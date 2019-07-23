 "Не говорите мне, что он обмолвился", - в МИД раскритиковали слова Ягланда о движении Украины к суверенитету

Об этом он написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Ягланд подхалимски цепляется за победу Президента Зеленского и его партии, но сразу дает в штангу (аналогия с футболом. - Ред.) в своем твите, когда пишет, что Украина все еще "на пути к суверенитету"... В мире Ягланда Украина не является суверенной страной", - написал Кислица.
Дипломат считает, что должностное лицо уровня Ягланда не может позволить себе подобные высказывания.
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"И только не говорите мне, что это он "обмолвился". Генсек - это не стажер, это высшее должностное лицо, нанятое управлять секретариатом международной организации, членом которой является уже более двух десятков лет суверенная и независимая Украина, даже если российские сотрудники секретариата считают, что Украина - это "недострана"", - подчеркнул замглавы МИД.
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Напомним, ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил Владимира Зеленского и его партию "Слуга народа" с победой на досрочных выборах в парламент. "Браво президенту Зеленскому и его партии "Слуга народа". Выборы создают новую надежду для Украины. Не коррумпированные институты, которым люди могут доверять, - это путь к суверенному украинскому государству", - написал Ягланд.
Ти так не збуджуйся, коли коменти пишеш, а то останні клепки повилітають.
На, може трохи допоможе...
був би розумний, жили краще ніж в польщі. а так 5 років потроху тупо подарували.
Мы опять сателлит РФ и бежим бегом в это рабство.
Все это понимают, кроме зебилов, которые голосовали по приколу
Ах да, ты ж по новой методичке щас травишь, коррупция и воровство путь к процветанию.
ты куда будешь рулить - в Ростов или к Ягланду?
что, кто не разделяет твоего мнения - кацап. москаль, враг, мокша?
быдло, оно и есть быдло, хоть сто раз ты в любви к Украине признайся.
Действительно , соевые бобы вместо моСка.
В конце концов, Ягланд себя уже пару раз скомпрометировал по самые гланды. Нужно добивать ссуку и выкидывать с должности. А потом проверить на коррупцию. Пусть потом в тюрьме подсчитывает, сколько ему бабла Путин взятками давал и стоило-ли оно того.
Меня не интересует, что ему интересно, а что нет.
Если Вас интересует, как его убрать - смотрим, что произошло с FPÖ-Minister в Австрии.
а вы не слышали?
В 2014 году суверенитет Украины был нарушен рашей, аннексированны территории. Сейчас продолжается война за независимость и суверенитет. Кто-то сможет возразить? Причем эта война идет как на передовой, так и внутри Украины. За 5 лет барыга-мародер Потрошенко протащил рыгов во власть и постелил ковровые дорожки для похода в Раду мертвечуку- откровенному рашисту, который пытался, пытается и будет пытаться (уже в ВР) уничтожать суверенитет и независимость Украины. Кто-то в этом сомневается? А значит, борьба за суверенитет еще впереди. И не только на фронте.
Расцениваю этот вопль соевого пидлабузныка, как нежелание смириться и принять победу Зеленского. Иными словами- взрыв соевого пукана. Кстати, в поздравлении прямо сказано о надежде Украины на не коррумпированные институты при новой власти. Громкая пощечина барыге. Это так "обидело" Кислицу? Обидела ПРАВДА??? Так мы все на это надеемся- потому и итог выборов таков. Кароч, подгаживает Зеленскому потрохоср@нь. И плевать им, что этим подгаживают УКРАИНЕ. Скорей бы вас,тварей, уже заменили на вменяемых людей!
Браво Містер Ягланд, ви, звичайно, розумієте, що Україна була дуже суверенною коли на другий день після інавгурації проффесор помчав до Харкова на виклик для підписання договору про прекрасну дружбу і коли кум впродовж п'яти років з інструкціями в Жуляни на своїй Сесні добирався.
Він них несе тупістю і смертельною нудьгою.
В особенности чиновников высшего звена.