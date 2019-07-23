 "Не говорите мне, что он обмолвился", - в МИД раскритиковали слова Ягланда о движении Украины к суверенитету

Об этом он написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Ягланд подхалимски цепляется за победу Президента Зеленского и его партии, но сразу дает в штангу (аналогия с футболом. - Ред.) в своем твите, когда пишет, что Украина все еще "на пути к суверенитету"... В мире Ягланда Украина не является суверенной страной", - написал Кислица.

Дипломат считает, что должностное лицо уровня Ягланда не может позволить себе подобные высказывания.

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"И только не говорите мне, что это он "обмолвился". Генсек - это не стажер, это высшее должностное лицо, нанятое управлять секретариатом международной организации, членом которой является уже более двух десятков лет суверенная и независимая Украина, даже если российские сотрудники секретариата считают, что Украина - это "недострана"", - подчеркнул замглавы МИД.

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Напомним, ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил Владимира Зеленского и его партию "Слуга народа" с победой на досрочных выборах в парламент. "Браво президенту Зеленскому и его партии "Слуга народа". Выборы создают новую надежду для Украины. Не коррумпированные институты, которым люди могут доверять, - это путь к суверенному украинскому государству", - написал Ягланд.