензор.НЕТ 711 .
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Офигеть логика у сои, когда суд в апреле принял это решения то вины Поросенко в этом нет, он же не влияет мол на суды, а когда в июле другой суд поддержал это то виноват оказался Зеля.)))
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Лишилось ще решту конфесій заборонити, як при совку було...
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якщо товстий з 95 проліз у Раду, а Ефремоа звільнили то нічого не дивує, якийсь хаос та безлад у головах зебілоідів.
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Та всі і так знають що це гундяєвські падстілки . Скільки гавно в фантік не заворачуй , воно все одни штинятиме . Там і московська "церква"
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ПЦУ давно пора переходить на современный календарь.После этого московская церковь сама загнется за пару-тройку лет. Все большие церковные праздники:Рождество, Благовещение и Иоанна Предтечи (Ивана Купала) автоматом привязываются к солнечному циклу солнцестояний и равноденствий, как во всех нормальных и благополучных странах.
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У дьякона РПЦ - агента Лоліти - шоколадного ***** було півроку, щоб заборонити РПЦ в Україні, як фашистську секту і підрозділ ФСБ, ручним "патужно реформованим" судом. Але хіба він міг піти проти своєї секти, заливаючи на камери всяку маєчню, розраховану на даунів ? Країна пожинає плоди правління цієї мерзенної тварини. На Зе у цьому питанні теж немає причин розраховувати, тим більше, що це може бути розмінною монетою у звільненні наших полонених на Параші
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Всёе мав зробити Порох! Навіть так щоб Зелемойский, якого обрала зомбі-більшить не обсерався так ганебного! Залізна логіка зебілів.
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Самый прибыльный бизнес- строительство мыловаренных заводов - БО СТОЛЬКО СУДЕЙ НА МЫЛО НАДО ПУСТИТЬ 😀😀😀
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Кто нибудь ответьте. Почему украинцы проголосовали за Коломойского и его банду рекитеров? Эти люди даже идеологии не имеют, только бабло им важно
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Порошенковский суд, заметьте. Вот те и віра с томосом на боку
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Действующие суды 1-й инстанции - создавались при Портнове времен Януковича. Но зедебилам это неинтересно
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Председатель Шестого апелляционного административного суда тихонечко напевает себе под нос:
"...Вот привели меня на суд,
А судьи яйцами трясут..."©
а затем обращается к остальным судьям:
«Господа хорошие, меркую, шо у Нищука сдулся ништяк - Голос Майдана вот-вот свалит в творческую командировку на ку-куй искать себе новый майдан. А нам спервой, как перетирать минкультовскую маляву насчёт лейбла «Золотые Купола», треба обмозговать - смешно ли шелестит судейская хламида, если судью выкинуть с пятого и выше этажа. Лично я не пробовал, но может есть желающие? Нету? Так и запишем - единогласно».
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСуд отказался разблокировать процесс переименования УПЦ МП
 
 
 
 
 
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