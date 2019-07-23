 Результаты выборов на одном участке Закарпатья признали недействительными, - ОПОРА

Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА", передает Цензор.НЕТ.

По информации из Окружной избирательной комиссии №72, на этом участке в день выборов бюллетени получили 250 человек, а 61 избиратель, который менял место голосования без изменения избирательного адреса, получил бюллетень для голосования по одномандатному избирательному округу. Таким образом, 61 избиратель, который мог голосовать только за партийные списки, получил бюллетени за кандидатов-мажоритарщиков.

По словам члена ОИК Ивана Деяка, члены участковой избирательной комиссии сами признали голосование по одномандатному округу на своем участке недействительным и составили соответствующий акт.

"К сожалению, не всегда члены УИК полностью компетентны и знают, кому и какой бюллетень можно выдавать и на основе какого документа", - констатирует координатор Гражданской сети "Опора" в Закарпатской области Ярослав Гулан.

Напомним, 21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду.

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