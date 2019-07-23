 У команды Зеленского нет ясного представления о необходимости национальной автономии для крымских татар, - Джемилев

Такое мнение в эфире программы "Aqşam" на ATR высказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о необходимости внесения изменений в 10-й раздел Конституции о статусе Крыма, Джемилев отметил, что команда президента Украины пока недостаточно проинформирована в этой теме.

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"В команде Зеленского не имеют ясного представления, они недостаточно проинформированы, а не потому, что они пренебрегают. Для нас очень важно с самим Зеленским, с его командой обстоятельно поговорить о том, какие она (национально-территориальная автономия. - Ред.) несет плюсы для Украины, на сколько она удовлетворит законные права коренного народа Крыма, в том числе - поднимется престиж Украины", - заявил народный депутат Украины Мустафа Джемилев.

Лидер крымских татар также добавил, что без крымскотатарской национальной автономии у коренного народа нет будущего для развития в Крыму.