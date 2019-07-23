"На каждую должность министра у "Слуги народа" есть "как минимум две кандидатуры", - Разумков...".

Об этом он заявил в интервью изданию "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Есть позиции в комитетах, есть позиции в Кабинете министров, если мы говорим об исполнительной власти. Но мы в первую очередь хотели бы там видеть не людей по партийному принципу, а людей по эффективности. И подбирать такие кандидатуры будем именно по принципу эффективности их на тех или иных должностях", - сказал Разумков.
"Мы не считаем, что должен быть квотный принцип. Мы считаем, что должен быть принцип профессионализма. Я считаю, что это абсолютно правильная и корректная позиция", - добавил он.
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Разумков отказался назвать точное число членов "Слуги народа", которые войдут в будущее правительство.
"У нас на каждую позицию есть как минимум две кандидатуры, которые могут рассматриваться. Сейчас сказать, что это будет пять или десять человек, будет неправильно. Плюс, если мы говорим про Кабинет министров, то понятно, что это будет консолидированная работа Офиса президента, Верховной рады и будущего Кабмина", - пояснил он.
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Говорить о каких-то конкретных фамилиях на руководящие должности, по словам Разумкова, можно будет преддверии начала работы новой Верховной рады.
"Но какие-то фамилии начнут появляться в СМИ раньше", - добавил он.
только один его покинет на своих ногах! он и будет министром!
Спарта!!!!
Та там минимум по 3-4 кандидата в очереди на трудоустройство стоят.....
https://twitter.com/i/status/1143872342994669568
Такое же тупое рагулье дорвавшееся до грабежа супермаркетов...
Тогда можно настроив ПРОТИВ любое дерьмо подсунуть, только избирателя тогда разумным человеком нельзя назвать, а только зебом...
супруги будут грустные и упадет рождаемость
и все из-за зе-зе-зе-зе-зе.......
ззззвона в ушах украинского народонаселения
нет вы не о том подумали, "Сватов", конечно, и их продакшена
На РТР уже азиров выступает - готов возглавить правительство.
Премьерминистром - думаю, будет Разумков).
Поживём - увидим).
У Стефанчука есть брят, опять выбор из двух...
Фсё по чесному!..
Приятель планирует отметить в сентябре корпоратив-годовщину фирмы. Позвонил тем же людям, которые организовывали и раньше ему все мероприятия. Обговорили все условия и договариваются о цене. Ему говорят, что ведущий теперь стоит на $5000 дороже. Он спрашивает. не офигели ли они и почему поднялась цена? Ответ надо записать в мемориз:
- Михаил, Вы что? Он же теперь нардеп. Вы оценивайте уровень.
- Так платить теперь по безналу? - спрашивает мой приятель.
- Почему по безналу? - удивились там.
- Ну, так он же нардеп. Надо все ж вбелую.- Михаил, он стал нардепом, а не идиотом. Все, как и раньше, налом, - ответили ему.
Миша решил взять другого ведущего. Не такого пафосного и дешевле. На $5000 дешевле.»
https://glavcom.ua/columns/bereza/skilki-koshtuje-zamoviti-narodnogo-deputata-na-korporativ-612462.html
Ага... По две... "Дурак", и "Бестолочь"...
, хотя бы чисто поржать? можно мини-зно дополнительно, пригласить пару человек из нан по профилю, вопросы журналистов, типа откуда бабло и почему вы не работали 20 лет, а впечатление, что проработали все 200, где живут ваши дети и кем будут (а то недавно где-то бегал депутатский сынок, грабил магазины, опыта набирался) и т.д.
Но только есть ли у фотографа номер 77 хоть какой-то дипломишка .
Бо у козака Гаврилюка было хотя бы желание самопожертвования и патриотизм .
Но и шо с этого вышло ?!
Приятель планирует отметить в сентябре корпоратив-годовщину фирмы. Позвонил тем же людям, которые организовывали и раньше ему все мероприятия. Обговорили все условия и договариваются о цене. Ему говорят, что ведущий теперь стоит на $5000 дороже. Он спрашивает. не офигели ли они и почему поднялась цена? Ответ надо записать в мемориз:
- Михаил, Вы что? Он же теперь нардеп. Вы оценивайте уровень.
- Так платить теперь по безналу? - спрашивает мой приятель.
- Почему по безналу? - удивились там.
- Ну, так он же нардеп. Надо все ж вбелую.- Михаил, он стал нардепом, а не идиотом. Все, как и раньше, налом, - ответили ему.
Миша решил взять другого ведущего. Не такого пафосного и дешевле. На $5000 дешевле.»
https://glavcom.ua/columns/bereza/skilki-koshtuje-zamoviti-narodnogo-deputata-na-korporativ-612462.html