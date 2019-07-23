EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  2014  83
Все про:апелляция (389) запрет (1354) КПУ (2370) Симоненко (1629)

 Симоненко вновь пытается оспорить запрет КПУ

Бывший глава запрещенной ныне Коммунистической партии Украины Петр Симоненко подал иск об отмене запрета своей политсилы.

Иск поступил в Окружной административный суд Киева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда. Его подали Симоненко и запрещенная Компартия.

"Истцы просят суд отменить полностью приказ Минюста от 23 июля 2015 года, которым было утверждено Правовое заключение Комиссии по вопросам соблюдения Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" о несоответствии деятельности, наименования и символики Коммунистической партии Украины требованиям вышеуказанного закона", - сказано в сообщении пресс-службы суда.

Сейчас суд исследует материалы иска и решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Также на Цензор.НЕТ: Симоненко отказали в регистрации кандидатом в президенты Украины, - решение ЦИК

Напомним, в 2015 году Компартия уже проиграла похожий суд по иску к Министерству юстиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3139256
 
 
 Топ комментарии
 
Відчув, що пішла хвиля реваншу. Нічого, комунофашист, незабаром буде відкат хвилі. Знесе всі будиночки з піску.
 показать весь комментарий
 
Шефир ясный сигнал подал. "Мы свои, у меня папа с биндерами воевал".
 показать весь комментарий
 
Чому вся гниль заворушилась, все падла, що втікло з України - повертається?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Відчув, що пішла хвиля реваншу. Нічого, комунофашист, незабаром буде відкат хвилі. Знесе всі будиночки з піску.
 показать весь комментарий
 
 
Шефир ясный сигнал подал. "Мы свои, у меня папа с биндерами воевал".
 показать весь комментарий
 
 
Оккупационная платформа ,,за смерть,, мертведчука.
 показать весь комментарий
 
 
"За жизнь с Рабиновичем"

но я не хочу !!!! жить с Рабиновичем !!!!
 показать весь комментарий
 
 
Ой, не делайте мне беременную голову! не будете Вы жить с Рабиновичем. Разве с Рабиновичем - это называется "жизнь"?
 показать весь комментарий
 
 
вы правы, с этим Рабиновичем все старушки ходят беременные головой
 показать весь комментарий
 
 
симоненко должен сделать как истинный коммунист провокацию-повеситься на фонарном столбе с табличкой на шее и надписью-Слава Україні!
 показать весь комментарий
 
 
а ми назустріч сигнал подамо:
"Добро пожаловать в охвіс КПУ на Гаврилишина, 7 - популярно об'ясніть, как оні нєправи".
 показать весь комментарий
 
читал это....да...но он имел другое ввиду что дед наверное а не он. потому что я старше его а мой покойный отец немого по годам воевать..а его отец ещё моложе получается ...так что... дед наверное..ну и дети не в ответе за стариков..было время. была эпоха..как то так....((
 показать весь комментарий
 
дети не в ответе за стариков.

мировоззрение этих детей сформировано на убеждениях этих стариков
 показать весь комментарий
 
 
а мого родича біндери на возі з оточення вивезли.
 показать весь комментарий
 
Чому вся гниль заворушилась, все падла, що втікло з України - повертається?
 показать весь комментарий
 
 
Нет Равноапостольного Петра и Кровавого Пастора - зашевелилась нечисть Симоненко вновь пытается оспорить запрет КПУ - Цензор.НЕТ 926
 показать весь комментарий
 
 
Ну, про Рівноапостольного Ви загнули. В Україні споконвіку не любили ні царів, ні королів)
 показать весь комментарий
 
А вот и не загнул!
За возврат христианской веры в Украину Петру положен такой титул!
 показать весь комментарий
 
 
Він вже вписав своє ім'я в підручники історії завдяки цьому, але Рівноапостольний))) перегин)
 показать весь комментарий
 
 
Так при ЗЕбилах эта вся сепарня и пооживала.
 показать весь комментарий
 
 
симаненка як ленин-вечно жив! только стареющих жен меняет на молодух .
 показать весь комментарий
 
 
нет, та которая "Мумия возвращается" !

не видели?
зря!
очень поучительная история о реставрации тоталитарного коммунизма в отдельно взятом Египте Симоненко знову намагається оскаржити заборону КПУ - Цензор.НЕТ 1638
там есть все - и вождь и бесы и прочая мерзость
 показать весь комментарий
 
Еще как жив, по испаниям здоровье подлатал.. тварь.
 показать весь комментарий
 
 
его туда пролетарии Украины послали, здоровье укрепить
 показать весь комментарий
 
Опять нужны Равноапостольный Петр и Кровавый Пастор -

"вражою злою кровью волю окропити...." Симоненко вновь пытается оспорить запрет КПУ - Цензор.НЕТ 1361
 показать весь комментарий
 
 
По большому счету, комми - полтитические трупы. Выборы последних лет в Раду показали, что они и так не проходят. Куда страшнее реванш жопаблока.
 показать весь комментарий
 
 
Зебилята, встречайте союзничков! Флажки красные еще не спалили?
 показать весь комментарий
 
 
та то не сознички...они все КоЗеМанду и входят...осталось пахана отбелить
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕсепары даже эту мумию вернули. Щас ессно он оспорит, а Портновы, Шефиры, Богданчики конечно разрешат. ЗЕбилы встречайте - ещё одна ваша новая рожа.
 показать весь комментарий
 
 
у симаненка пистолет незареганный нашли-чего петя еще не сидит за незаконный оборот оружия?
 показать весь комментарий
 
 
красная плесень тоже чувствует,что возможен реванш ,полезла мразь краснопузая ...
 показать весь комментарий
 
 
Симоненко вновь пытается оспорить запрет КПУ

О каких ивестициях нам тут лепят каждый день? Кто к нам придёт? Вот, например, чуваку бизнес зарубили. И шо, кто-то ответил?
 показать весь комментарий
 
 
Вот симоненко и лезет за инвестициями ... с украинского бюджета на поддержку своей партейки
 показать весь комментарий
 
***
мимо красного митинга медленно проходит алкаш... громко вещает оратор:
- вот люди постарше не дадут соврать - были коммунисты - была дешевая колбаса...
а как пропали коммунисты - пропала и дешевая колбаса... но вот вернутся коммунисты
и поверьте мне - везде опять будет дешевая колбаса!!!
алкаш :
- пффф... охренеть.. они ее туда-сюда... с собой носят... шо ли?
 показать весь комментарий
 
 
тварь красножопый павиан никак не угомонится мразота.. уже одной ногой в могиле стоит...в любую минуту любой человек может уйти из жизни по любой ситуации.... а оно старое чмо уже ещё барахтается в жизни. чего то ещё нужно... возмущается...строит планыыы...странные миллионеры и люди с баблом уже кто старый... да я бы бляха муха жрал бы. кутил бы по миру, островам наслаждался бы перед отходом в мир инной бабло заработанное или наворованное неважно тратил..с собой то на цента не возьмёшь ведь..нет животные **** сидят до 90 лет в раде той же...есть там такой жирный с регионалов один пролетел вот с выборами а так думал ещё сидеть в спец кресле...((
 показать весь комментарий
 
 
Та куда там одной ногой. По Вене шляется, по кофейням, бутикам, месяцами там сидит. В Турции великолепная дом вилла---как то журналюги всё отсняли, было в эфире. С понтом газету искру печатает ******* падлик морозов ульяновский. Саша Белый-----ВСТАВАЙ!!!
 показать весь комментарий
 
Господи!!!Свят свят свят!!!Іудушка повертається...Ахх..неть!!!
 показать весь комментарий
 
 
Гроші мають таку властивість закінчуватися...А так тягне Петра на молодичок і на безбідне життя в Австрії та Україні в шикарних маєтках.)
 показать весь комментарий
 
 
Кстати,пока ни одного поста зелепузиков,совпадение?
 показать весь комментарий
 
 
Ну кошерная темка для ЗЕбилов, им бы про Петю визжать..
 показать весь комментарий
 
 
Компартия уже давно сама почила бы в бозе за неимением сторонников, но 5 лет ей делали рекламу на запретах.
 показать весь комментарий
 
не бреши, зебіл, якби Турчинов не заборонив би її - брала би участь у виборах
 показать весь комментарий
 
 
Да послатьНах в Северную Корею..
🤗
 показать весь комментарий
 
 
Этот персонаж из недебилов писал что "порох вынужден красты чтобы путен не напал", или то был другой, не менее элитарный порохобот?
 показать весь комментарий
 
 
...и Ленин такой молодой - и юный октябрь впереди. Или уж сзади?
 показать весь комментарий
 
Иск поступил в Окружной административный суд Киева.

Это значит, что мы скоро увидим Симоненко под красным знаменем и с надувным бревном.

 показать весь комментарий
 
 
Симоненко гордился, что был секретарем Донецкого обкома КПУ - отправьте его в Донецк...пускай там Чепушилину это расскажет
 показать весь комментарий
 
 
Вітаю, Ви також приклали руку до реваншу ) самі не жили, і іншим не дасте.
 показать весь комментарий
 
 
ідея відправити Симоненка в Донецьк - це можливість втілити в життя його комуністичні ідеї...
 показать весь комментарий
 
У Донецьку під час зборів компартії стався вибух, були постраждалі. Замовник - відомий Ммм-щик ЧеПушила. Так що комунізм в Донецьку не будують, там шахрайсько-рейдерський олігархізм. Та й Чорний Ленін вже розчарувався в ідеалах "новососії". А от завдяки Вам тепер вся ця наволоч повилазила з усіх дір.
 показать весь комментарий
 
А завдяки Вам ця наволоч була в усіх дірках, але не місцях для цього відведених.
 показать весь комментарий
 
cмысл возрождать партию если выборы уже прошли?
 показать весь комментарий
 
Тому-що саме після цих виборів у нього є шанс відродити компартію.
 показать весь комментарий
 
 
да пусть возрождает. За шария поболее чем за тягнибока проголосовали. да комми не затеряется.
 показать весь комментарий
 
Це навіть не коммуніст,це якесь голопуцько грьобане...Ні Батькіащини,ні Прапору...тьху...
 показать весь комментарий
 
Є у нього прапор... У фсб служить, курує симоненку.
 показать весь комментарий
 
Его только не хватает, пора уже и о вечном подумать, папаша.
 показать весь комментарий
 
когда приедет на москвиче в туфлях скороход и костюме от большевички тогда рассмотрите его жалобу в установленном комуняками порядке (то есть никогда). А то ходит с буржуйским телефоном и в буржуйский интернет заглядывает, оборотень. Не место таким в партии
 показать весь комментарий
 
 
Твой бронепоезд Петруха сдали уже давно на металлолом, смирись.
 показать весь комментарий
 
 
Яке ж воно лайно...Тьху!!!Слів нема одне матючча!!!
 показать весь комментарий
 
 
а пусть он устроит идейное самосожжение. выйдет куда нить на площадь и поднесёт спичку к своему пукану ))
 показать весь комментарий
 
 
Реванш идёт полным ходом...
Зебилы, вы зробылы цэ разом!
 показать весь комментарий
 
Разумков заявил что амнистии для боевиков не будет...ой зрада, зрадонька то какая невозможная...а вот еще новость, которая сделала мне день, Ленка Бондаренка пролетела со звоном над ВР, удачного пролёта курво!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСимоненко вновь пытается оспорить запрет КПУ
 
 
 
 
 
 вверх