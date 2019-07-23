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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11047) Разумков Дмитрий (112) Слуга народа (151)

 На каждую должность министра у "Слуги народа" есть "как минимум две кандидатуры", - Разумков

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков обещает, что состав правительства будет формироваться не по принципу партийных квот.

Об этом он заявил в интервью изданию "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Есть позиции в комитетах, есть позиции в Кабинете министров, если мы говорим об исполнительной власти. Но мы в первую очередь хотели бы там видеть не людей по партийному принципу, а людей по эффективности. И подбирать такие кандидатуры будем именно по принципу эффективности их на тех или иных должностях", - сказал Разумков.

"Мы не считаем, что должен быть квотный принцип. Мы считаем, что должен быть принцип профессионализма. Я считаю, что это абсолютно правильная и корректная позиция", - добавил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский: Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины

Разумков отказался назвать точное число членов "Слуги народа", которые войдут в будущее правительство.

"У нас на каждую позицию есть как минимум две кандидатуры, которые могут рассматриваться. Сейчас сказать, что это будет пять или десять человек, будет неправильно. Плюс, если мы говорим про Кабинет министров, то понятно, что это будет консолидированная работа Офиса президента, Верховной рады и будущего Кабмина", - пояснил он.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" в случае получения более 226 голосов может не объединяться с другими партиями, поскольку имеет все права коалиции, - Магера

Говорить о каких-то конкретных фамилиях на руководящие должности, по словам Разумкова, можно будет преддверии начала работы новой Верховной рады.

"Но какие-то фамилии начнут появляться в СМИ раньше", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3139245
 
 
 Топ комментарии
 
На каждую должность министра у "Слуги народа" есть "как минимум две кандидатуры", - Разумков - Цензор.НЕТ 3136 18c49ed2
И все временно безработные. Какая-то партия безработных получилась.
На каждую должность министра у "Слуги народа" есть "как минимум две кандидатуры", - Разумков - Цензор.НЕТ 4254

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Партия свадебных фотографов, маникюрш и безработных рассказывает о профессионализме)
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Зебил, отстань, ты утомил за мной бегать целый день и рассказывать о грамотности, заело что ли?
Или ты учитель языка с зп 4000 евриков?
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а решать будет ринг!
только один его покинет на своих ногах! он и будет министром!
Спарта!!!!
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Глава партии не в курсе сколько стало нардепами БЕЗРАБОТНЫХ слуг народа!?
Та там минимум по 3-4 кандидата в очереди на трудоустройство стоят.....
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Мне єтот праздник быдла напоминает "русскую весну" на Донбассе.
Такое же тупое рагулье дорвавшееся до грабежа супермаркетов...
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Ну не перегибайте, ситуация другая, власть кардинально кадрово меняется, это хорошо. И виноваты в этом старперы которые ее держали 29 лет в руках. и так ничего не поняли, а люди устроили протестное голосование, все справедливо.
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Про протестное голосоание можно поподробнее?
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Вы из Воронежа? Если бы не снялся Вакарчук, то Президентом был бы Вакарчук, победил бы любой новый. А дальше дело техники. Голосовали не ЗА, а ПРОТИВ.
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Т.е. разумный человек голосует ПРОТИВ, а не ЗА?
Тогда можно настроив ПРОТИВ любое дерьмо подсунуть, только избирателя тогда разумным человеком нельзя назвать, а только зебом...
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Вот аналог вашего "протестного" голосования.
На каждую должность министра у "Слуги народа" есть "как минимум две кандидатуры", - Разумков - Цензор.НЕТ 9317
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Ну гдето так...Только по цивилизованнее немного...
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Интересно было, что при всём протестном настроении (подкрадывается смутное сомнение, что по обе линии фронта у жителей Украины один и тот же менталитет), когда протестно топтали конфеты Рошен, то против шоколадных конфет не протестовали, а только против карамелек...
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интересно где они столько фотографов найдут
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теперь свадьбы в Украине будут не диджигитализированные (так, что ли ?)
супруги будут грустные и упадет рождаемость На каждую должность министра у "Слуги народа" есть "как минимум две кандидатуры", - Разумков - Цензор.НЕТ 8206

и все из-за зе-зе-зе-зе-зе.......

ззззвона в ушах украинского народонаселения На каждую должность министра у "Слуги народа" есть "как минимум две кандидатуры", - Разумков - Цензор.НЕТ 8206
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Кончатся фотографы - ********* назначат, по старинке, их много
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і каждий пєрвий із ніх ділєтант і афєріст.
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ну а второй, как известно, - герой ! На каждую должность министра у "Слуги народа" есть "как минимум две кандидатуры", - Разумков - Цензор.НЕТ 1233
нет вы не о том подумали, "Сватов", конечно, и их продакшена
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Нормально..по четным один будет министром...по нечетным другой...
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Оно канешно.
На РТР уже азиров выступает - готов возглавить правительство.
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Министром здавоохранения будет Ярынич Константин Владимирович. Давненько об этом слухи ходят.
Премьерминистром - думаю, будет Разумков).

Поживём - увидим).
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У Богдана есть брят, уже есть выбор из двух...
У Стефанчука есть брят, опять выбор из двух...
Фсё по чесному!.. На каждую должность министра у "Слуги народа" есть "как минимум две кандидатуры", - Разумков - Цензор.НЕТ 4601
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Сергій Фурса: «Пока это самая смешная новость дня.
Приятель планирует отметить в сентябре корпоратив-годовщину фирмы. Позвонил тем же людям, которые организовывали и раньше ему все мероприятия. Обговорили все условия и договариваются о цене. Ему говорят, что ведущий теперь стоит на $5000 дороже. Он спрашивает. не офигели ли они и почему поднялась цена? Ответ надо записать в мемориз:

- Михаил, Вы что? Он же теперь нардеп. Вы оценивайте уровень.
- Так платить теперь по безналу? - спрашивает мой приятель.
- Почему по безналу? - удивились там.
- Ну, так он же нардеп. Надо все ж вбелую.- Михаил, он стал нардепом, а не идиотом. Все, как и раньше, налом, - ответили ему.

Миша решил взять другого ведущего. Не такого пафосного и дешевле. На $5000 дешевле.»

https://glavcom.ua/columns/bereza/skilki-koshtuje-zamoviti-narodnogo-deputata-na-korporativ-612462.html
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"На каждую должность министра у "Слуги народа" есть "как минимум две кандидатуры", - Разумков...".

Ага... По две... "Дурак", и "Бестолочь"...
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а почему бы им не устроить конкурс, экзамен, в прямом эфире, хотя бы чисто поржать? можно мини-зно дополнительно, пригласить пару человек из нан по профилю, вопросы журналистов, типа откуда бабло и почему вы не работали 20 лет, а впечатление, что проработали все 200, где живут ваши дети и кем будут (а то недавно где-то бегал депутатский сынок, грабил магазины, опыта набирался) и т.д.
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Эх, Киса, - сказал Остап, - мы чужие на этом празднике жизни.
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Если у них на должность генпрокурора как минимум Рябошапка и Богдан это всё равно, что Луценко Юра и Луценко Ира ... Ну разве что с нужными дипломами !

Но только есть ли у фотографа номер 77 хоть какой-то дипломишка .

Бо у козака Гаврилюка было хотя бы желание самопожертвования и патриотизм .
Но и шо с этого вышло ?!
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в "привате" сильная команда. наберут оттуда.
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Гнидка в ПЕСиной шкурке таки пролезла в Раду с 8-ю процентами. Влиять не на что не сможет, а гадить будет, как порохоботы всем стадом гадят тут.
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Ну а якщо серйозно,то здається настає тризна українській державності...
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Щось малувато кандидатур. Там на главу партії кандидатури нема, куди там на міністрів.
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не выбирайте Рашкована ,за ним много говна .
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Мне вот интересно ,- где был весь этот ЗЕЛО сброд в в 2014?Тогда они называли Украину страной проституткой.Сегодня вам ********* буквально подарили страну с четкими государственными структурами и честными выборами,-пусть и не совершенную.Сегодня эти ***** привели во власть активные антиУкраинские силы.
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Сергій Фурса: «Пока это самая смешная новость дня.
Приятель планирует отметить в сентябре корпоратив-годовщину фирмы. Позвонил тем же людям, которые организовывали и раньше ему все мероприятия. Обговорили все условия и договариваются о цене. Ему говорят, что ведущий теперь стоит на $5000 дороже. Он спрашивает. не офигели ли они и почему поднялась цена? Ответ надо записать в мемориз:

- Михаил, Вы что? Он же теперь нардеп. Вы оценивайте уровень.
- Так платить теперь по безналу? - спрашивает мой приятель.
- Почему по безналу? - удивились там.
- Ну, так он же нардеп. Надо все ж вбелую.- Михаил, он стал нардепом, а не идиотом. Все, как и раньше, налом, - ответили ему.

Миша решил взять другого ведущего. Не такого пафосного и дешевле. На $5000 дешевле.»
https://glavcom.ua/columns/bereza/skilki-koshtuje-zamoviti-narodnogo-deputata-na-korporativ-612462.html
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Одно радует, что хоть эта больная на голову Савченко набрала всего 8 голосов, т.е. даже её родственники не голосовали судя по цифре)))
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