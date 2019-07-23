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Все про:музыка (600) память (910) Дидик Даниил (1)

 Украинские музыканты запишут альбом в память о погибшем при теракте в Харькове 15-летнем Дане Дидике

Альбом под названием "Так працює пам'ять" будет посвящен Дане Дидику, погибшему в результате теракта возле Дворца спорта в Харькове во время марша Единства в 2015 году.

Для будущего альбома уже записано несколько треков. Об этом автор проекта, журналист и писатель Руслан Горовый сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Песни для альбома записали группы "KOZAK SYSTEM", "Брати Гадюкіни", "Широкий Лан". В процессе записи и сведения - работы Марины Одольской, групп "TaRuta" и "Скрябін". Также принять участе в проекте вызвались "Антитіла", "ТНМК", Валерий Харчишин. Сколько всего будет всего композиций - пока неизвестно, но автор проекта хочет видеть как минимум 20 песен.

"Это музыкальный проект, который со временем перерастет в альбом-сборник, а затем, надеюсь, вообще пойдет "по рукам" и будет раздаваться с лавочек под подъездами, где молодежь играет на гитарах. ... Песни, которые вскоре появятся - это благодарность Дане и ему подобным. Это маленький вклад в то, чтобы имена героев не выветрились, а не затерлись, не забылись", - написал Горовый.

Также на Цензор.НЕТ: В Харькове прошел футбольный турнир памяти Дани Дидика, погибшего в 2015 от взрыва на марше в честь годовщины Революции Достоинства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Даниил Дидик был активным участником проукраинских акций в Харькове. 22 февраля 2015 года он вышел на Марш Единства у Дворца Спорта. Едва колонна прошла сто метров, произошел взрыв, в результате которого Даня был ранен. На следующий день, 23 февраля, он умер в больнице. Ему было 15 лет.

Читайте на Цензор.НЕТ: Убитых российскими террористами детей-участников антивоенной акции в Харькове - Данила Дидика и Николая Мельничука наградили орденами "За мужество"

Украинские музыканты запишут альбом в память о погибшем при теракте в Харькове 15-летнем Дане Дидике 01
Украинские музыканты запишут альбом в память о погибшем при теракте в Харькове 15-летнем Дане Дидике 02

Источник: https://censor.net.ua/n3139220
 
 
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Молодцы. Память многих людей о их сыне хоть как-то согреет разбитые сердца родителей.
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Смерть Дани Дидыка заставила москальску орду прекратить терракты против людей внутри Украины.До этого терракты сотрясали Харьков и другие города неоднократно.Неоднократно покушались на памятный камень на месте трагедии.Маленький Герой был активным харьковским фанатом и одним из первых исполнителей знаменитой харьковской кричалки про Пуйла.В то время в Харькове была тотально враждебная среда.Время осмысления заслуг Дани ещё не пришло в сознание харьковских граждан.Только смена поколений по настоящему оценит заслуги Дани перед Украиной.
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«Українські музиканти запишуть альбом на згадку про загиблого під час теракту в Харкові 15-річного Даню Дідіка - Цензор.НЕТ 133Данило народився в Харкові 27 квітня 1999 року. Старший син у сім'ї, яка також виховує дівчину Ніку (* 2011). 2002 року родина Данила переїжджає до Ганноверу в Німеччину, однак за три роки через бажання сина жити в Україні повертається до Харкова. Хлопець навчався в місцевій Бізнес-гімназії, а з третього класу у школі № 11. Займався плаванням, вільною боротьбою, дзюдо, самбо, грав у дитячій футбольній команді харківського Металісту. »

І борєц за русскій мір, його вбиває.
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Беда, когда взрослые втягивают в свои "игры" детей.
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