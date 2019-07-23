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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Джемилев (793) Крым (21643)

 У команды Зеленского нет ясного представления о необходимости национальной автономии для крымских татар, - Джемилев

Без крымскотатарской национальной автономии у коренного народа Крыма нет будущего для развития на полуострове.

Такое мнение в эфире программы "Aqşam" на ATR высказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о необходимости внесения изменений в 10-й раздел Конституции о статусе Крыма, Джемилев отметил, что команда президента Украины пока недостаточно проинформирована в этой теме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участие в оккупационных структурах власти - это измена Родине, - Джемилев заявил о бойкоте крымскими татарами "выборов" в оккупированном Крыму

"В команде Зеленского не имеют ясного представления, они недостаточно проинформированы, а не потому, что они пренебрегают. Для нас очень важно с самим Зеленским, с его командой обстоятельно поговорить о том, какие она (национально-территориальная автономия. - Ред.) несет плюсы для Украины, на сколько она удовлетворит законные права коренного народа Крыма, в том числе - поднимется престиж Украины", - заявил народный депутат Украины Мустафа Джемилев.

Лидер крымских татар также добавил, что без крымскотатарской национальной автономии у коренного народа нет будущего для развития в Крыму.

Источник: https://censor.net.ua/n3139211
 
 
 Топ комментарии
 
Можно подумать у твоего друга Пети она была
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Ты иди партизань и глуши кацапских оккупантов а об автономии потом поговорим ..
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Никакой автономии, все нх!!! Не нравится- вперед в роисю, будет вам и автономия и монархия, обнаглели и окуели бл...
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Можно подумать у твоего друга Пети она была
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кочегар, добавьте коксу !!!!! У команды Зеленского нет ясного представления о необходимости национальной автономии для крымских татар, - Джемилев - Цензор.НЕТ 9191

у нас нет ясного предствления о автономии крымских татар.
а впрочем хоть о чем-нибудь у нас есть хоть какие-то представления ?
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У Джемилева и т.п. не было ясного представления о крымской автономии и до оккупации Крыма руснёй. Иначе они не дали ли распоясаться руснявой агентуре на земле своих предков.
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Зеленський не хоче давати татарам автономію в Криму, то Зеленський виходить ще більший український націоналіст ніж записні українські патріоти в вишиванках по-коліно! А що кримські татари пропонують Україні задля звільнення Криму від російських терористів? Вічну дружбу? Кримсько-татарськи батальйони зі всього світу, які підуть першими звільняти кримську землю? Підтримку Туреччини та ісламських країн у війні з путіним?
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Ігорьок, ти як завжди правий! Дайте нам це просто так, бо ми бідні нещасні татари?
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Я вважаю, що тут інша причина - ***** проти.
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Конечно, есть. Твоего шефа на допрос 25 го вызвали
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У Пети была супер-программа - кричать Слава Украине на парадах, резать ленточки и складывать добро в оффшорах. Порохоботы 9%-е верят, что таким образом лет через пару не русня, а они смогли бы кричать "крымнаш"!
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У 9% заторможенная реакция на воровоство и вpаньё.

Кроме тех, кто голосовал, не отрываясь от корыта и телевизора.
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I Ka 538a282a Не соглашусь. Это не заторможенная реакция - они в доле.
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Я вот не пойму, откуда 9? Ладно, 24,45 у петиков как-то превратились в 25, но 8,12?
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Главное тренд!
А округлять по законам математики можно в какую хочешь сторону!
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Кто мешал Джемилёву перестать порохоботить и прийти к Зеленскому с разьяснениями.
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"разъяснения в минуты прояснения" - У команды Зеленского нет ясного представления о необходимости национальной автономии для крымских татар, - Джемилев - Цензор.НЕТ 2297

как это по искрометно-радужному с разноцветными кругами
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Джемилев отрабатывает должок москве: сыночка не зря отпустили из под ареста
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Про яку автономію цей дід триндить?!Що вже чубаровський батальйон готовий? Так вперед....
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Ты иди партизань и глуши кацапских оккупантов а об автономии потом поговорим ..
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Крым будет всегда гемароем!
и не важно будет он оккупирован или нет.
при увеличении татарского населения будут другие заявления (в другой форме)
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может тебе ботокс в голову вколоть ,а не дустом ее посыпать?
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Джамелев как дурной за беляш ... Крым оккупирован , а он уже что-то требует . А не жирно ли будет для татар опять автономию делать ? Хватит , уже была автономия в Крыму и не к чему хорошему это не привело .
Украина унитарное государство , хотят жить татары в Крыму пусть живут как все народности страны.
Всякие автономии и федерализации должны быть запрещены законом.
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я вообще сомневаюсь, что зеленка понимает словосочетание "крымские татары"
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Никакой автономии, все нх!!! Не нравится- вперед в роисю, будет вам и автономия и монархия, обнаглели и окуели бл...
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И это правильно. Хватит, наавтаномились уже. Идите накуй.
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Занадто мало татар задля автономії. Мусило бути 60% населення Криму, а їх десь не більше 10 відсотків разом з метисами.
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В украинском обществе этого нет. Шо вы хотите?
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Надо сделать автономию для татар с базой гдето под Херсоном. и чтоб они от туда уже думали что делать с окупацией их земель!
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а ты ПеПо воспитал уже? он шапки больше не срывает? за носы не хватает больше никого?
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тебе жалко подстилку шария? ничего - теперь ты ему платить будешь. и ей. лох
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лох ты, будешь платить тоже) кстати Петин закон) так за нос, он тоже её держал? У команды Зеленского нет ясного представления о необходимости национальной автономии для крымских татар, - Джемилев - Цензор.НЕТ 8306
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потому и горланят про нац. автономию, что сейчас Украине трудно. Часть татарского народа успешно сотрудничает с оккупантами. Пусть татары , как косовары, берут оружие и борются за свой Крым, если им нужна НАЦИОНАЛЬНАЯ АВТОНОМИЯ, что очень близко к полной независимости
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Не актуальны никакие автономии сейчас - потому и нет представления.
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Да. Потом сделаем венгерскую автономию, румынскую автономию, болгарскую автономию, молдавскую автономию. Российскую в виде ДНР и ЛНР уже с Московией сделали, осталось только представителей в ВР завести за белы ручки.
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У них тогда своя будет власть, им ВР будет уже ни к чему...
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максимум - культурная автономия под контролем.

и то, если Украину не сдадут ***** оптом.

хватит. наавтономились уже
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И это радует! Статус Крыма после де оккупации - обычная область в составе Украины Другой Крым - москальский, турецкий, автономно-национальный татарский У команды Зеленского нет ясного представления о необходимости национальной автономии для крымских татар, - Джемилев - Цензор.НЕТ 8636 это не наш Крым
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Какую они еще автономию хотят, за свою землю нужно было зубами держатся а не отдавать без сопротивления оккупанту.
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Потому, что после освобождения крыма, это будет крымский район Херсонской области.
Вообще оборзело это чучело.
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У команды клоуна мыслей по Крыму нет вообще. Крым у них отсутствует как явление.
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У ЗЕманды мозгов нет.
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Не скажи. Ужв безмозглости их упрекнуть нельзя. Операцию по захвату власти в Украине эта шайка провернула безупречно.
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Поведай про планы на крым за последнии 5 лет от пэманды
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Особенно, если никаких объяснений нет.
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ну да, я и не про объяснения, я про планы.. ))))))))))))))
можешь не оправдываться, все равно промажешь ))))))))))))))
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Джемилёв прав. Надо отдать 85% русско, и украино-говорящих в рабство 15% татаро-говорящих как это на Кавказе. Вобщем сделать в составе Украины Чечню.
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Почитает любой татарин наши посты и поймёт, что украинцы - временные попутчики
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Ну так оно и есть, татары украинцам тоже временные!?
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Крым- фсьо...Раша свою главную базу на Черном море не отдаст.А развал Раши и усиление Китая- трофейными Сибирями- Уралами не выгодно никому в тч и США с Европой
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Крымська область, може крымська автономна область, не больше? А татары пока не заслужили республику, це не чеченці.
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Пока что ясного представления нет ни о чем
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Нужно выделить им автономию в Крыму. На законодательном уровне. И пусть валят туда !
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Счас прям ...
Да ты что, сукин сын, самозванец, казённые земли разбазариваешь?!
Так никаких волостей не напасёшься!
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У команды Зеленского нет ясного представления о многих проблемах, а не только о необходимости восстановления Крымско-татарской автономии. Есть прекрасное украинское слово: "невігласи". Это именно про шайку комиков, дорвавшихся до власти.
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Ану вибирай чи чергове здорощання газу від Пеци-гройсмана, чи здешевлнння в 1, рази при Зелі. Звісно народ вибирає останнє, або купувати ланос за 10.тис.у.о. чи за 5 тис.у.о пригнати фольксваген Б6 з Германії
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Нам агітатори від Зеленського обіцяли пенсії в 500 євро і відміну порошенськівських розтаможок, казали ціна нормальної іномарки в Європі від 600 доларів.Сусід жопеля продав по ціні жигуля сімки на авто ріа.
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Зато есть четкое представление об особом статусе к иностранцев и коллаборантов на Донбассе
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ну і трошки про самих чесних слуг:
У Вінницькій області в окрузі № 14 на дострокових виборах у парламент перемогла кандидат від Слуги народу Ірина Борзова.
Згідно з попередніми результатами Центральної виборчої комісії, Борзова набрала 30,09%, випередивши найближчого конкурента на майже 16%.
В офіційній біографії на сайті ЦВК вона значиться фізичною особою - підприємцем. Має бізнес з постачання готових страв, надання майна в оренду, організації різних заходів і розваг. Минулого року задекларувала 2,1 мільйона гривень. Також займається благодійною та громадською роботою.
Як пише Українська правда, батько Борзової - Наум Баруля є одним із керівників гумористичного шоу «Ліга сміху», яке виробляє студія «Квартал 95» разом із Drive Production, очолюваним Барулею. Ведучим шоу був Володимир Зеленський до обрання на посаду президента.
Наум Баруля є власником кількох фірм, серед його партнерів значаться колишні бізнес-партнери та соратники Зеленського, зокрема, Тімур Міндіч, Сергій та Борис Шефіри.
Також Баруля очолював українську філію «КВН» і досі значиться керівником двох українських підприємств російського ведучого Олександра Маслякова.
Разом із батьком Ірина Борзова володіє ТОВ «Профіль-Н», зареєстрованим у кримському Судаку. Компанія займається ресторанним бізнесом. Після окупації Криму її перереєстрували як російську.
Згідно з бухгалтерською звітністю «Профиль-Н», її прибуток на окупованих територіях з 2014 року постійно зростав. У 2017 році вона заплатила близько 275,4 тисяч рублів податків і внесків.
Чоловік кандидатки від Слуги народу - Сергій Борзов - виконуючий обов'язки голови Державного управління справами.
За даними ЗМІ, у 2016 році журналісти дізнались, що ДУС виділило Борзовим квартиру на 190 кв. м попри забезпеченість родини.
Згідно з декларацією Борзова за 2018 рік, подружжя досі користується цим житлом, а також має у власності чи користуванні кілька будинків, квартир і автівок.
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/u-vinnickiy-oblasti-na-dostrokovih-viborah-u-parlament-peremogla-kandidat-vid-slugi-narodu-irina-borzova-50033695.html
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Гениченський район Херсонської області,і ніякої автономії.
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Сначала автономию, потом воду, потом еще и еще. Самим только воды стало хватать на орошение. Раньше большинство ее уходило на Крым. А как спросишь крымских татар - пойдешь в армию? - так они все: убегу в Крым.
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джемилёв теперь идёт *****... дякул недобитый
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народы, населявшие Крым на протяжении всей истории Крымского полуострова в хронологическом порядке:
Киммерийцы Киммерийцы - воинственные кочевые племена, населяли Северное Причерноморье и равнинную часть Таврики в IХ-VII вв. ...Скифы ...Античные Греки ...Сарматы ...Евреи ...Крымские греки ...Венецианцы, генуэзцы ...Крымские татарыверните Киммерийцам ! татарские оккупанты!
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Дык, подождите второго пришествия пятраляксеича, он вам представит!
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Вот интересно получается - без татар он не видит перспектив развития полуострова, а без украинцев видит. Это самый настоящий сепаратизм.
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Пусть сожгут москву как в 1571 году, тогда и поговорим.
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Джємілєв, автономій не буде.А в Херсонській області- і поготів. Паспорт українця і всі права українця. Все.
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Никаких автономий, только полная независимость. Ну и само собой - за свет, за газ, за воду, за коммуникации, ну и поддержка в борьбе с российским агрессором. Независимость дорого стоит.
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какая нах национальная автономия? украина унитарное государство. дай вам автономию, потом венгры и прочая ******** набежит. за такие разговоры вообще сажать надо, как за сепаратизм
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Порошенко за пять лет ни хрена не сделал, а это цепляется к человеку, который только что стал президентом. Автомат в руки и иди освобождай.
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В програмі Меджлісу записано ясно і чітко - автономія а далі повна незалежність з втановленням власної держави...І програма мала реальні шанси бути виконаною...Але москалі виявились шустрішими від татар...Тепер програма ускладнюється...Крим тре відривати в москалів,а далі знову у України...Тут тильки Алах поможе...і брати-турки...
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Петя им наобещал автономию, поэтому татары и гасили Зеленского на президентских выборах.
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Особенно Чийгоз, было просто неудобно за старого человека
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Когда началась заварушка в Крыму, татары хотели половину мест в Госсовете Крыма, на что им русские резонно ответили, что татар всего-то 200 тысяч из 2.5 миллионов. Вот так они стали украинскими патриотами. Культурную автономию - да, но не территориальную
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ИДИ И ВОЮЙ ЗА СВОЮ АВТОНОМИЮ! В ГОРНЫХ ЛЕСАХ КРЫМА!
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Престижа за пять лет столько, что уже складировать некуда. А Джемилев со своим...
Лучше пусть раскажет какие риски несут национальные автономии для территориальной целостности Украины.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ команды Зеленского нет ясного представления о необходимости национальной автономии для крымских татар, - Джемилев
 
 
 
 
 
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