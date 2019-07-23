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 Экономика
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 "Укрзалізниця" снижает рентабельность производства зерновых в Украине, – глава зерновой ассоциации Горбачев

Неэффективная работа "Укрзалізниці" снижает рентабельность производства зерновых в Украине. Необходимость искать другие способы логистики дорого обходится аграриям.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL выразил Николай Горбачев, президент Украинской зерновой ассоциации.

По мнению Горбачева, в этом году аграрии столкнутся с существенной проблемой при вывезении собранного урожая – особенно на юге страны.

"Урожай мы ожидаем выше, чем прошлогодний. И экспорт, соответственно, будет выше на 2-2,5 млн тонн по сравнению с прошлым годом. Поэтому логистическая проблема останется", - отметил Горбачев.

Он убежден: несмотря на мрачные прогнозы отдельных экспертов, вывезти удастся весь урожай.

"В то, что мы не сможем вывезти зерно – я не верю. Уверен: вывезем абсолютно все. Точно так же, как уверен, что мы будем жить в условиях постоянного транспортного коллапса. Если раньше были какие-то пиковые нагрузки, скажем, ноябрь-декабрь, то теперь это будет полностью целый год в пИке и в пикЕ", - прогнозирует Горбачев.

По мнению президента УЗА, в крайнем случае аграриям придется заменить жд-перевозки автомобильными.

"Если железная дорога перестанет справляться, мы повезем автотранспортом. Это повлияет лишь на транспортную составляющую, за которую заплатит сельхозпроизводитель. Неэффективные действия "Укрзалізниці" провоцируют понижение рентабельности производства зерновых в Украине", - считает Горбачев.

При этом, главной проблемой монополиста на рынке жд-перевозок он считает не дефицит вагонов, а нехватку локомотивов.

"Вагонов-зерновозов уже в два раза больше, чем было три года назад. А экспорт все-таки не в два раза вырос. Проблема есть с локомотивной тягой. Вагоны стоят брошенные, в ожидании, пока за ними приедет локомотив. Если мы будем наращивать количество вагонов, можем дойти до того, что они будут стоять брошенные от элеватора до порта", - убежден Горбачев.

"Нам просто не хватает локомотивов. Из-за этого тот ограниченный ресурс, который есть у УЗ, она больше задействует на маршрутные отправки. Если бы у них было достаточно локомотивов, они могли бы везде подавать. Это операция все равно прибыльная. Более прибыльно, конечно, на маршрут подавать. Но она по-прежнему прибыльная, если подавать и не на маршрутные элеваторы. У них просто нечего подавать. Так что я уверен: вывезем все. Но проблемы будут куда серьезнее, нежели в прошлом году", - резюмировал Горбачев.

Как сообщалось, в южных регионах Украины в ближайшее время произойдет транспортный коллапс из-за ожидаемых пиковых нагрузок на глубоководные порты Черного моря и инфраструктуру Одесской железной дороги в связи с сезонным ростом перевозок зерновых и строительных (щебень) грузов, ростом экспорта и транзита железнорудного сырья, а также активизации морских поставок угля для энергетики и металлургии Украины. Эксперты призывают власти предпринять меры для недопущения транспортного коллапса, в том числе, отдать приоритет транспортировке украинских грузов.

Источник: https://censor.net.ua/n3139207
 
 
 Топ комментарии
 
Алчные хором запели.Раскулачивать надо латифундии.
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Усім держ підприємство УЗ як кістка у горлі... усім приватникам, Совпаденіє?
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Ну опять рекордные урожаи зерновых, значит опять хлеб подорожает.))
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Михал Сергеевич, теперь на пенсии решили развалить Укрзализныцю?)
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А как рентабельность производства зерновых зарплаты комбайнерам и стоимость солярки снижает?
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Алчные хором запели.Раскулачивать надо латифундии.
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Усім держ підприємство УЗ як кістка у горлі... усім приватникам, Совпаденіє?
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Ну опять рекордные урожаи зерновых, значит опять хлеб подорожает.))
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о. опять ассоциации всплыли со дна выгребной ямы. Эта ассоциация часом не родственная ассоциации импортеров китайских телефонов или владельцев кислоты в аккумуляторах?
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Нужно искать не другие способы логистики, а нового директора "Укрзалізници".
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Мешает УЗ сверхприбыли получать? Не успевают на экспорт усьо вывести...За всё заплатит сельхозпроизводитель...А перекупщики в масштабах страны за что заплатят? Закупите локомотивы и не нойте! В лизинг УЗ их отдайте...
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Еще дороже украинцам обходится экспорт зерновых, чем больше урожай, тем выше цены на хлеб внутри Украины. Обоснования уже оскомину набили. Скажите уж, зернотрейдеры-олигархи, что вам важен только собственный карман, а на украинцев вы плевать хотели.
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Сейчас цены на перевозки грузов УЗ самые низкие в СНГ, а зерно на экспорт продаётся перекупщиками экспортёрами по мировым ценам. Так кто в этой ситуации КРЫСЯТНИЧАЕТ?
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тихо. нельзя так говорить о перекупщиках зерна. онижыдети шыкаладного глаза и любят мыролюбный реформизм.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Укрзалізниця" снижает рентабельность производства зерновых в Украине, – глава зерновой ассоциации Горбачев
 
 
 
 
 
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