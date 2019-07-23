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 Политика Украины
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 На 106-м округе в Луганской области зафиксированы фальсификации в пользу кандидата от "ОПЗЖ" Черныша. Будет пересчет голосов. ВИДЕО

Очевидцы заявляют о массовых фальсификациях на 106-ом (северодонецком) округе. Такая же информация поступает и от наблюдателей. По данным ЦИК Черныш занимает третье место.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание ПРАВ-ДА. 

В распоряжении редакции появилось несколько любопытных видео, снятых на камеру местными активистами, по словам которых махинации устроены в пользу кандидата Валерия Черныша.

По данным наблюдателей, после подсчета на многих участках были переписаны протоколы. В частности, на одном из роликов видно, как члены комиссии, выйдя из участка, сорвали пломбы на коробках с бюллетенями и распаковали пакеты.

На другом видео члены комиссии посреди улицы достают из пакета паспорта и незаконно вкидывают в избирательную урну бюллетени. Юристы говорят, что данные действия нарушают Закон Украины о выборах народного депутата Украины, а значит необходим пересчет голосов по 106 округу.

Как сообщает корреспондент местного канала "Ирта" Анна Николаенко сообщила, что  окружная комиссия проголосовала за пересчет голосов по пяти участкам

В 106 избирательном округе (Северодонецк) в Луганской области будут пересчитаны голоса на 5 участках. За такое решение проголосовала окружная избирательная комиссия из-за многочисленных сообщений о нарушениях и фальсификациях по данному округу, сообщила она.

На 106-м округе в Луганской области зафиксированы фальсификации в пользу кандидата от ОПЗЖ Черныша. Будет пересчет голосов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3139240
 
   
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Дивно. На сайті ЦВК є дані про обробку 100% по цьому округу і перемагає там представник Слуги народу. То голоси будуть рахувати на користь зажопика чи як?
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Пересчет с учетом вброшенных бюллетеней? Ведь на видео видно именно то, как внаглую на улице распечатывают мешки с бюллетенями и добавляют туда пачки "левых"
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Оккупационная платформа ,,за смерть,, мертведчука.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа 106-м округе в Луганской области зафиксированы фальсификации в пользу кандидата от "ОПЗЖ" Черныша. Будет пересчет голосов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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