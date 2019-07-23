 ЦИК принял оригинальные протоколы об итогах голосования от шести окружкомов

После перерыва в заседании ЦИК продолжила принимать и оглашать протоколы окружных избирательных комиссий об итогах голосования в общегосударственном округе в пределах одномандатного округа и протоколы ОИК об итогах голосования в одномандатном округе на внеочередных выборах народных депутатов, сообщает пресс-служба ЦИК, передает Цензор.НЕТ.

Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы от ОИК № 146 (Полтавская область) и № 222 (Киев).

Таким образом, по состоянию на 23 июля ЦИК принял протоколы об итогах голосования с шести ОИК.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Акция протеста проходит в Покровске под зданием окружкома: протестующие установили палатки и принесли шины, комиссия не работает, - полиция. ФОТОрепортаж

После соответствующей обработки принятых ранее протоколов об итогах голосования ЦИК поручила подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования в общегосударственном округе в пределах округа № 37 и об итогах голосования в этом округе с пометкой "Уточненный" до 18.00 24 июля.

Также комиссия приняла, рассмотрела и объявила протоколы 10 участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на заграничных избирательных участках в общегосударственном многомандатном избирательном округе в пределах зарубежного избирательного округа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Результаты выборов на одном участке Закарпатья признали недействительными, - ОПОРА