 Я ожидаю изменений в исторической политике Украины, - вице-спикер Сейма Польши Госевска

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское Радио".
"Я ожидаю изменений в политике Украины. Конечно, ближайшие дни, месяцы покажут, уместны ли наши ожидания и надежды, действительно ли произойдет изменение. Однако, кажется, что президент Украины - человек очень прагматичный, он не связан теми зависимостями, касающимися определенной версии исторической политики, которую Украина реализовала до сих пор", - заявила она.
В Польше положительно воспринимают спокойный ход выборов в Украине и их проведение в соответствии с международными стандартами. В Варшаве ожидают ускорения реформ и конструктивный диалог с украинской властью.
Напомним, в МИД Польши ожидают, что в результате выборов будет создано стабильное большинство в Верховной Раде Украины и новое правительство, которое вместе с Президентом Владимиром Зеленским ускорит процесс необходимых реформ и будет стремиться к углублению отношений с ЕС и НАТО.
барыгаой простите, на дипломатическом это звучит - прагматичный. Продаст Украину и не смутится даже.
если мы хочем попасть в Европу...
хто, як не ляхи , незважаючи на деяку тупість з нашої сторони, надає нам всебічну підтримку?
Так усього було в наших відносинах, але перед кацапією зі сторони поляків лінія одна.
Майбутнє за Чорноморсько-Балтійською Унією в складі ЄС. Ці країни, Україна в тому числі, добре знають, що таке обісРашка, набагато краще, ніж стара Європа.
Україні не потрібно сваритися з Польщею, балтійські країни та Польща - це найближчі союзники, але й зливати все також не потрібно, "просимо пробачити та самі пробачаємо"- це українська сторона говорила не раз, достатньо.
Українцям також є що нагадати полякам, але трактувати свою історію - це право насамперед українців, нехай у поляків буде своя думка і оцінка деяких постатей, а у українців своя. Українці ж не розказують полякам, як їм оцінювати Пілсудського, наприклад. Тому в таких питаннях потрібно стояти на своєму, але без скандалів та провокацій. Для провокацій існує рашистська обісРашка.
Україна від Сяну до Дону!
Україна понад усе!
Слава нації!
Смерть ворогам!