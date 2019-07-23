 В августе "Нафтогаз" снизит цену на газ для населения на 5,5%

Об этом сообщается на сайте Кабинета министров, передает Цензор.НЕТ.
"Конечная цена газа для населения в августе снизится минимум на 5,5%, по сравнению с июльской ценой, и составит не более 4 640 гривен/тыс. кубометров (без налога на добавленную стоимость и стоимости транспортировки)", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что за три месяца цена на газ для населения снизилась с 5 803 гривен/тыс. кубометров, до 4 640 гривен/тыс. кубометров.
сивочоле порося обещал два раза поднять в мае и сентябре.
https://market.censor.net.ua/
Просто впали ціни на газ у ЭС і відповідно знижуються у нас. Цей процес не залежить від того, хто при владі.
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Андрей Герус - представитель президента Украины в Кабинете министров - заявил в интервью BIHUS info, что Владимир Зеленский шутил, говоря о снижении тарифов для населения.
"Зеленский напрямую нигде не обещал снижения тарифов, хотя мы все понимаем, и он понимает, что это является проблемой. Если посмотреть, что именно говорил Зеленский в ролике о тарифах, то там он заявлял о необходимости увеличения добычи газа, инвестирования и развития экспорта", - подчеркнул Герус.
По его словам, прямого обещания Зеленского о снижении тарифов нигде не было.
Просто впали ціни на газ у ЭС і відповідно знижуються у нас. Цей процес не залежить від того, хто при владі.
Це навіть більше ніж народ очікував.
цену на электроэнергию почему то ж не снижают, потому что электроэнергию не смешаешь ничем
КОБАЛЕВА .
А то мы все заволновались.Газ убавляют на 5.5 % цену -вон электричество на 10 %.
Наверное мама тяжело больна от проклятий Граждан и
ей пора на Укол .
Чтобы Кобебев за $ 8 млн. не мучился .
дел Украины считает неизбежным выполнение решения Международного арбитража по
выплате российской «Татнефти» $112 млн плюс проценты.
Решение Международного арбитража, обязывающее
Украину выплатить «Татнефти» 112 млн компенсации плюс проценты за потерю акций
«Укртатнафты» и утрату контроля над Кременчугским НПЗ, было вынесено 5 лет
назад"
Для "Нафтогаза" тогда начнётся время рубать бабло на премии руководства!