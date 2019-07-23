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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:результат (115) ЦИК (3237) электронная система (85) Слуга народа (151)

 Семь окружкомов тормозят внесение данных по результатам выборов в электронную систему ЦИК, - штаб "Слуги народа"

В партии "Слуга народа" утверждают. что избирательные комиссии в 7 округах часто объявляют технические перерывы в работе и применяют технологию "уточнений", тормозя процесс внесения данных протоколов в электронную систему Центральной избирательной комиссии.

Об этом заявил глава избирательного штаба партии Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ

Так, согласно информации, нарушения в ОИК по приему протоколов происходят в таких округах:

81-м округе Запорожской области;
86-м и 89-м округах Ивано-Франковской области;
119-м и 121-м округах во Львовской области;
148-м округе Полтавской области;
206-м и 207-м округах Черниговской области.

"По ряду округов мы пытаемся защитить результаты. Пока они ведутся в плоскости окружных избирательных комиссий. Почему так происходит? Мы проводили параллельный подсчет голосов, но по некоторым округам видим как наши данные отличаются от данных ОИК. Именно поэтому есть основания полагать, что оппонентами применяется технология "уточнения", которая на сегодняшний день является ключевой", - заявил Корниенко.

По его словам, эта технология позволяет ОИК вносить уточнения в протоколы, которые не только затягивают процесс подсчета голосов, но и могут исказить результаты выборов по отдельным кандидатам.

"Сейчас мы пытаемся выявлять такие случаи и блокировать их. В противном случае мы будем оспаривать результаты выборов по отдельным округам в суде", - подчеркнул глава штаба партии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК обработал 97,13% протоколов: "Слуга народа" - 43,12%, "ОП-За життя" - 13,04%, "Батькивщина"- 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12%, "Голос" - 5,84%

Источник: https://censor.net.ua/n3139252
 
   
 Топ комментарии
 
Як би не репетували прихильники петі - у СН - 253 депутати..Побитий ПЄС зайняв почесне трете місце, після Юлі.. Фантастичний кредит довіри, головне щоб цей кредит довіри віл народу не був просраний, як попередній кредит петі.. Сподіваюсь , що голови СН та Володимира не закружаться від хмелю перемоги.. Десь із середини грудня - виборець почне вимагати результатів.. На теперішнє галасливе скавчання побитих песиків - можна не звертати уваги, їх не так багато , як це здається на тутешньому форумі.. Не мені вирішувати, але я б запропонував Славкові і Юлі коаліційну угоду, з чітким планом що й коли буде зроблено коаліцією.. Наявність 226-ти депутатів - не забороняє долучати до своєї роботи й союзні депутатські фракції.. Хотілося б бачити максимально широку коаліцію в складі СН, Батьківщина та Голос, роботи вистачить всім, треба вичистити авгієві стайні , в котрі перетворили Україну обидва хряки.. А петя , разом зі своїм багаторічним бізнес-партнером медведчуком - нехай бовтаються в опозиції, як лайно в ополонці..
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може старі ситі та прикормлені ніяк відірватися від корита не можуть
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Потому что фалисьфикации от Слуги Бабломойского просто беспрецендентные..полностью сфальсифицированные выборы . Януковощь отдыхает.
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неймётся поскорее прильнуть к корыту молодым голодным...
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може старі ситі та прикормлені ніяк відірватися від корита не можуть
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кто истерит-то? кто истерил, что долго подсчитывают, когда всё в рамках закона было?
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ты уверен, что через год у зю будет больше 2%? сегодняшний рейтинг ведь жульничество.
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горьким опытом делишься, так у ПеПо сейчас меньше 2% оказывается
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ляп аби не мовчки. переводить надо, кацапа?
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иди к доктору, тебе везде кацапы мерещатся)
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Не кацап, говоришь. Это достаточно просто показать.
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что?
Прошу написать полный текст того, что сказала корреспондент после реплики «Я б писала через апостроф тому що… ну…». Будет меньше 70-ти знаков с пробелами.
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ты задрал этим тестом новое хоть бы придумал что-то, кстати записывай кого проверяешь, память у тебя куриная
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видишь, кацапа, как нетрудно показать, что ты кацапа.
не ну если хочешь обосраться с ещё одним тестом, я тебе предоставлю.
можно и не один.
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да кому ты нужно болезное, по 10 ть раз тебе одно и то же доказывать
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ещё раз обосралось. быстро это у вас, амёб зелёных.
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ну да. ответил. кстати, единственный. ещё хочешь?
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понятно, доктор тебе не поможет Семь окружкомов тормозят внесение данных по результатам выборов в электронную систему ЦИК, - штаб "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 7030 ну хоть туалетная бумага у тебя есть подтереться?
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результат не устраивает...даже голосов хочется еще больше,хотя и этого более чем достаточно.
а что будет,когда они до денежных потоков доберутся?
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будем смотреть спектакль "пауки в банке у беньки"
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Потому что фалисьфикации от Слуги Бабломойского просто беспрецендентные..полностью сфальсифицированные выборы . Януковощь отдыхает.
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Ну таки у нас наблюдатели зафиксировали как переписывали номера корешков от выданных бюлетеней . что бы потом перепроверять при подсчёте как зависимые голосуют и ни чё ни одного заведённого дела о нарушении тайны голосования
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Як би не репетували прихильники петі - у СН - 253 депутати..Побитий ПЄС зайняв почесне трете місце, після Юлі.. Фантастичний кредит довіри, головне щоб цей кредит довіри віл народу не був просраний, як попередній кредит петі.. Сподіваюсь , що голови СН та Володимира не закружаться від хмелю перемоги.. Десь із середини грудня - виборець почне вимагати результатів.. На теперішнє галасливе скавчання побитих песиків - можна не звертати уваги, їх не так багато , як це здається на тутешньому форумі.. Не мені вирішувати, але я б запропонував Славкові і Юлі коаліційну угоду, з чітким планом що й коли буде зроблено коаліцією.. Наявність 226-ти депутатів - не забороняє долучати до своєї роботи й союзні депутатські фракції.. Хотілося б бачити максимально широку коаліцію в складі СН, Батьківщина та Голос, роботи вистачить всім, треба вичистити авгієві стайні , в котрі перетворили Україну обидва хряки.. А петя , разом зі своїм багаторічним бізнес-партнером медведчуком - нехай бовтаються в опозиції, як лайно в ополонці..
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ти ще віриш в те, що йула буде працювати на благо держави?
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что меня умиляет, так это то, что те, кто ещё ничего не сделали окромя как обосраться во внешней политике и обхамить пару чиновников, абсолютно уверены, что они на голову выше тех, кто работал до них, и результаты чьей работы они сейчас просерают.
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Чому не зроблено? Розпущено нікчемну Раду, проведено вибори в нову Раду - котрі міжнародні спостерігачі визнали демократичними.. Щодо " обосраться во внешней политике" - так це коаліція петі і бурбака не дала згоди на заміну Клімкіна.. Мініст МЗС - ще петін, не забувай цього.. Та й особливих помилок щодо міжнародних зносин - я не помітив.. Рутинне розгрібання петіного лайна, того що і він напідписував і було підписано при його каденції.. Володимир ще нічого не підписав.. Вгамуйтесь, не репетуйте, навчіться сприймати не тільки міфічні потужні перемоги, а й реальні потужні поразки від народу України..
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трепло ты кацапское. так и собираетесь всю каденцию свои просёры на Петра спихивать... помню, как ещё в 80-ые твои коллеги коммуняки ещё на родимые пятна капитализма кивали... позорные и незаконные действия по узурпации власти не нужно записывать в достижения.
ты ещё переезд в музей ленина как оуенную победу преподнеси.
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Вивчи українську мову для початку, ольгінцю - а потім вже обзивай когось "треплом кацапским" ..
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моя ты красота. может на вопросик ответишь? или мне задашь? по украинскому языку. вот и посмотрим, кто чего может.
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Добре.. Назви українське слово з найбільшою кількістю приголосних.. Час на відповідь - одна хвилина, ольгінцю.. Час пішов..
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Ольгінцю - час вичерпано.. Відповіді від тебе немає.. Тепер засунь свої тести з української мови, з котрими ти як набридлива мухі чіпляєшся до користувачів - собу в д..пу.. Семь окружкомов тормозят внесение данных по результатам выборов в электронную систему ЦИК, - штаб "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 9917
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зелебобик во всём жулик. и вопрос дурацкий. и задан по-идиотски и подло - я не слежу постоянно за ответами дешёвого тролля Лёни.
так что обосралось ты в очередной раз, зелёное.
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Не бреши.. Я дав тобі не хвилину - а цілих п'ять хвилин (час для нерозторопних - нижче посту)- тільки для того , щоб встиг опорожнитися такий знавець української мови, як ти , після такого "складного" питання.. Не репетуй так панічно.. Я сьогодні добрий - можу дати тобі ще хвилину.. Даю..Чекаю на відповідь..
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-Скажите Беримор! Кто это воет на болоте?!
-Это Бывшие 25% сэр. После того, как 13,04% из них, проголосовали за жОПу.

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Да ладно, 43% при явке 48%, это тоже не очень много.
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не ТАК много как 8% ..согласен Семь окружкомов тормозят внесение данных по результатам выборов в электронную систему ЦИК, - штаб "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 7233 Семь окружкомов тормозят внесение данных по результатам выборов в электронную систему ЦИК, - штаб "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 7233 Семь окружкомов тормозят внесение данных по результатам выборов в электронную систему ЦИК, - штаб "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 7233
..но "кидать говно на вентилятор" меньше не стали
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откуда эти соевые 25%?? 22 ! и точка!! И нехрен натягтвать гандон из 3% на нестоячий рейинг ПЕТЕсосов!!
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да успокойтесь уже...никто вас ни на что не натягивает
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Да ладно, не надо. И так уже все понятно(с) ))
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Подключите СБУ, уголовное дело и посадка. Вообще считаю нужно выделить ряд преступлений как угрозу национальной безопасности: коррупция, фальсификация выборов, шпионаж и агентурная работа, экологические нарушения...и минимум 15 лет давать!!
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Владний ресурс бюлетні рахує перед виборами. Кому не вдалося, або хто проспав - результати підроблює після виборів.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСемь окружкомов тормозят внесение данных по результатам выборов в электронную систему ЦИК, - штаб "Слуги народа"
 
 
 
 
 
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