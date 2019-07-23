 Симоненко вновь пытается оспорить запрет КПУ

Иск поступил в Окружной административный суд Киева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда. Его подали Симоненко и запрещенная Компартия.
"Истцы просят суд отменить полностью приказ Минюста от 23 июля 2015 года, которым было утверждено Правовое заключение Комиссии по вопросам соблюдения Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" о несоответствии деятельности, наименования и символики Коммунистической партии Украины требованиям вышеуказанного закона", - сказано в сообщении пресс-службы суда.
Сейчас суд исследует материалы иска и решает вопрос об открытии производства по административному делу.
Также на Цензор.НЕТ: Симоненко отказали в регистрации кандидатом в президенты Украины, - решение ЦИК
Напомним, в 2015 году Компартия уже проиграла похожий суд по иску к Министерству юстиции.
но я не хочу !!!! жить с Рабиновичем !!!!
"Добро пожаловать в охвіс КПУ на Гаврилишина, 7 - популярно об'ясніть, как оні нєправи".
мировоззрение этих детей сформировано на убеждениях этих стариков
За возврат христианской веры в Украину Петру положен такой титул!
не видели?
зря!
очень поучительная история о реставрации тоталитарного коммунизма в отдельно взятом Египте
там есть все - и вождь и бесы и прочая мерзость
"вражою злою кровью волю окропити...."
О каких ивестициях нам тут лепят каждый день? Кто к нам придёт? Вот, например, чуваку бизнес зарубили. И шо, кто-то ответил?
мимо красного митинга медленно проходит алкаш... громко вещает оратор:
- вот люди постарше не дадут соврать - были коммунисты - была дешевая колбаса...
а как пропали коммунисты - пропала и дешевая колбаса... но вот вернутся коммунисты
и поверьте мне - везде опять будет дешевая колбаса!!!
алкаш :
- пффф... охренеть.. они ее туда-сюда... с собой носят... шо ли?
🤗
Это значит, что мы скоро увидим Симоненко под красным знаменем и с надувным бревном.
Г
зюзня така проукраїнська!
Зебилы, вы зробылы цэ разом!