 На жителя оккупированного Судака завели уголовное дело за уклонение от службы в российской армии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает "Крымская правозащитная группа".
"Следователи" завели дело по ч. 1 ст. 328 УК России (Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы)", - говорится в сообщении.
По версии Следкома, житель Судака решением военной-медицинской комиссии был признан годным по состоянию здоровья к прохождению военной службы и решением призывной комиссии признан подлежащим призыву на военную службу, после чего неоднократно получал под личную роспись повестки о явке в военный комиссариат, однако, в военкомат не являлся.
Крымская правозащитная группа собирает информацию об уголовных делах за уклонение от службы в Вооруженных силах Российской Федерации в отношении крымчан. По информации КПГ, в Крыму возбуждено более шестидесяти таких уголовных дел.
Весной 2019 года Офис прокурора Международного уголовного суда получил собранные экспертами доказательства незаконного призыва в армию РФ в Крыму, который является нарушением 4-й Женевской конвенции. Сообщение о военных преступлениях РФ в Крыму, в том числе и о принудительном призыве в армию страны-оккупанта, правозащитные организации вместе с прокуратурой Автономной Республики Крым еще в 2018 году направили в МУС.
Різниця лише в тому, що тоді була хоч якась, хоч і гнила комі ідеалогія і будь-яке відхилення від неї - каралося.
І бабло на вітер викидалося виключно в межах ідеологічної борозни. Щоб купити якогось міністра в країнах НАТО потрібно було візувати в десятці інстанції ... І заводилася папка в КДБ і там були боргові розписки. До неонацистам навіть не підходили з пропозиціями зважаючи ідеалогіческіх обмежень.
А тут один СЦарь і як хочу з бабосами, так ними і роблю. І є приватні бабоси "друзів" по кооперативу "Озеро" - вони взагалі не підзвітні. І немає ніяких ідеалів навіть ефемірних, тобто й обмежень .
Не далі як вчора тут вроді писали шо на зерно витрачали більше 300т. золота, тобто третину запасу.
А Путін має 1-2 трлн. баксів і - правильно, витрачає як хоче. У Рашки точно на порядок більше можливостей робити западло. Совок все-таки тримали в стійлі, бо нафту продавав і більше майже нічого. Через падіння цін на яку і розклався)
Окупаційна держава не має права примушувати осіб, що перебувають під захистом(жителі окупованих територій), служити в її збройних чи допоміжних силах.
армиибанды Шойгу) в ЕСПЧ. Правда Рашке побоку на эти суды, она же сама(в смысле ГосДупа) высрала такой закон, а Пупло подписсал. А европитеки снова озабочены
Расєя! Расєя!