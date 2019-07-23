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 Подрывник перед взрывом убедился, что в авто находился именно Шеремет, - Князев

Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев рассказал, что человек, приведший в действие дистанционное взрывное устройство, установленное под автомобилем журналиста Павла Шеремета, перед тем убедился, что автомобилем управляет именно он.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Князев сообщил во время открытой части доклада главе государства о ходе расследования.

Князев продемонстрировал журналистам часть видеоизображений относительно лиц, "представляющих оперативный интерес" по делу убийства Шеремета.

Председатель Нацполиции продемонстрировал маршрут движения преступников в ночь заложения взрывчатки.

Он показал видео, на котором зафиксирован факт заложения взрывного устройства под автомобиль, которым утром управлял Шеремет. Затем Князев продемонстрировал видео, на котором преступники передвигались после момента заложения взрывчатки по центру Киева.

"Преступники намеренно одеты в такую одежду, которая искажает индивидуальные черты, что затрудняет их идентификацию", - добавил он.

Также Князев продемонстрировал движение человека, который нажал устройство дистанционного пульта управления и был произведен взрыв.

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"06.58 20 июля мы фиксируем подозрительного человека на разных видеокамерах, который останавливается, находится в эпицентре дистанционного приведения в действие взрывного устройства. Данному человеку четко виден момент движения транспорта, момент поворота транспортного средства, проезжавшего мимо, где можно было идентифицировать лицо, находящееся за рулем этого транспортного средства, и поэтому устройство сработало только тогда, когда преступник убедился", - заявил он.

Также Князев рассказал, что маршрут движения преступника после совершения убийства по центру Киева отслеживается до момента его исчезновения с камер видеонаблюдения в метрополитене.

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Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3139202
 
 
 Топ комментарии
 
Kто командовал батареей РСЗО, бомбившей Волноваху - уже разобрались ?
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Підривнику було важливо переконатись що за кермом саме Шеремет, тобто підривник пішов на необгрунтований ризик щоб пересвідчитись що за кермом саме Шеремет! А для чого потрібен був такий ризик! За кермом могла бути ще подружка Шеремета, власниця Української правди Альона Притула, яка вже відправила в інший світ іншого журналіста - Гію Гонгадзе і стала власницею Української Правди, яка належала Гонгадзе. Отже що ми маємо! Вбивці було поставлене завдання в жодному разі не вбити Альону Притулу, бо Альона Притула є цінним агентом російської розвідки! Якби Альона Притула не мала відношення до вбивць, вбивцям було б байдуже хто за кермом машини! Вони вбили б Шеремета не в цей раз так в інший. Але тут ми бачимо надзвичайну точність виконавців теракту та надзвичайну професійність, а це говорить про організацію теракту російськими або білоруськими спецслужбами та причетність Альони Притули до вбивства Шеремета, як і до вбивства Гонгадзе.
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Ось тут ми починаємо розуміти ситуацію - а чому СБУ було таке нерозумне всі ці роки? А тому що воно покриває діяльність терористів путіна в Україні! Пам'ятаєте як відео з внутрішнього дворика СБУ де снайпери тягнули якісь сейфи на тележке - з'явилось в мережі Інтернет! Відео яке зняте в будівлі СБУ, яке ніколи і ні за яких обставин не мало потрапити в мережу - було зняти кимось зі співробітників СБУ і викладено в загальний доступ! Тобто СБУ це клоака яка працює проти України і підлягає розформуванню та ліквідації!
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Совет форумчанПравила форума
 
Kто командовал батареей РСЗО, бомбившей Волноваху - уже разобрались ?
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Підривнику було важливо переконатись що за кермом саме Шеремет, тобто підривник пішов на необгрунтований ризик щоб пересвідчитись що за кермом саме Шеремет! А для чого потрібен був такий ризик! За кермом могла бути ще подружка Шеремета, власниця Української правди Альона Притула, яка вже відправила в інший світ іншого журналіста - Гію Гонгадзе і стала власницею Української Правди, яка належала Гонгадзе. Отже що ми маємо! Вбивці було поставлене завдання в жодному разі не вбити Альону Притулу, бо Альона Притула є цінним агентом російської розвідки! Якби Альона Притула не мала відношення до вбивць, вбивцям було б байдуже хто за кермом машини! Вони вбили б Шеремета не в цей раз так в інший. Але тут ми бачимо надзвичайну точність виконавців теракту та надзвичайну професійність, а це говорить про організацію теракту російськими або білоруськими спецслужбами та причетність Альони Притули до вбивства Шеремета, як і до вбивства Гонгадзе.
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Допустим, так. Что это меняет в глобальном плане ? Война на Донбассе - там тоже на ежедневной основе убивают солдат и офицеров Украины, и делают это всякие "ихтамнеты", типа Агеева.
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Що це змінює? Все змінює! Змінює підхід до безпеки та оборони держави! Шеремета вбили не якісь місцеві бандити, а диверсанти-терористи путіна і путін має нести відповідальність за цей злочин! Це ще один привід повісити путіна та всю путінську банду в Гаазі! В першу чергу українська влада має зрозуміти що це політичний терористичний акт путіна і направити на розкриття цього злочину всі наявні сили та засоби! Сьогодні путіна хочуть судити за знищення літака МН-17, а ми додамо міжнародному трибуналу ще одну кримінальну справу проти путіна - політичне вбивство журналіста, яке дозволить остаточно сформувати у світової спільноти образ путіна як кончєного маніяка та патологічного вбивцю.
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Про диверсантів не йдеться, інакше це діло розслідувало би СБУ. Де ви чули, щоби спеціально посилали диверсантів для вбивства якогось журналіста? Тим більше в цій країні. Зате в Україні журналістів постійно вбивають за правду, за викриття темних справ і злочинів. Почитайте статті Шеремета. Він ще працював на радіо "Вєсті". У нього було не про Путіна, а було про інше, зокрема він критикував добробати й спроби незаконного тиску на суди. Комусь в Україні він сильно заважав як професійний журналіст.
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КДБ СРСР весь час свого існування посилало диверсантів для організації політичних вбивств за кордоном і тут немає нічого дивного в тім що Шеремета вбили саме російські диверсанти. Немає ніяких слідів вбивць, немає ніяких зв'язків вбивць в Україні. Вбивці приїхали в Україну, здійснили терористичний акт і виїхали, не лишивли по собі жодних слідів! Згадайте невдалу спробу закладання вибухівки під автомобіль працівника військової розвідки, коли вибухівка вибухнула в руках у терориста і його затримали! Вбивця-терорист був завербований спецслужбами росії, приїхав в Україну маючи паспорт громадянина Киргизстану, як і решта членів терористичної групи, після здійснення теракту планував виїхати з України! Тут та сама історія, той самий почерк російських спецслужб - приїхали, вбили, поїхали. Шеремент критикував в Україні не просто владу, від критикував проросійську владу порошенка, яка працювала на путіна і тому Шеремет заважав саме путіну та російським спецслужбам!
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Если Вы такой умный и вычисляете такое, почему же СБУ не такое умное? Нельзя взять и притулить Притулу?
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Ось тут ми починаємо розуміти ситуацію - а чому СБУ було таке нерозумне всі ці роки? А тому що воно покриває діяльність терористів путіна в Україні! Пам'ятаєте як відео з внутрішнього дворика СБУ де снайпери тягнули якісь сейфи на тележке - з'явилось в мережі Інтернет! Відео яке зняте в будівлі СБУ, яке ніколи і ні за яких обставин не мало потрапити в мережу - було зняти кимось зі співробітників СБУ і викладено в загальний доступ! Тобто СБУ це клоака яка працює проти України і підлягає розформуванню та ліквідації!
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лукашенко боїться втратити владу, а перший крок до втрати влади - втрата контролю над інформаційним простором! Шеремет міг знищити лукашенка через свій сайт Білоруський партизан, через свої нові проекти які мали бути щедро профінансовані Європою! А навіщо це лукашенку, навіщо це путіну?
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Притула действительно подозрительная дама, но вряд ли она работает на российскую разведку. Никогда она за Рашу не топила, скорее, наоборот.
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Якби Притула не працювала на рашку, вбили б її а не Гонгадзе, вбили б її а не Шеремета. Не буває таких випадковостей двічі!
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Железная логика. Помню анекдот про Чапаева - Петька спрашивает у него как он думает, Анка трахается с бойцами. Чапай спрашивает - а она селедку ест? Ест. Ну значит трахается. Почему? Ну ест селедку, значит пьет воду. Пьет воду - значит нужно отливать. Если отливает, значит есть соответствующий орган. А если орган есть - значит трахается!
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Два рази вбивають співмешканців Притули і жодного разу її не було поруч! Збіг? Чи проінформованість що поруч бути не потрібно? Чому Шеремет зранку поїхав на машині Притули без Притули? Притулі не потрібно було йти на роботу? Так співпало? Чи так наказали?
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И так со всеми резонансными убийствами! Надо - найдут, не надо - замнут....
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Какое открытие! Дураку понятно, что это был заказ.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПодрывник перед взрывом убедился, что в авто находился именно Шеремет, - Князев
 
 
 
 
 
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