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 Общество
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Все про:Верховный Суд (740) жалоба (96) SkyUp (15)

 В ВС зарегистрировано два иска по SkyUp от "пассажирки" Пасенко, ранее заявившей, что на авиаперевозчика не жаловалась

Жительница Барышевки Оксана Пасенко, указанная истицей в постановлении Барышевского районного суда, который 24 мая решил приостановить лицензию авиакомпании SkyUp Airlines на перевозку пассажиров, якобы пытается оспорить апелляцию авиаперевозчика.

На сайте "Судебная власть Украины" указано, что 17 июля в Кассационный гражданский суд Украины в составе Верховного Суда поступили сразу две кассационные жалобы якобы от имени Оксаны Пасенко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Предметом иска значится защита прав потребителей и "прекращение действия, нарушающего право и принудительное исполнение обязанности в натуре". То есть, как обнаружили журналисты, имеется в виду исполнение решения Барышевского суда о приостановлении лицензии авиаперевозчика.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Высший совет правосудия открыл дело в отношении судьи Барышевского суда Литвиненко, которая остановила лицензию лоукостера SkyUp

В авиакомпании SkyUp Airlines, которая в Киевском апелляционном суде оспаривает это решение, заявили, что обе эти жалобы - "абсолютно бессмысленные".

"По информации, полученной из информационного центра Кассационного гражданского суда ВС, одна жалоба от якобы Пасенко - на постановление Киевского апелляционного суда об открытии апелляционного производства, а вторая - на определение этого же суда об остановке дела до момента рассмотрения вопроса об отводе судьи, которое заявил адвокат Пасенко. При этом на момент подачи жалобы данный вопрос уже был решен, отвод удовлетворен, назначен новый состав суда. Поэтому обе эти кассационные жалобы, по нашему мнению, абсолютно бессмысленные", - сообщил директор по юридическим вопросам компании SkyUp Airlines Дмитрий Толкачев.

Учитывая "нереальность" истицы, эти жалобы от ее же имени, свидетельствуют о намерении затянуть дело - считает юрист по авиационному праву Андрей Гук.

"Это делается для того, чтобы из-за такой волокиты оставить скандальное определение суда о приостановлении лицензии в силе как можно дольше. Зачем, если оно оказалось таким, которое не могут выполнить ни Госавиаслужба, ни SkyUp? Могу предположить только одно - ждут каких-то изменений. Печальным является то, сколько времени уже суды не могут пережевать, почувствовать горький привкус и выплюнуть этот иск и обеспечение иска", - говорит он.

Также читайте: От SkyUp продолжают требовать выполнения решения Барышевского суда, - совладелец авиакомпании Альба

Напомним, 24 мая Барышевский районный суд Киевской области решил приостановить лицензию "первого украинского лоукоста" SkyUp. В то же время судья отказалась запрещать компании "осуществлять хозяйственную деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом до разрешения спора по существу".

"Схемы" нашли истицу к SkyUp: оказалось, заявление в Барышевский суд она не писала. 18 июня Пасенко обратилась в полицию с заявлением о том, что не подавала иск. Позже стало известно, что она подала заявление об отказе от якобы своего иска.

24 июня на основании расследования "Схем" Государственное бюро расследований начало уголовное производство в отношении судьи Барышевского районного суда Елены Литвиненко, которая вынесла решение о приостановлении лицензии SkyUp.

Судья Елена Литвиненко подала заявление об отставке, которое должны были рассмотреть на заседании Высшего совета правосудия 18 июля. Но за несколько дней до рассмотрения она это заявление отозвала. 19 июля ВРП открыла по Елене Литвиненко дисциплинарное дело.

В свою очередь, SkyUp решил оспорить решение барышевской судьи Елены Литвиненко о приостановлении действия его лицензии в Апелляционном суде - и подал апелляционную жалобу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Схемы" нашли "след Коломойского" в истории с Барышевским судом, приостановившим лицензию SkyUp и работу замглавы НБУ Рожковой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Первое рассмотрение состоялось 25 июня. На заседание пришел Евгений Ривный, представившийся адвокатом Оксаны Пасенко - и сразу заявил отвод судьи. Сейчас к делу уже приступил другой судья.

Источник: https://censor.net.ua/n3139248
 
 
 Топ комментарии
 
Ну что, болезные, накатались на лоукостах по безвизу? Теперь будете кататься бо Бенякосту за тройной ценник и по безвизу ли? Тот еще вопрос.
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Ну, Омеляна уже не будет. Теперь то точно Бабломойскому эти лоукосты мешать перестанут!
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А порохоботы считают, что это правильный суд:
"В ВС зарегистрировано два иска по SkyUp от "пассажирки" Пасенко, ранее заявившей, что на авиаперевозчика не жаловалась - Цензор.НЕТ 8463 des_104

реформированы Высший и Конституционный суды. остальные в процессе. чем занимается сопля?
23.07.2019 11:45
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************ и так монополизировал своим МАУ. Стоимость билетов поднял, а вес ручной клади украл, а бутерброды в ту же цену стали в два раза меньше. Жадная **********
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Ну, Омеляна уже не будет. Теперь то точно Бабломойскому эти лоукосты мешать перестанут!
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беня думает что огн вечный и со Смертью он договоритсья сомтри Беня все начинается с малюсенькой наноклетки... котрой посрать сколько ты УКРЛ УБЛЮДОК МИЛЛИАРДОВ.. и что у тебя на поводке есть Зебобик работающий тип преЗЕдентом Украины...
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5 років назад точно така картинка була з Порошенком.
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А при чому це до цієї теми? Флудиш.....Ну відмінив,і шо? На те він і суд! Самий реХВармований суд в світі!!!! В ВС зарегистрировано два иска по SkyUp от "пассажирки" Пасенко, ранее заявившей, что на авиаперевозчика не жаловалась - Цензор.НЕТ 4691Всі претензії реХВорматору. В ВС зарегистрировано два иска по SkyUp от "пассажирки" Пасенко, ранее заявившей, что на авиаперевозчика не жаловалась - Цензор.НЕТ 5263
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реформовані аж два суди- верховний, і вищий антикорсуд( зпрацює з осені). до інших так і не дійшло. але звідки вам то знати? свати того не розкажуть
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я не об этом мальчике
этой цитатой, я хотел напомнить о том, что эта женщина уже отозвала этот иск и еще ранее сказала, что якобы вообще впервые слышит о своей жалобе и иске в суд...
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Ну что, болезные, накатались на лоукостах по безвизу? Теперь будете кататься бо Бенякосту за тройной ценник и по безвизу ли? Тот еще вопрос.
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ну мяукните хоть что-то бенямрази и зебилы, ну про "мы сделали их вместе" или как то так.
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рейдеры профи из зек команды работают
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Так все норм. Кінець епохи бідності же.
Та що, дорогі мої зебілята, доставайте свої шекелі й несіть їх дяді Бені.
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Я не понимаю, сколько можно жевать сопли по этой ситуации (независимо от того, новая власть или старая) ? По уму и +/- оперативно сработали только 2 структуры : Госавиаслужба послала подальше заведомо незаконное определение суда о приостановке лицензии авиакомпании под предлогом технической невозможности его исполнения, а Высший совет правосудия открыл по судье дисциплинарное дело с перспективой выгнать её за нарушение присяги.
Но какого лешего остальные органы позволяют издеваться над здравым смыслом ?
"Истица" по телевизору в интервью заявила, что не подавала иск и отношения к нему не имеет. Тогда вопросы :
1. Кто дал полномочия адвокату ? Проверить. Если они липовые, это ст.400-1 Уголовного кодекса + основания для приостановления или отмены его свидетельства.
2. Кто подписывает жалобы ? Если "истица" - экспертиза подписи, уголовное дело за подделку документов.
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СкайАп - гамно, но я все равно против явного экономического давления в виде этих исков. Причем, слишком явное давление, неприкрытое. У Бени прям нетерпеж.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ ВС зарегистрировано два иска по SkyUp от "пассажирки" Пасенко, ранее заявившей, что на авиаперевозчика не жаловалась
 
 
 
 
 
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