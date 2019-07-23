 Все, что я могу сделать - я буду делать, - Зеленский о деле Гонгадзе

Об этом он заявил сегодня на брифинге, отвечая на вопрос, когда будет политическое решение, которое позволит назвать заказчиков убийства журналиста Георгия Гонгадзе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Зеленский напомнил, что этим делом занимается прокуратура.

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"По поводу Гонгадзе. У нас очень много дел по убийству общественных деятелей, журналистов, исчезновения людей - и всеми этими делами мы должны заниматься, при всем уважении к памяти Гонгадзе... Мы ждем, нам нужен новый генпрокурор. Я ничего не могу вам сказать. Мне нечего вам сказать. Я даже сегодня хотел его тут сегодня встретить, но отпуск так отпуск... Мы не имеем права влиять на правоохранительные органы, но мы хотим это сделать, и все, что я могу сделать по законодательству - я буду делать", - сказал он.

Напомним, убийство журналиста Георгия Гонгадзе было совершено осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича, и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый - Пукач - находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 года в селе Молочки Чудновского района Житомирской области он был задержан. 24 июля 2009 года Генеральная прокуратура Украины предъявила Пукачу обвинения в убийстве Гонгадзе и ряде других преступлений, таких как похищение Подольского и уничтожение документов.

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29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению. Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко, а также потерпевший журналист Алексей Подольский подали апелляции на приговор. Они добиваются установление заказчиков убийства и похищения.

Апелляционный суд Киева решил рассматривать жалобы в закрытом режиме, но позже министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель СБУ Валентин Наливайченко выразили убеждение, что рассмотрение жалобы на приговор Пукачу должно проходить в открытом режиме. 12 марта 2015 года комиссия Министерства внутренних дел сняла гриф секретности с 80 носителей информации в деле Пукача.

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Александр Ельяшкевич выступает представителем Подольского в суде. На него самого в феврале 2000 года неизвестные напали у гостиницы "Москва". Тогда он обвинил в нападении тогдашнего президента Леонида Кучму.

Интервью Алексея Подольского, которое он дал Цензор.НЕТ в июле 2017 года, можно прочитать тут.