 Дело возбуждено по статье "экоцид", потому что это единственная статья, подследственная СБУ, - юрист "ArcelorMittal Кривой Рог"

Об этом главный юрисконсульт "АрселорМиттал" Артем Филипьев заявил на брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"На самом деле причина, почему дело возбуждено по этой статье, простая - это то, что это единственная статья, связанная с экологией, которая подследственна СБУ. В этом вы можете убедиться, просто поискав в Google статьи, подследственные СБУ. Это единственная и достаточная причина, чтобы возбудить дело по этой статье в Украине", - сообщил Филипьев.

По его словам, обвинение ""ArcelorMittal" в экоциде безосновательно, а компания работает в соответствии с государственными нормами и действующим законодательством.

"Экоцид - это то преступление, которое нам сегодня инкриминируют. Основная ключевая особенность этого преступления, которая отличает его от всех других преступлений в сфере экологии - это прямой умысел и следствие - экологическая катастрофа... то есть, фактически нас обвиняют в том, что мы, как металлургическое предприятие, умышленно создаем в Кривом Роге экологическую катастрофу. Это за гранью абсурда", - сообщил Филипьев.

Смотрите на Цензор.НЕТ: На предприятии "ArcelorMittal Кривой Рог" выявили источник повышенной радиации, - СБУ. ВИДЕО

Он добавил, что завод "ArcelorMittal Кривой Рог" (ранее Криворожсталь) был основан еще в 1930-х годах прошлого века. Предприятие работает в Украине на протяжении десятков лет. За это время у силовых структур не возникало никаких претензий к его деятельности.

Накануне и.о. главы СБУ Иван Баканов сообщил, что его ведомство обвиняет менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала.

СБУ утверждает, что во время обысков на предприятии обнаружили источник повышенной радиации. Превышающее норму излучение исходит от машины непрерывного литья заготовок №3. Ведомство расследует действия менеджмента "ArcelorMittal Кривой Рог" по статье "экоцид".

Также на Цензор.НЕТ: СБУ обвиняет менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.