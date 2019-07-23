 У команды Зеленского нет ясного представления о необходимости национальной автономии для крымских татар, - Джемилев

Такое мнение в эфире программы "Aqşam" на ATR высказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос о необходимости внесения изменений в 10-й раздел Конституции о статусе Крыма, Джемилев отметил, что команда президента Украины пока недостаточно проинформирована в этой теме.
"В команде Зеленского не имеют ясного представления, они недостаточно проинформированы, а не потому, что они пренебрегают. Для нас очень важно с самим Зеленским, с его командой обстоятельно поговорить о том, какие она (национально-территориальная автономия. - Ред.) несет плюсы для Украины, на сколько она удовлетворит законные права коренного народа Крыма, в том числе - поднимется престиж Украины", - заявил народный депутат Украины Мустафа Джемилев.
Лидер крымских татар также добавил, что без крымскотатарской национальной автономии у коренного народа нет будущего для развития в Крыму.
у нас нет ясного предствления о автономии крымских татар.
а впрочем хоть о чем-нибудь у нас есть хоть какие-то представления ?
Кроме тех, кто голосовал, не отрываясь от корыта и телевизора.
А округлять по законам математики можно в какую хочешь сторону!
как это по искрометно-радужному с разноцветными кругами
и не важно будет он оккупирован или нет.
при увеличении татарского населения будут другие заявления (в другой форме)
Украина унитарное государство , хотят жить татары в Крыму пусть живут как все народности страны.
Всякие автономии и федерализации должны быть запрещены законом.
🤗
ты - да
и то, если Украину не сдадут ***** оптом.
хватит. наавтономились уже
Вообще оборзело это чучело.
можешь не оправдываться, все равно промажешь ))))))))))))))
Да ты что, сукин сын, самозванец, казённые земли разбазариваешь?!
Так никаких волостей не напасёшься!
У Вінницькій області в окрузі № 14 на дострокових виборах у парламент перемогла кандидат від Слуги народу Ірина Борзова.
Згідно з попередніми результатами Центральної виборчої комісії, Борзова набрала 30,09%, випередивши найближчого конкурента на майже 16%.
В офіційній біографії на сайті ЦВК вона значиться фізичною особою - підприємцем. Має бізнес з постачання готових страв, надання майна в оренду, організації різних заходів і розваг. Минулого року задекларувала 2,1 мільйона гривень. Також займається благодійною та громадською роботою.
Як пише Українська правда, батько Борзової - Наум Баруля є одним із керівників гумористичного шоу «Ліга сміху», яке виробляє студія «Квартал 95» разом із Drive Production, очолюваним Барулею. Ведучим шоу був Володимир Зеленський до обрання на посаду президента.
Наум Баруля є власником кількох фірм, серед його партнерів значаться колишні бізнес-партнери та соратники Зеленського, зокрема, Тімур Міндіч, Сергій та Борис Шефіри.
Також Баруля очолював українську філію «КВН» і досі значиться керівником двох українських підприємств російського ведучого Олександра Маслякова.
Разом із батьком Ірина Борзова володіє ТОВ «Профіль-Н», зареєстрованим у кримському Судаку. Компанія займається ресторанним бізнесом. Після окупації Криму її перереєстрували як російську.
Згідно з бухгалтерською звітністю «Профиль-Н», її прибуток на окупованих територіях з 2014 року постійно зростав. У 2017 році вона заплатила близько 275,4 тисяч рублів податків і внесків.
Чоловік кандидатки від Слуги народу - Сергій Борзов - виконуючий обов'язки голови Державного управління справами.
За даними ЗМІ, у 2016 році журналісти дізнались, що ДУС виділило Борзовим квартиру на 190 кв. м попри забезпеченість родини.
Згідно з декларацією Борзова за 2018 рік, подружжя досі користується цим житлом, а також має у власності чи користуванні кілька будинків, квартир і автівок.
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/u-vinnickiy-oblasti-na-dostrokovih-viborah-u-parlament-peremogla-kandidat-vid-slugi-narodu-irina-borzova-50033695.html
Киммерийцы Киммерийцы - воинственные кочевые племена, населяли Северное Причерноморье и равнинную часть Таврики в IХ-VII вв. ...Скифы ...Античные Греки ...Сарматы ...Евреи ...Крымские греки ...Венецианцы, генуэзцы ...Крымские татарыверните Киммерийцам ! татарские оккупанты!
Лучше пусть раскажет какие риски несут национальные автономии для территориальной целостности Украины.