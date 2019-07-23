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 Политика Украины
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Все про:Гонгадзе (728) Зеленский (2265)

 Все, что я могу сделать - я буду делать, - Зеленский о деле Гонгадзе

По словам президента, делом убитого журналиста Георгия Гонгадзе занимается Генпрокуратура.

Об этом он заявил сегодня на брифинге, отвечая на вопрос, когда будет политическое решение, которое позволит назвать заказчиков убийства журналиста Георгия Гонгадзе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Зеленский напомнил, что этим делом занимается прокуратура.

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"По поводу Гонгадзе. У нас очень много дел по убийству общественных деятелей, журналистов, исчезновения людей - и всеми этими делами мы должны заниматься, при всем уважении к памяти Гонгадзе... Мы ждем, нам нужен новый генпрокурор. Я ничего не могу вам сказать. Мне нечего вам сказать. Я даже сегодня хотел его тут сегодня встретить, но отпуск так отпуск... Мы не имеем права влиять на правоохранительные органы, но мы хотим это сделать, и все, что я могу сделать по законодательству - я буду делать", - сказал он.

Напомним, убийство журналиста Георгия Гонгадзе было совершено осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича, и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый - Пукач - находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 года в селе Молочки Чудновского района Житомирской области он был задержан. 24 июля 2009 года Генеральная прокуратура Украины предъявила Пукачу обвинения в убийстве Гонгадзе и ряде других преступлений, таких как похищение Подольского и уничтожение документов.

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29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению. Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко, а также потерпевший журналист Алексей Подольский подали апелляции на приговор. Они добиваются установление заказчиков убийства и похищения.

Апелляционный суд Киева решил рассматривать жалобы в закрытом режиме, но позже министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель СБУ Валентин Наливайченко выразили убеждение, что рассмотрение жалобы на приговор Пукачу должно проходить в открытом режиме. 12 марта 2015 года комиссия Министерства внутренних дел сняла гриф секретности с 80 носителей информации в деле Пукача.

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Александр Ельяшкевич выступает представителем Подольского в суде. На него самого в феврале 2000 года неизвестные напали у гостиницы "Москва". Тогда он обвинил в нападении тогдашнего президента Леонида Кучму.

Интервью Алексея Подольского, которое он дал Цензор.НЕТ в июле 2017 года, можно прочитать тут.

Источник: https://censor.net.ua/n3139205
 
 
 Топ комментарии
 
Уже сделал. Кучму воскресил.
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"Я ничего не могу вам сказать. Мне нечего вам сказать". Забыл добавить: "Я вам ничего не должен". Вот вам и весь ваЗелин, сохатые. Источник: https://censor.net.ua/n3139205
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А воно хіба може щось робити крім путом по клавішам?
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При старой Раде, которая Луценку не захотела снять. Кучма и при Порохле не бедствовал.
Но пора гнать, согласен.
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Вбивство Шеремента та Гонгадзе це по суті одна справа - діяльність терористичних банд російської агентури в Україні.
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Не надо Зеленскому делать ВСЕ. Нужно только восстановить правосудие в Украине для всех одинаковое и пусть оно накажет заказчика убийства Гонгадзе, которого уже давно знает вся Украина и пусть этот заказчик понесет наказание как положено по законам и Конституции Украины.И пусть все преступники получают наказания как положено в демократической стране. Даже если эти преступники сидят в партии Слуга народа.
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Ну , куЧму воскресил паРашенко , а должен был посадить лет на 20 за убийство Гонгадзе .
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А воно хіба може щось робити крім путом по клавішам?
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Какая еще Генпрокуратура - Луценковская? Она таким не занимается.
Зеленскому надо научиться делать вздох и выдох перед тем, как что-то говорить, что из него вытягивают журналюги-порохоботы.
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"Я ничего не могу вам сказать. Мне нечего вам сказать". Забыл добавить: "Я вам ничего не должен". Вот вам и весь ваЗелин, сохатые. Источник: https://censor.net.ua/n3139205
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Зеля , сделай что-нибудь полезное . Кто в Минске будет с обезьянами договариваться ?
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Новый Гепрокурор должен быть таким, чтобы минский формат переговоров с руснёй перешел в Гаагский.
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. Для этого не должно быть ваты в голове .
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свидетелями преступлений русни и ее банд.
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вообще у мандель, и видимо у ее шефа, другое мнение..))))))))))))
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Всё что я делаю, делаю я.

А вы зебилы над кличко потешались
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А что тут расследовать. По их версии, Кучма высказал недовольство. Литвин подкрутил эмоций, а Кравченко желая выслужиться поручил Пукачу "проучить" Гонгадзе. Он с двумя (или тремя - уже не помню) своими подчиненными его вывез в лес "попугать", а там произошел "эксцесс исполнителя". Пукач сидит, Кравченко убрали, дозательств, что был прямой заказ нет и не будет. Концы уже давно в воде. Пленки Мельниченко похерили, как недостаточную улику.
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ПЯТЬ лет имитация бурной деятельности НЕ зашкаливала ???
Всё нормально было ?
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а разве предыдущая халтура оправдывает нынешнюю??
классная отмазка для преступника
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Все, что я могу сделать - я буду делать/Не лукавьте, не лукавьте! Ваша песня не нова. Ах, оставьте, ах, оставьте! Всё слова, слова, слова…
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в смысле? Все, что я могу сделать - я буду делать, - Зеленский о деле Гонгадзе - Цензор.НЕТ 1461то ж не твоя президентская компетенция.нарушать законы шоле будешь?
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Не сомневаюсь, дело Гонгадзе, вновь обретет свою популярность, как только луценка снимут с поста генпрокурора так он и начнет везде рассказывать, что продажные прокуроры тормозят расследование.
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ЗеБєня‏ @ze_benya 29 мин.29 минут назад

Чуєш Вова @ZelenskyyUa ну хто тобі ось це для виступу написав "Ми не маємо права впливати на правоохоронні органи, але ми хочемо це зробити."? Прочитай ще раз, може дійде шо ти ляпнув на весь світ...

Якщо такі будуть і закони, тоді ми точно повернемось у феодальний устрій.
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Вовочка, у тебе немає такого права. Займись своїми справами. Відреагуй на заяву ягланда про суверенітет України, на заяву поляків про історичну політику. Україну почали шматувати, бо вважають тебе слабким, антиукраїнським президентом. Не імітуй бурхливу діяльність. Виконуй СВОЇ обов"язки,
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Ещё одна цитата великих))) по типу: чтобы вода стала горячей - ее надо подогреть)))
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все что может, например сыграет на рояле...
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Ну да, больше же нечем заняться в стране, кроме как расследовать 19летней давности убийство?
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Генпрокуратура займається бла-бла-бла,а Кучма живий здоровий.
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Все зрозуміло - нічого зрблено не буде....
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Зачем откладывать на завтра,то что можно отложить сегодня.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВсе, что я могу сделать - я буду делать, - Зеленский о деле Гонгадзе
 
 
 
 
 
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