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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Планирую работать в комитете транспорта или культуры, - победитель в 77 округе от "Слуги народа" свадебный фотограф Штепа

Кандидат в народные депутаты от "Слуги народа" Сергей Штепа, неожиданно победивший в 77 округе экс-регионала, руководителя "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева, видит себя членом парламентского комитета по вопросам транспорта или культуры.

Об этом он сообщил в интервью "Главкому", передает Цензор.НЕТ.

Так, Штепа, который ранее подрабатывал свадебным фотографом, отметил, что идея податься в нардепы возникла после того, как партия "Слуга народа" объявила набор в мажоритарных округах.

"Мне никто не предлагал идти в парламент, я сам подал заявку, когда партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в мажоритарных округах. Я послал анкету, резюме, свои готовые законопроекты. Многие пишут, что кухарка может управлять страной, но это не так. Каждый человек, который хотел попасть в партию или представлять ее как мажоритарщик, должен был отправить готовые законопроекты. Мои предложения рассмотрели, после чего пригласили стать кандидатом от партии", - сообщил он.

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Будущий нардеп также рассказал, чем он хотел бы заниматься в парламенте.

"Я планирую работать в комитете транспорта или в комитете культуры. Мои законопроекты были связаны с растаможкой автомобилей, а также с ответственностью органов власти за техническое состояние дорог. Это очень близкая для меня тема, я сам водитель. Каждый день много езжу и вижу те проблемы, с которыми сталкиваются обычные люди", - отметил Штепа.

Источник: https://censor.net.ua/n3139230
 
 
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А чего достигла ты? Вот пацан в 29 лет уже депутат
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она зарегистрировалась на цензоре и гадит
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Неизвестно как он кончит.Встречал по жизни понтовитих...теперь читаю их имена на памятниках.
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явно кого то лишнего сфоткал или что не для всех..
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Зе почав "посадки" з того, що випустив єфремова.
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Зося скажите--хде скрывается гражданин Корейко? Планирую работать в комитете транспорта или культуры, - победитель в 77 округе от "Слуги народа" свадебный фотограф Штепа - Цензор.НЕТ 3918
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скажите, а депутатам всем дают квартиры в Киеве?
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Транспорт або культура... Ппц суміжні сфери))))))
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ключевое "РАБОТАТЬ".
СН, не забывайте это！
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Ну клоун же может управлять государством, то почему бы фотографу не порулить транспортом?🤔
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Он еще и водитель... Селедки ему за это.
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Стрёмная фамилия конечно Штепа.... с историей.... Планирую работать в комитете транспорта или культуры, - победитель в 77 округе от "Слуги народа" свадебный фотограф Штепа - Цензор.НЕТ 8519
Планирую работать в комитете транспорта или культуры, - победитель в 77 округе от "Слуги народа" свадебный фотограф Штепа - Цензор.НЕТ 3057
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я желаю округу, который его выбрал - того шо они выбрали - на 5 лет - а лучше на поколение как минимум))))
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транспорта і культури---сутеньором?
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странно, что для того и другого образование надо, здесь именно так, только вот попадешь ли ибо люди Коломойского контролируют примерно половину ближайшего окружения президента, от личных телохранителей Зеленского до главы его офиса Андрея Богдана,а тут здрасьте фотограф. Да и разные направления в самой партии затрут бедного ....Так что дурень думкой богатеет
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А ЗеКоМанда чё говорит на счёт таких грандиозных планов?
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наивняк не понимает, что зеля ложил на его законопроекты, а от него нужен только его голос в раде... и такие кухарко-фотографы будут там играть роль мебели пока ******* будет обтяпывать развал украины
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Черговий "козак Гаврилюк" для тикання пальцями кнопок за вказівкою "з гори".
Не дивно.
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Это, как если бы сергей зверев взялся законы клепать..
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это тот,шо бугуслаева подвинул? Планирую работать в комитете транспорта или культуры, - победитель в 77 округе от "Слуги народа" свадебный фотограф Штепа - Цензор.НЕТ 2561ну конечно же в транспорт...в авиационный.он там больше всего пользы принесет
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не годится.
коммитет по науке и технике - саме воно!
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Ну, що ж, подивимося, що то за депутат такий...
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У соевых рвет седалища, привыкли к одним и тем же нафталиновым рожам в раде вроде Ирки Луценко или Геращенки - специалисткам по пустому трепу без определенной профессии, а тут за свадебный фотограф прошел - какая зрадонька.
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Лёгкость, с которой мутные персонажи проскочили в парламент, просто 3,14здецовая...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПланирую работать в комитете транспорта или культуры, - победитель в 77 округе от "Слуги народа" свадебный фотограф Штепа
 
 
 
 
 
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