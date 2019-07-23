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Все про:СБУ (13642) экология (1145) Арселор (20)

 Дело возбуждено по статье "экоцид", потому что это единственная статья, подследственная СБУ, - юрист "ArcelorMittal Кривой Рог"

В металлургической компании "ArcelorMittal Кривой Рог" считают, что причина, по которой Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против предприятия по статье "экоцид", - то, что это единственная статья, которая касается экологии и при этом подследственна СБУ.

Об этом главный юрисконсульт "АрселорМиттал" Артем Филипьев заявил на брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"На самом деле причина, почему дело возбуждено по этой статье, простая - это то, что это единственная статья, связанная с экологией, которая подследственна СБУ. В этом вы можете убедиться, просто поискав в Google статьи, подследственные СБУ. Это единственная и достаточная причина, чтобы возбудить дело по этой статье в Украине", - сообщил Филипьев.

По его словам, обвинение ""ArcelorMittal" в экоциде безосновательно, а компания работает в соответствии с государственными нормами и действующим законодательством.

"Экоцид - это то преступление, которое нам сегодня инкриминируют. Основная ключевая особенность этого преступления, которая отличает его от всех других преступлений в сфере экологии - это прямой умысел и следствие - экологическая катастрофа... то есть, фактически нас обвиняют в том, что мы, как металлургическое предприятие, умышленно создаем в Кривом Роге экологическую катастрофу. Это за гранью абсурда", - сообщил Филипьев.

Смотрите на Цензор.НЕТ: На предприятии "ArcelorMittal Кривой Рог" выявили источник повышенной радиации, - СБУ. ВИДЕО

Он добавил, что завод "ArcelorMittal Кривой Рог" (ранее Криворожсталь) был основан еще в 1930-х годах прошлого века. Предприятие работает в Украине на протяжении десятков лет. За это время у силовых структур не возникало никаких претензий к его деятельности.

Накануне и.о. главы СБУ Иван Баканов сообщил, что его ведомство обвиняет менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала.

СБУ утверждает, что во время обысков на предприятии обнаружили источник повышенной радиации. Превышающее норму излучение исходит от машины непрерывного литья заготовок №3. Ведомство расследует действия менеджмента "ArcelorMittal Кривой Рог" по статье "экоцид".

Также на Цензор.НЕТ: СБУ обвиняет менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

Источник: https://censor.net.ua/n3139249
 
   
 Топ комментарии
 
не волнуйтесь, после отжима комбинат будет выделять росу
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ЗЕльоная плесень зашевелилась - запахло экоцидом Дело возбуждено по статье "экоцид", потому что это единственная статья, подследственная СБУ, - юрист "ArcelorMittal Кривой Рог" - Цензор.НЕТ 5955
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Вам здається дивним наїзд Зе-банди на ArcellorMittal?
Це нелогічно, якщо ти не хочеш відлякати іноземних інвесторів.
Але якщо поглянути з боку інтересів росії - це цілком логічно.
Це меседж до ЄС ,США, Канади, Австралії, Японії та інших - припинити вкладати гроші в Україну.

Якщо тут будуть їхні гроші - вони їх захищатимуть, а значить, захищатимуть Україну від рашки.
Ось головна мета.
От побачите, за рік нашими основними інвесторами будуть мутні типи з Кіпру (тобто рашка).
Таке вже було в 2011-2012.

Ось чому Порох їздив по світу і особисто вмовляв бізнес цивілізованих країн вкладати гроші в нашу економіку.
Бо це не тільки ріст економіки, це і захист інвестицій з боку потужних країн.
І не кажіть мені більше про "некомпетентність" чи "тупість" Зе.
Це чітко прорахована держ.зрада
Olha_Rev
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не волнуйтесь, после отжима комбинат будет выделять росу
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ЗЕльоная плесень зашевелилась - запахло экоцидом
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это когда шестёрки парашенка устроили на том заводе забастовку (во время войны)то то они не инвесторов отпугивали а для барыги суму откатов повысили!?
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Ты настолько ******** создание, что даже комментировать нет смысла.
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вы очень самокретичны!-по сути возразить то нечего !
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после применения DDT(оно же -дуст) подыхает всё живое..
-как же ты плесень выжило!?или уже доходиш?
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Если хочешь, и тебе Dust-елей отвешаю - унижу и оскорблю
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это вы там под шконкой так визжите громко...
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Это за гранью абсурда", - сообщил Филипьев.
--------
Это визитная карточка зебилизма.
Пошла страна по рукам...
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саша дантист точно также выражался на обвинения во всеядности-Это за гранью абсурда!
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"Избавим СБУ от несвойственных ей функций" (С) Зеленский. --- Ага, аж десять раз избавили. Полный писец. СБУ проверяет как использовались деньги частного инвестора. Это функция СБУ.? На какого люмпена расчитан этот бред? Все, выборы окончились, хватит так тупо трындеть! Зашли под видом проверки на "экоцид" (слово же такое применили, чтобы погромче звучало), а закончили проверкой использования средств инвестора.

Просто Зеля с Пинчуком и Ахметкой по словам самого Зели -" теперь партнеры". А партнерам надо помогать в нелегкой борьбе с конкурентом. Подумаешь, что это крупнейший инвестор в истории Украины и остановлено внедрение нового оборудования, повышающее экологическую безопасность производства. Долги -- дело святое. Долги за поддержку на выборах надо отдавать.
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кодированный ...хоть заголовки научитесь читать!
-экоцид единственное что имеет там право проверять СБУ!
екоцид это военное преступление!
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Не, ну твоя тупость - это твои внутренние проблемы.

".... Баканов заявил, что менеджмент "АрселорМиттал" небрежно использовал деньги инвестора Лакшми Миттала:

"Я уверен, что "АрселорМиттал", который является крупным международным инвестором, пытаясь осуществить эту инвестицию, не планировал сделать ничего плохого. Но тот менеджмент, который работает на предприятии, небрежно относился к своим обязанностям", - сказал Баканов. Он добавил, что за такие действия представители менеджмента должны быть наказаны. "Наказание будет не административное", - подчеркнул и.о. главы СБУ.
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Вам здається дивним наїзд Зе-банди на ArcellorMittal?
Це нелогічно, якщо ти не хочеш відлякати іноземних інвесторів.
Але якщо поглянути з боку інтересів росії - це цілком логічно.
Це меседж до ЄС ,США, Канади, Австралії, Японії та інших - припинити вкладати гроші в Україну.

Якщо тут будуть їхні гроші - вони їх захищатимуть, а значить, захищатимуть Україну від рашки.
Ось головна мета.
От побачите, за рік нашими основними інвесторами будуть мутні типи з Кіпру (тобто рашка).
Таке вже було в 2011-2012.

Ось чому Порох їздив по світу і особисто вмовляв бізнес цивілізованих країн вкладати гроші в нашу економіку.
Бо це не тільки ріст економіки, це і захист інвестицій з боку потужних країн.
І не кажіть мені більше про "некомпетентність" чи "тупість" Зе.
Це чітко прорахована держ.зрада
Olha_Rev
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Да поймите же: он комик. Для него главное, чтобы фраза вызвала смех или иную бурную реакцию, а что будет потом - пойух. Вспомните его кенгурационную речь: "кабмин - дерьмо" (смех в зале), "Верховная Рада - дерьмо" (смех в зале), и т.д. Просчитать, каковы будут последствия наезда лейтенанта Баканова на Арселлор-Миттал, Зеленский не умеет. Главное - произвести эффект на публику.
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с первого же официального визита Президента Украины в Канаду Владимир Зеленский привёз инвестиций на более миллиарда доляров(тот же инвестор который в 2010 году рискнул вложится в Украину но дальше его эти парашенки достали..)
-вскоре состоится официальный визит Президента Украины в США(и где там барыга?)
..и хватит нести разную чушь типа- Порох їздив по світу і особисто вмовляв бізнес цивілізованих країн вкладати гроші в нашу економіку...=то он свои конфеты развозил =
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25 млн на 6 лет - это не "инвестиций на более миллиарда доляров"
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совершено верно...за шесть лет барыга 25 млн..
-при зеленском уже скоро в очередь будут выстраиватся..
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выдыхай бобёр

Канадское правительство выделит Украине 25 млн долларов помощи в реализации реформ по развитию демократии и уже увеличило поддержку мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.
Об этом на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает "Громадське".
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Грьобані лядьські зьоюристи.Порушити діло не за ознаками злочину,а тому що "тут світліше".
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Беня считает, что реприватизация Криворожстали прошла некошерно, и может повторить.
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Так значит, мы конечно травим людей, но наша цель заработать на этом денег. Поэтому не трогайте нас и не обвиняйте что мы специально травим людей. Мы просто хотим денег.
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Коли Міттал купляв комбінат, то з ним купив екологічну катастрофу в Кривому Розі.
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короче: натягивание совы на глобус - любимое занятие зебуинов
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Так ведь кто-то точно обещал, что СБУ не будет кошмарить бизнес. Или то опять шутка была?
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Это круто...факта экоцида нет...но дело мы по нему возбудили...потому по другой статье не можем...
Зебобики...такие зебобики...
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хватит скуглить, закон для всех один...нефиг экоцид разводить
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Ты знаешь что в Кривом Рогу раком в 6 раз чаще болеть стали после установки нового оборудования?
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Соотношение госдолга к ВВП Украины упало с 81,2% в 2016 году до 59% за I кв 2019 года.

Сможете продолжить?
(C)
@_Fashington
🤔
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А в 2013 - 51,36 % а в 2016 уже 81,2% - Лучше не повторять
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экоцид не смежите.... зебенина опг начала отжим бизнесов....одни в один как янукович, он начал с отжима своих конкурентов в Донецке...
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Nы в Кривом Рогу был? Ты знаешь что там творится с экологией?
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В нас у дворі дому страшенно тхне мусорка. Може Баканову звякнуть - екоцид, однако....Як раз масштаб теперішньої СБУ.
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Ты идиот знаешь что такое металлургический комбинат? В Кривом Рогу раком в 6 раз чаще болеют!! Не говоря о других болезнях.

Вот хохлопитеки. Им вечно всё не нравится.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДело возбуждено по статье "экоцид", потому что это единственная статья, подследственная СБУ, - юрист "ArcelorMittal Кривой Рог"
 
 
 
 
 
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