 Дело возбуждено по статье "экоцид", потому что это единственная статья, подследственная СБУ, - юрист "ArcelorMittal Кривой Рог"

Об этом главный юрисконсульт "АрселорМиттал" Артем Филипьев заявил на брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
"На самом деле причина, почему дело возбуждено по этой статье, простая - это то, что это единственная статья, связанная с экологией, которая подследственна СБУ. В этом вы можете убедиться, просто поискав в Google статьи, подследственные СБУ. Это единственная и достаточная причина, чтобы возбудить дело по этой статье в Украине", - сообщил Филипьев.
По его словам, обвинение ""ArcelorMittal" в экоциде безосновательно, а компания работает в соответствии с государственными нормами и действующим законодательством.
"Экоцид - это то преступление, которое нам сегодня инкриминируют. Основная ключевая особенность этого преступления, которая отличает его от всех других преступлений в сфере экологии - это прямой умысел и следствие - экологическая катастрофа... то есть, фактически нас обвиняют в том, что мы, как металлургическое предприятие, умышленно создаем в Кривом Роге экологическую катастрофу. Это за гранью абсурда", - сообщил Филипьев.
Смотрите на Цензор.НЕТ: На предприятии "ArcelorMittal Кривой Рог" выявили источник повышенной радиации, - СБУ. ВИДЕО
Он добавил, что завод "ArcelorMittal Кривой Рог" (ранее Криворожсталь) был основан еще в 1930-х годах прошлого века. Предприятие работает в Украине на протяжении десятков лет. За это время у силовых структур не возникало никаких претензий к его деятельности.
Накануне и.о. главы СБУ Иван Баканов сообщил, что его ведомство обвиняет менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала.
СБУ утверждает, что во время обысков на предприятии обнаружили источник повышенной радиации. Превышающее норму излучение исходит от машины непрерывного литья заготовок №3. Ведомство расследует действия менеджмента "ArcelorMittal Кривой Рог" по статье "экоцид".
Также на Цензор.НЕТ: СБУ обвиняет менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.
-как же ты плесень выжило!?или уже доходиш?
Это за гранью абсурда", - сообщил Филипьев.
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Это визитная карточка зебилизма.
Пошла страна по рукам...
Просто Зеля с Пинчуком и Ахметкой по словам самого Зели -" теперь партнеры". А партнерам надо помогать в нелегкой борьбе с конкурентом. Подумаешь, что это крупнейший инвестор в истории Украины и остановлено внедрение нового оборудования, повышающее экологическую безопасность производства. Долги -- дело святое. Долги за поддержку на выборах надо отдавать.
-экоцид единственное что имеет там право проверять СБУ!
екоцид это военное преступление!
".... Баканов заявил, что менеджмент "АрселорМиттал" небрежно использовал деньги инвестора Лакшми Миттала:
"Я уверен, что "АрселорМиттал", который является крупным международным инвестором, пытаясь осуществить эту инвестицию, не планировал сделать ничего плохого. Но тот менеджмент, который работает на предприятии, небрежно относился к своим обязанностям", - сказал Баканов. Он добавил, что за такие действия представители менеджмента должны быть наказаны. "Наказание будет не административное", - подчеркнул и.о. главы СБУ.
Це нелогічно, якщо ти не хочеш відлякати іноземних інвесторів.
Але якщо поглянути з боку інтересів росії - це цілком логічно.
Це меседж до ЄС ,США, Канади, Австралії, Японії та інших - припинити вкладати гроші в Україну.
Якщо тут будуть їхні гроші - вони їх захищатимуть, а значить, захищатимуть Україну від рашки.
Ось головна мета.
От побачите, за рік нашими основними інвесторами будуть мутні типи з Кіпру (тобто рашка).
Таке вже було в 2011-2012.
Ось чому Порох їздив по світу і особисто вмовляв бізнес цивілізованих країн вкладати гроші в нашу економіку.
Бо це не тільки ріст економіки, це і захист інвестицій з боку потужних країн.
І не кажіть мені більше про "некомпетентність" чи "тупість" Зе.
Це чітко прорахована держ.зрада
Olha_Rev
-вскоре состоится официальный визит Президента Украины в США(и где там барыга?)
..и хватит нести разную чушь типа- Порох їздив по світу і особисто вмовляв бізнес цивілізованих країн вкладати гроші в нашу економіку...=то он свои конфеты развозил =
-при зеленском уже скоро в очередь будут выстраиватся..
Канадское правительство выделит Украине 25 млн долларов помощи в реализации реформ по развитию демократии и уже увеличило поддержку мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.
Об этом на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает "Громадське".
Зебобики...такие зебобики...
Сможете продолжить?
(C)
@_Fashington
🤔
Вот хохлопитеки. Им вечно всё не нравится.