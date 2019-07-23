 Верховный суд РФ признал "законным" приговор украинскому политзаключенному Грибу

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", соответствующее решение вынесла тройка российских судей.

"Решение Северо-Кавказского окружного военного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения", - сказал один из судей.

Павла не доставили в зал суда, он принимал участие в процессе по видеосвязи из СИЗО-4 в Ростове-на-Дону. На протяжении всего заседания Павел не снимал медицинскую маску с лица. В ходе заседания он общался с судом на украинском языке через переводчика, однако из-за плохого качества связи судьям переводили только часть слов. Павел подчеркнул, что не признает "вину" и что его осудили безосновательно.

"Я не согласен с приговором", - подчеркнул Гриб.

Выступая с последним словом, он заявил, что, как и другие политические узники, не собирается сдаваться.

"Рабів у рай не пускають. Слава Україні!", - завершил Павел выступление.

Поддержать Гриба прибыли дипломаты из стран Евросоюза, консул Украины, а также несколько москвичей, открыто выступающих против российского военного вторжения в Украину.

Адвокат Марина Дубровина подчеркнула, что решение незаконно, необоснованно и принято на основании признательных показаний, которые были выбиты из Павла под пытками и от которых он позже отказался. Она сообщила, что позже Гриб указал, что к нему применялось физическое воздействие лицами, похитившими его 24 августа 2017 года в Гомеле.

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"Гриб также заявил о применении к нему насилия и содержании в спортзале УФСБ РФ по Смоленской области в городе Ярцево 25 августа 2017 года", - сказала адвокат.

Дубровина сообщила, что Гриба после похищения вывезли на территорию РФ и после пересечения границы избили в лесу.

"При похищении его душили и избивали. К нему также применяли физическую силу после того, как его передали другим сотрудникам", - сказала она.

Адвокат подчеркнула, что в здании УФСБ РФ Павла сутки удерживали без воды и еды в спортзале прикованным к шведской стенке или 32-килограммовой гире.

"Ему угрожали и пытались подвешивать вверх ногами на шведской стенке", - подчеркнула Дубровина и добавила, что таким образом следователи вынудили признать свою вину.

Напомним, 22 марта 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ вынес обвинительный приговор П.Грибу, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. В последнем слове осужденный, в частности, сказал, что не признает обвинений ФСБ РФ в содействии в террористической деятельности.

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