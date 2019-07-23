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 Общество
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Все про:безопасность (684) Заболотная (4)

 Украине необходимо Министерство гуманитарной безопасности, - Заболотная

Результатом предложенного Владимиром Зеленским объединения трех министерств должен стать новый уровень гуманитарной безопасности государства.

Об этом на своей странице в Facebook написала глава Фонда гуманитарного развития Украины Наталия Заболотная.

"Президент заявил о намерении объединить три министерства - культуры, информполитики, молодежи и спорта.

Несколько эклектичное сочетание этих трех монстров вызывает определенное беспокойство.

Но на самом деле реформа этих одиозных институтов уже назрела давно. Ведь критика их работы внутри тех отраслей, за которые они отвечают, сегодня достигла апогея. И это - печальный и сомнительный результат", - считает Заболотная.

По ее мнению, решением проблемы неэффективности этих министерств должна стать не их ликвидация, а глубинное реформирование.

"Просто закрыть Минкульт, как того требовали многие деятели, было бы слишком простым и вряд ли эффективным решением - особенно сегодня, во время очевидного культурного дефолта, который мы переживаем.

Гораздо большим вызовом является реформирование ведомства и всей культурной сферы, чтобы именно культура стала фундаментом гуманитарной безопасности страны. То есть, выполняла функцию главного антиоксиданта для государства и общества.

Культура стала бы репутационным стержнем страны, драйвером туризма и экономики, который был бы в состоянии объединять государство и дарить людям смыслы.

Без активной культурной политики общество не может защищать себя и продвигать свои интересы в мире. Без культурной политики невозможна политика информационная. И без культуры молодежь отворачивается от собственной Родины и направляется в те страны, которые создают привлекательный и понятный образ будущего", - отметила Заболотная.

По ее словам, вместо трех неэффективных ведомств должно быть создано Министерство гуманитарной безопасности. При этом механизмы его работы должны быть вынесены на общественное обсуждение.

"Действенный механизм финансирования гуманитарной безопасности уже существует. Он был предложен в законопроекте, который мы вместе с группой международных экспертов разработали и подали в Верховную Раду четыре года назад. Но Рада, по указанию тогдашнего президента и его клевретов в правящей коалиции, закон провалила, потому что он был невыгоден собственным грязным карманам, которые годами росли на нелегальных лотереях и казино.

В очередной раз Рада наплевала на гуманитарную безопасность собственного народа. За что (среди прочего) и поплатилась разгромным результатом в минувшее воскресенье.

Сегодня профессиональной среде нужно активно приступить к дискуссии о предложенных реформах. Мы должны взять ситуацию в свои руки и помочь новой власти достичь реальных свершений, а не повторять убийственные ошибки предшественников", - подчеркнула Заболотная.

Напомним, Наталия Заболотная в 2017 году возглавила Фонд гуманитарного развития Украины. Она была первым директором-основателем Мистецького Арсенала. В этом году проект "Книжный Арсенал", созданный Заболотной, был признан лучшим литературным фестивалем в мире на Лондонской книжной ярмарке.

Источник: https://censor.net.ua/n3139224
 
 
 Топ комментарии
 
Как заерзали. Одному министерство молодежи нужно сохранить, эта свое хочет создать
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Нет проблемы "неэффективности этих министерств". Они неэффективны по-определению, а значит просто не нужны.
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Совет форумчанПравила форума
 
Це мені дещо нагадало: у совкові часи я займався приватними ремонтами апаратури. Співробітниця попросила відремонтувати "ящик" її сусіду-номенклатурнику, там міг вийти вигідний "бартер". Дав номер телефону, сказав щоби клієнт набрав мене з 21 до 21:30.
- (на дикому суржику) Альо, я від Т.В. Простітє що отриваю вас од просмотра программи "Времня"...
- Та я її не дивлюся.
- КАААК ЕТТО?
- Перепрошую, ви телефонуєте в якісь справі? Я вас слухаю...
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А министерство образования объединить с министерством обороны. Ведь оба на букву о начинаются.
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Ага, ще що? Яке ще міністерство, замовляйте! Бо пьрібно всіх друзів та ****** пристроїти. От тільки корито вже розбите. а вони ще більше лізуть і лижуть.
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Как заерзали. Одному министерство молодежи нужно сохранить, эта свое хочет создать
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Вот, знакомьтесь. Новая министр во всей красе. Ей что-то нужно, она это получит. На...рена это Украине - вопрос. Есть проблемы - решайте, но зачем создавать борщ из проблем, который изначально нерешаем. Или она очень кушать хочет?
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руцький миръ и сватов будут внедрять, понятно
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"Президент заявил о намерении объединить три министерства - культуры, информполитики, молодежи и спорта.



скоро на Г+Г :

Информационная передача от Министерства физической культуры
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Нет проблемы "неэффективности этих министерств". Они неэффективны по-определению, а значит просто не нужны.
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Рябошапка может стать генпрокурором.

Очень много ошибок в фамилии "Сакварелидзе"😗🤣
(C)
@_Fashington
🤔
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Ну ещё и министерство конфетной промышленности .... по квоте для "взявших" владу 5% процентников в виде сладкого портфеля из сои ))) Украине необходимо Министерство гуманитарной безопасности, - Заболотная - Цензор.НЕТ 1333
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По хорошему эти министерства не нужны, но что их собираются объединить уже плюс. Меньше будет ненужных людей на госдовольстве.
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о, ригиня ще випорснула: квапиться посісти боротьбу бджіл із медом!..
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ОК, об"єднуйте ці міністерства і назначте її міністром, ви що не бачите як людина розпинається! Украине необходимо Министерство гуманитарной безопасности, - Заболотная - Цензор.НЕТ 5054
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ЕСЛИ ЧО, ЭТО ТА ЗАБОЛОТНАЯ, КОТОРАЯ МИСТЕЦЬКИЙ АРСЕНАЛ ПРИхВАТИЗИРОВАТЬ ПЫТАЛАСЬ.
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Слишком пафосно.МОН тоже занимается культурой,спортом.Тут надо продумать всё системным аналитикам.МОН должна быть главенствующей в сфере обучения,воспитания,культуры,исскусств и спорта.Всё завязано на него.Там собран весь научный потенциал.и в Академии Наук.Ведь спорт в вузах ,школах стал фикцией.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраине необходимо Министерство гуманитарной безопасности, - Заболотная
 
 
 
 
 
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