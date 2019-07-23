 В августе "Нафтогаз" снизит цену на газ для населения на 5,5%

Об этом сообщается на сайте Кабинета министров, передает Цензор.НЕТ.

"Конечная цена газа для населения в августе снизится минимум на 5,5%, по сравнению с июльской ценой, и составит не более 4 640 гривен/тыс. кубометров (без налога на добавленную стоимость и стоимости транспортировки)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за три месяца цена на газ для населения снизилась с 5 803 гривен/тыс. кубометров, до 4 640 гривен/тыс. кубометров.

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