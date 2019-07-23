 Семь окружкомов тормозят внесение данных по результатам выборов в электронную систему ЦИК, - штаб "Слуги народа"

Об этом заявил глава избирательного штаба партии Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ
Так, согласно информации, нарушения в ОИК по приему протоколов происходят в таких округах:
81-м округе Запорожской области;
86-м и 89-м округах Ивано-Франковской области;
119-м и 121-м округах во Львовской области;
148-м округе Полтавской области;
206-м и 207-м округах Черниговской области.
"По ряду округов мы пытаемся защитить результаты. Пока они ведутся в плоскости окружных избирательных комиссий. Почему так происходит? Мы проводили параллельный подсчет голосов, но по некоторым округам видим как наши данные отличаются от данных ОИК. Именно поэтому есть основания полагать, что оппонентами применяется технология "уточнения", которая на сегодняшний день является ключевой", - заявил Корниенко.
По его словам, эта технология позволяет ОИК вносить уточнения в протоколы, которые не только затягивают процесс подсчета голосов, но и могут исказить результаты выборов по отдельным кандидатам.
"Сейчас мы пытаемся выявлять такие случаи и блокировать их. В противном случае мы будем оспаривать результаты выборов по отдельным округам в суде", - подчеркнул глава штаба партии.
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что?
Прошу написать полный текст того, что сказала корреспондент после реплики «Я б писала через апостроф тому що… ну…». Будет меньше 70-ти знаков с пробелами.
не ну если хочешь обосраться с ещё одним тестом, я тебе предоставлю.
можно и не один.
успокойся уже , если не поможет сходи к доктору всё-таки
а что будет,когда они до денежных потоков доберутся?
ты ещё переезд в музей ленина как оуенную победу преподнеси.
так что обосралось ты в очередной раз, зелёное.
-Это Бывшие 25% сэр. После того, как 13,04% из них, проголосовали за жОПу.
..но "кидать говно на вентилятор" меньше не стали