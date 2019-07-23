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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:пропаганда (2287) суверенитет (131) Ягланд (83) Кислица (29)

 "Не говорите мне, что он обмолвился", - в МИД раскритиковали слова Ягланда о движении Украины к суверенитету

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд озвучил в поздравлении тезисы российской пропаганды.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Ягланд подхалимски цепляется за победу Президента Зеленского и его партии, но сразу дает в штангу (аналогия с футболом. - Ред.) в своем твите, когда пишет, что Украина все еще "на пути к суверенитету"... В мире Ягланда Украина не является суверенной страной", - написал Кислица.

Дипломат считает, что должностное лицо уровня Ягланда не может позволить себе подобные высказывания.

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"И только не говорите мне, что это он "обмолвился". Генсек - это не стажер, это высшее должностное лицо, нанятое управлять секретариатом международной организации, членом которой является уже более двух десятков лет суверенная и независимая Украина, даже если российские сотрудники секретариата считают, что Украина - это "недострана"", - подчеркнул замглавы МИД.

Не говорите мне, что он обмолвился, - в МИД раскритиковали слова Ягланда о движении Украины к суверенитету 01

Также на Цензор.НЕТ: "Голосование надежды", - в МИД РФ прокомментировали результаты выборов в Раду

Напомним, ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил Владимира Зеленского и его партию "Слуга народа" с победой на досрочных выборах в парламент. "Браво президенту Зеленскому и его партии "Слуга народа". Выборы создают новую надежду для Украины. Не коррумпированные институты, которым люди могут доверять, - это путь к суверенному украинскому государству", - написал Ягланд.

Источник: https://censor.net.ua/n3139198
 
   
 Топ комментарии
 
Он не обмолвился, он понимает, что после всех этих выборов, когда украинский народ показал, какой он "мудрый" Украина снова лишь "на пути к суверенитету". Короче, вернулись в 2012 год.
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тепер спримуть, тримайтесь.
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Це результат роботи "діпломата Світового Рівня" Петра,що Україну не спиймали за Суверенну Державу.
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Опять соевая штанга. Это клерк что-то знает о своем будущем.
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шо кацапа,радуешься даже такому поносу ягланда? "Не кажіть мені, що він обмовився", - в МЗС розкритикували слова Ягланда про рух України до суверенітету - Цензор.НЕТ 403больше нет причин для хорошего настроения?
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Порохозалежне, як прокоментуєш слова ягланда про НЕсуверенну України? Чи ти звичайний кацапський троляка і тебе таке визначення влаштовує?
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Петя своей гибридной политикой дал Ягланду думать так и поэтому Ягланд был рад приветствовать Зе с победой на выборах ВР. Украина при пете окончательно стало второсортной странной. Ничего, петекантропы вымрут. Украина имеет будущее при Зе.
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Це результат роботи "діпломата Світового Рівня" Петра,що Україну не спиймали за Суверенну Державу.
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та тот поц еще тот поц от его рождит воняет что его мамку ищнасиловали под Калугой... на сеновале... паапа немеуц пардое миль фашисто.... "Не говорите мне, что он обмолвился", - в МИД раскритиковали слова Ягланда о победе партии Зеленского - Цензор.НЕТ 4373 оно не оговорилось говорит то что ему вкладывают в программу.. там нечему и нечем говорить говорячая автоголова...
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злой крот,
Ти так не збуджуйся, коли коменти пишеш, а то останні клепки повилітають.
На, може трохи допоможе...

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Он не обмолвился, он понимает, что после всех этих выборов, когда украинский народ показал, какой он "мудрый" Украина снова лишь "на пути к суверенитету". Короче, вернулись в 2012 год.
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а хто і де з нормальних стверджує про особливу мудрість українського народу?
був би розумний, жили краще ніж в польщі. а так 5 років потроху тупо подарували.
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да,пихто,следующие пять лет с твоей помощью уйдут в никуда...но историю с эволюцией не обманешь "Не кажіть мені, що він обмовився", - в МЗС розкритикували слова Ягланда про рух України до суверенітету - Цензор.НЕТ 4662.
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нічого, не впадай у розпач. Наступні 5ть ти будеш заздрити Молдові.
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А, може, не обмовився Янгланд? Тому що існує велике побоювання того, що 73%зебілів (нехай: 43%зебілів, може і так) своїм засраним Г+Г галасуванням відкотили Україну назад, в колонію...
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при Пете таких оговорок гейропейцы себе не разрешали
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Ви читаете европейскую пресу в оригинале , что може это утверждать? Какие именно издания ?
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Правильно Янгд сказал! Пока страна под гнётом олигархов, связанных с криминалом и бизнесом в РФ, какая суверенность? Страна, но не государство! Вотчина рабовладельцев, а не государство. Боже храни Украину!
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"Ягланд подхалимскими цепляется за победу Президента Зеленского и его партии"....Это что за дичь,зебильо??? "Не говорите мне, что он обмолвился", - в МИД раскритиковали слова Ягланда о победе партии Зеленского - Цензор.НЕТ 8901 "Не говорите мне, что он обмолвился", - в МИД раскритиковали слова Ягланда о победе партии Зеленского - Цензор.НЕТ 8901 "Не говорите мне, что он обмолвился", - в МИД раскритиковали слова Ягланда о победе партии Зеленского - Цензор.НЕТ 8901
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Украинцы - наивный народ , добрый и доверчивый . Им подсунули голого человека на велосипеде . Поверили !!? "Не говорите мне, что он обмолвился", - в МИД раскритиковали слова Ягланда о победе партии Зеленского - Цензор.НЕТ 2942
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Украина политически откатилась к 2014 году, только территориально без своих части.
Мы опять сателлит РФ и бежим бегом в это рабство.
Все это понимают, кроме зебилов, которые голосовали по приколу
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пока еще нет,посмотрим что дальше будет...но настораживает,конечно.
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Ягланд открыто сказал что даже при твоем соевом хозяине - Украина не была суверенной страной. была коррумпированной страной. Прикинь, сам генсек совета ЕС соевое дерьмо пинает?
Ах да, ты ж по новой методичке щас травишь, коррупция и воровство путь к процветанию.
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а ватник-оно и есть ватник...выпрямляется только гробовой доской
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а ты слова Ягланда перечитай, соевое. "Не кажіть мені, що він обмовився", - в МЗС розкритикували слова Ягланда про рух України до суверенітету - Цензор.НЕТ 2033 Я понимаю, у тебя шок, что граждане Украины вас, идиотов отправили в 8 процентный барьер. Ах, да. еще и на выборах президента прокатили.
ты куда будешь рулить - в Ростов или к Ягланду?
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кацапа,не хами...видишь сколько хрестиков вместо постов?то такие же как ты командировочные... "Не кажіть мені, що він обмовився", - в МЗС розкритикували слова Ягланда про рух України до суверенітету - Цензор.НЕТ 8456
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кацапа,не хами Гыг с Вами

что, кто не разделяет твоего мнения - кацап. москаль, враг, мокша?
быдло, оно и есть быдло, хоть сто раз ты в любви к Украине признайся.
Действительно , соевые бобы вместо моСка.
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ну то есть - 2/3 политически активного населения Украины - кацапы? МОжно вопрос - ты реально такой ******** в жизни? или только на работе, когда барыгу отмазываешь?
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а ты к Украине не примазывайся...я про тебя сказал кацап...
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раз не можешь ответить, то блей на парашасрудей, здесь плюс 15 не заплатят, козломордое..
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А с чего ты взяло, что большинство всегда право? Помнится в 2010 это **...е "большинство" нам Янека подарило? Подзабыл? Или мама в то время сопли еще вытирала?
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Привіт бурятам, ми давно знаємо що ви сателіти Росії.А з якого ви боку до України, до наших виборів?!В кінці кінців здолали варовату сою і на президенських і на парламентських виборах. А ті 7-8% запроданців що гальмують всі почини нам не завада...
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Это ж надо быть таким недалеким зебилом "Не кажіть мені, що він обмовився", - в МЗС розкритикували слова Ягланда про рух України до суверенітету - Цензор.НЕТ 6958
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Му-му, иди домой, без тебя разберемся в своей стране, клоун )
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Агрессивный урод, сходи помолись на своего клоуна и успокойся
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а ты себе цену составило,ватное? "Не кажіть мені, що він обмовився", - в МЗС розкритикували слова Ягланда про рух України до суверенітету - Цензор.НЕТ 2388смотри,там в явропе,как ты говоришь,везде таблички с перечеркнутым кацаплянином...типа собакам и кацапам вход воспрещен
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он забыл уточнить, что речь шла об обратном пути с 22 мая...))))))))))))
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гГГенсека не можна купити .........за маленькі гроші, його можна за великі гроші!!! А ото янглОд вже давно пре проти України!!! Нічого дивного!!!
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пусть поднимают вопрос о некомпетентности.
В конце концов, Ягланд себя уже пару раз скомпрометировал по самые гланды. Нужно добивать ссуку и выкидывать с должности. А потом проверить на коррупцию. Пусть потом в тюрьме подсчитывает, сколько ему бабла Путин взятками давал и стоило-ли оно того.
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а на кого обижаться после порноактрисы?... ему ваши тонкости про зелины отмазки не интересны...
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Какой порноактрисы? О чем речь?!?!?!?

Меня не интересует, что ему интересно, а что нет.
Если Вас интересует, как его убрать - смотрим, что произошло с FPÖ-Minister в Австрии.
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преЗЕК уравнял украину с порноактрисой , причем публично. все об этом точно знают..
а вы не слышали?
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Мы слушали очень внимательно как он пороховату оскорблял.
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Дивно чути подібні образи, від народу керівник якого порівнював Україну із порно-актрисою...
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Очень критически отношусь к продажным пуйлу "европейским политикам", но в данном случае, не вижу ничего оскорбительно для Украины, если исходить из текста его заявления, приведенного в конце статьи.
В 2014 году суверенитет Украины был нарушен рашей, аннексированны территории. Сейчас продолжается война за независимость и суверенитет. Кто-то сможет возразить? Причем эта война идет как на передовой, так и внутри Украины. За 5 лет барыга-мародер Потрошенко протащил рыгов во власть и постелил ковровые дорожки для похода в Раду мертвечуку- откровенному рашисту, который пытался, пытается и будет пытаться (уже в ВР) уничтожать суверенитет и независимость Украины. Кто-то в этом сомневается? А значит, борьба за суверенитет еще впереди. И не только на фронте.
Расцениваю этот вопль соевого пидлабузныка, как нежелание смириться и принять победу Зеленского. Иными словами- взрыв соевого пукана. "Не кажіть мені, що він обмовився", - в МЗС розкритикували слова Ягланда про рух України до суверенітету - Цензор.НЕТ 4800 Кстати, в поздравлении прямо сказано о надежде Украины на не коррумпированные институты при новой власти. Громкая пощечина барыге. Это так "обидело" Кислицу? Обидела ПРАВДА??? Так мы все на это надеемся- потому и итог выборов таков. Кароч, подгаживает Зеленскому потрохоср@нь. И плевать им, что этим подгаживают УКРАИНЕ. "Не кажіть мені, що він обмовився", - в МЗС розкритикували слова Ягланда про рух України до суверенітету - Цензор.НЕТ 4800 Скорей бы вас,тварей, уже заменили на вменяемых людей! "Не кажіть мені, що він обмовився", - в МЗС розкритикували слова Ягланда про рух України до суверенітету - Цензор.НЕТ 4948
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Они не умеют всю статью осилить, там букоф многа. А ведь там конкретно пинок соевой барыге
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Кислица, тебя кто-то за язык тянул? Ой, дурак...)
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Зебобики вы ДНО! Неудивлюсь если через месяц-два заговорят о снятии санкций с россии. Все что добивался Порох, внешнеполитические позиции теряем по вашей некомпетентности "Не кажіть мені, що він обмовився", - в МЗС розкритикували слова Ягланда про рух України до суверенітету - Цензор.НЕТ 1239
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Когда создадим современную армию, восстановим суверенитет над Крымом и Ордло, проведем реформы, загоним коррупцию под плинтус - вот тогда можно и будет говорить о суверенитете Украины. А пока Ягланд скорее всего все-таки прав. Украина в очень уязвимом положении, тем более с таким **@нутым соседом.
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Bravo to President Zelenskiy and his party Sluga Narodu. Election creates new hope for Ukraine. Non-corrupted institutions which people can trust, is the way forward to a sovereign Ukrainian state.
Браво Містер Ягланд, ви, звичайно, розумієте, що Україна була дуже суверенною коли на другий день після інавгурації проффесор помчав до Харкова на виклик для підписання договору про прекрасну дружбу і коли кум впродовж п'яти років з інструкціями в Жуляни на своїй Сесні добирався.
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Ягланд это еще одна путинская шлюха, купленная на бабло кремлевской "гебни". Европа практически полностью скуплена московской ордой. Шредер, Берлускони, Саркози, Лепень, Милош Земан, Орбан, все это политические проститутки, принимающие регулярно и с любой стороны все, что им засунет кремлевская ботоксная моль "Не кажіть мені, що він обмовився", - в МЗС розкритикували слова Ягланда про рух України до суверенітету - Цензор.НЕТ 3862 Ягланд это очередное приобретение кремля, еще одна купленная гебнявыми кремлевскими тварями послушная "говорящая голова"... Уже впору издавать энциклопедию "Европейская политическая проституция первой половины ХХІ века, как часть внешней политики современной московской нео-Орды" "Не кажіть мені, що він обмовився", - в МЗС розкритикували слова Ягланда про рух України до суверенітету - Цензор.НЕТ 8624
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Всіх оптом скупили і ти між ними якимось дивом опинився - такий патріот.
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ти ба, ось і україномовна недоумкувата "вата" підтягнулась "Не кажіть мені, що він обмовився", - в МЗС розкритикували слова Ягланда про рух України до суверенітету - Цензор.НЕТ 8212 Mike Paul ти своїм існуванням лишень доказуєш, що кацапи нарешті зрозуміли, що треба за 30 срібняків залучати до "фєрми тролєй" також "ватніков", котрі вміють писати українською...ось таких, як ти
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Мене твої анекдоти і афоризми не вражають, ні не зачіпають.
Він них несе тупістю і смертельною нудьгою.
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За Порошенка такої хєрні не було... "Не кажіть мені, що він обмовився", - в МЗС розкритикували слова Ягланда про рух України до суверенітету - Цензор.НЕТ 3641
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правильно. были коррумпированные институты власти и утерянный суверинетет над областями Украины, который петя так и не вернул.
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Украинцы очень сильно удивятся, узнав мнение в ЕС о себе.
В особенности чиновников высшего звена.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Не говорите мне, что он обмолвился", - в МИД раскритиковали слова Ягланда о движении Украины к суверенитету
 
 
 
 
 
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