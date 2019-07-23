EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  1866  22
Материалы по теме:
Все про:армия (7481) Крым (21643) Россия (73407)

 На жителя оккупированного Судака завели уголовное дело за уклонение от службы в российской армии

В оккупированном Россией Крыму, в нарушение IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны, в отношении жителя Судака возбуждено уголовное дело за уклонение от службы в российской армии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает "Крымская правозащитная группа".

"Следователи" завели дело по ч. 1 ст. 328 УК России (Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы)", - говорится в сообщении.

По версии Следкома, житель Судака решением военной-медицинской комиссии был признан годным по состоянию здоровья к прохождению военной службы и решением призывной комиссии признан подлежащим призыву на военную службу, после чего неоднократно получал под личную роспись повестки о явке в военный комиссариат, однако, в военкомат не являлся.

Крымская правозащитная группа собирает информацию об уголовных делах за уклонение от службы в Вооруженных силах Российской Федерации в отношении крымчан. По информации КПГ, в Крыму возбуждено более шестидесяти таких уголовных дел.

Весной 2019 года Офис прокурора Международного уголовного суда получил собранные экспертами доказательства незаконного призыва в армию РФ в Крыму, который является нарушением 4-й Женевской конвенции. Сообщение о военных преступлениях РФ в Крыму, в том числе и о принудительном призыве в армию страны-оккупанта, правозащитные организации вместе с прокуратурой Автономной Республики Крым еще в 2018 году направили в МУС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия отказала мониторинговой миссии ООН в проезде на территорию оккупированного Крыма

На жителя оккупированного Судака завели уголовное дело за уклонение от службы в российской армии 01

Источник: https://censor.net.ua/n3139218
 
 
 Топ комментарии
 
Взагала-то заборонено призивати в армію жителів окупованих-анексованих територій. Я так зрозумів, всьому світу вже начхати на дотримання Женевської конвенції.
 показать весь комментарий
 
Так совок забирав на м.ясо мільйонами окупованих, а Рашка той же совок, правда з баблом.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Взагала-то заборонено призивати в армію жителів окупованих-анексованих територій. Я так зрозумів, всьому світу вже начхати на дотримання Женевської конвенції.
 показать весь комментарий
 
 
Так совок забирав на м.ясо мільйонами окупованих, а Рашка той же совок, правда з баблом.
 показать весь комментарий
 
 
Софкоід був на порядок багатії **********.
Різниця лише в тому, що тоді була хоч якась, хоч і гнила комі ідеалогія і будь-яке відхилення від неї - каралося.
І бабло на вітер викидалося виключно в межах ідеологічної борозни. Щоб купити якогось міністра в країнах НАТО потрібно було візувати в десятці інстанції ... І заводилася папка в КДБ і там були боргові розписки. До неонацистам навіть не підходили з пропозиціями зважаючи ідеалогіческіх обмежень.
А тут один СЦарь і як хочу з бабосами, так ними і роблю. І є приватні бабоси "друзів" по кооперативу "Озеро" - вони взагалі не підзвітні. І немає ніяких ідеалів навіть ефемірних, тобто й обмежень .
 показать весь комментарий
 
В 10 разів багатший?
Не далі як вчора тут вроді писали шо на зерно витрачали більше 300т. золота, тобто третину запасу.
А Путін має 1-2 трлн. баксів і - правильно, витрачає як хоче. У Рашки точно на порядок більше можливостей робити западло. Совок все-таки тримали в стійлі, бо нафту продавав і більше майже нічого. Через падіння цін на яку і розклався)
 показать весь комментарий
 
Если сказать , что я возмущён , так не получается . Равнодушие , не больше .
 показать весь комментарий
 
Я впевнений, що батьки того хлопця волали :"ріфірєндум"...
 показать весь комментарий
 
 
Ст.51 конвенції від 1949р.

Окупаційна держава не має права примушувати осіб, що перебувають під захистом(жителі окупованих територій), служити в її збройних чи допоміжних силах.
 показать весь комментарий
 
Потом смело выиграют(если вернутся с армии банды Шойгу) в ЕСПЧ. Правда Рашке побоку на эти суды, она же сама(в смысле ГосДупа) высрала такой закон, а Пупло подписсал. А европитеки снова озабочены На жителя оккупированного Судака завели уголовное дело за уклонение от службы в российской армии - Цензор.НЕТ 3662
 показать весь комментарий
 
Я так зрозумів що татари всі служать у армії росії?Так?
 показать весь комментарий
 
Навряд. Бачу дуже багато молодих хлопців татар у футболках з тамгою, машини з татарськими прапорцями. Васильків-Київ
 показать весь комментарий
 
может не надо было оккупационный паспорт получать в 2014 году ?
 показать весь комментарий
 
Балух його також не отримував, проте громадянство рф йому призначили примусово.
 показать весь комментарий
 
Марячка! Терміново марячка,нехай танцює!
 показать весь комментарий
 
 
А у нас в Украине мало уклонистов? Толпами валят за бугор, лишь бы не в армию.
 показать весь комментарий
 
Пусть скажет спасибо своим тупым родителям
 показать весь комментарий
 
Ну а шо не так-то ? Паспорт от оккупантов получал ? Я уверен, шо получал. И никто под дулом автомата не заставлял этого делать. А вот если бы не получил - то даже оккупационные власти не смогли бы заставить гражданина другого государства служить в их армии. А если уж принял власть РФ в Крыму - теперь служи путлеру.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа жителя оккупированного Судака завели уголовное дело за уклонение от службы в российской армии
 
 
 
 
 
 вверх