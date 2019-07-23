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 Самыми популярными у абитуриентов специальностями в 2019 году стали филология, право и менеджмент, - Минобразования

В Украине самыми популярными у абитуриентов специальностями в 2019 году стали филология, право и менеджмент, а самыми популярными вузами остаются Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Львовский национальный университет имени Ивана Франко и НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

Об этом сообщает Министерство образования, передает Цензор.НЕТ.

"Наибольшая категория поступающих - на бакалавра и магистра на основе 11-ти классов на дневную форму обучения - подали в вузы 831 тыс. 493 заявления в электронной и бумажной формах. Самыми популярными среди таких поступающих стали заведения Киева, Львова, Харькова и Днепра, а чаще всего они хотят стать филологами, юристами, менеджерами, IT-специалистами и педагогами", - говорится в сообщении.

В частности, в ТОП-10 вузов по количеству поданных заявлений попали: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 41412 заявлений, Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 36078, НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 35242, НУ "Львовская политехника" - 29939, Киевский национальный торгово-экономический университет – 24233, Национальный авиационный университет – 22324, Харьковский национальный университет имени В.Каразина – 19379, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – 18686, Киевский университет имени Бориса Гринченко – 14925 и Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара - 14672 заявлений.

Самыми популярными у абитуриентов специальностями в 2019 году стали филология, право и менеджмент, - Минобразования 01

Что касается ТОП-10 специальностей по количеству поданных заявлений, это филология – 65419 заявлений, право – 65077, менеджмент – 50207, компьютерные науки – 39376, среднее образование - 35605, журналистика – 30247, экономика – 28178, инженерия программного обеспечения - 27217, психология – 25680 и медицина – 25288 заявлений.

Самыми популярными у абитуриентов специальностями в 2019 году стали филология, право и менеджмент, - Минобразования 02

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Источник: https://censor.net.ua/n3139227
 
 
 Топ комментарии
 
Обесцененное украинское ВО: молодежь идет на простые специальности ради бумажки, чтобы потом работать не по профессии.
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нда...и все это -непроизводственная сфера...
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Обесцененное украинское ВО: молодежь идет на простые специальности ради бумажки, чтобы потом работать не по профессии.
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нда...и все это -непроизводственная сфера...
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головна сфера ********* виробництва - вироблення масових уявлень про життя і належне поводження в ньому
але журналістика (ширше - медійні фахи) за два поточних роки самознищилися... що й бачимо в рейтингах вишів
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Там где думать не надо, точные науки сдавать не надо...Лентяи , одним словом...
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Ріалі? У переліку вузів 3 і 4 місця - політехніка...

І да, про те, що гуманітаріям думати не треба. Якщо ви вважаєте, що це так легко, то скажіть однією фразою із трьох слів, що стало основною, ключовою причиною Другої світової війни. Це ж легко, думати не треба)))
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Ні, це Перша світова війна. Якщо детальніше, то незадоволення низки країн її результатами. До цих країн належать і Німеччина, і Італія, і Японія, і Рашка/СССР... Фашизм і комунізм це вже похідні.

Мені один історик-іноземець розповідав про свого студента, який писав контрольну з історії. Перше питання було по Першій світовій війні, друге - по причинах Другої світової. Перше хлопець дуже ретельно розписав, а на друге не вистачало часу. І на друге питання він написав усього три слова: Перша світова війна. І отримав А+ (12 по-нашому).
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у КПІ, до речі, є лінгвістика, піар і редакторський фах - їх об'єднав Видавничо-поліграфічний інститут із відповідними технологіями та менеджментом - https://kpi.ua/vpi
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Ну там мабуть більше вивчають технічні аспекти поліграфії, а не творчу діяльність.
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Колись в 90-ті роки майже вся молодь йшла вчитися на юристів, економістів та бугалтерів... З того часу більшість реалізаторів на базарах України з вищою економічною або юридичною освітою.
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Да что там реализаторы - даже клоуны с юробразованием попадаются!
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Ще клоуни - міліонерами та президентами стають.
А от як назвати тих хто їм заздрить?
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да чего уж там, тут певцуны с кандидатскими диссертациями по физике есть, а вы про клоунов
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Фізмат. Фізичний факультет. Спеціалізацію сказати?
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при какой власти?
ато как то ты студентов определяешь какие они.
в принципе мне не интересно твое образование ,хочу тоже определить какой ты и при какой власти.
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Починав при Янику закінчив при Петі.
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ну И?

можно тоже так сказать!Самыми популярными у абитуриентов специальностями в 2019 году стали филология, право и менеджмент, - Минобразования - Цензор.НЕТ 8960

morbius2014

яка влада такі й абітурієнти...

не хорошо ,правда?
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Это общемировая тенденция, не только в Украине.
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Филология на первом, как маркер того, что молодняк готовит лыжи.
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не факт. просто одна из самых нах ненужных специальностей, на которую готовят чуть ли не все вузы украины, и соответственно самая дешевая, и куда легче поступить. многие идут просто ради высшего образования, и пох какого
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Глупо. Отправляйте лучше своих детей в точные науки, программирование и инженерию. Они будут иметь лучшее будущее, и более широкие перспективы🤔
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Так и есть, но не в Украине. Тут инженеры не нужны.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСамыми популярными у абитуриентов специальностями в 2019 году стали филология, право и менеджмент, - Минобразования
 
 
 
 
 
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