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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:выборы (22895) Польша (4834) сейм (77)

 Я ожидаю изменений в исторической политике Украины, - вице-спикер Сейма Польши Госевска

Представительница правящей партии Польши "Право и справедливость" Малгожата Госевска, высказала мнение, что после парламентских выборов есть шанс на разговоры о смене исторической политики Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское Радио".

"Я ожидаю изменений в политике Украины. Конечно, ближайшие дни, месяцы покажут, уместны ли наши ожидания и надежды, действительно ли произойдет изменение. Однако, кажется, что президент Украины - человек очень прагматичный, он не связан теми зависимостями, касающимися определенной версии исторической политики, которую Украина реализовала до сих пор", - заявила она.

В Польше положительно воспринимают спокойный ход выборов в Украине и их проведение в соответствии с международными стандартами. В Варшаве ожидают ускорения реформ и конструктивный диалог с украинской властью.

Напомним, в МИД Польши ожидают, что в результате выборов будет создано стабильное большинство в Верховной Раде Украины и новое правительство, которое вместе с Президентом Владимиром Зеленским ускорит процесс необходимых реформ и будет стремиться к углублению отношений с ЕС и НАТО.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139195
 
 
 Топ комментарии
 
Ось і ляхи слабинку відчули.
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О уже и поляки нас нагибать приготовились. Нравится Зебобики?
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Вони користуються тим, що блазень
Я ожидаю изменений в исторической политике Украины, - вице-спикер Сейма Польши Госевска - Цензор.НЕТ 1452
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Ляхи не розуміють що ніякої зміни (послаблення) в історичній позиції України не буде, буде тільки посилення позиції України в бік правого та навіть націоналістичного спрямування! Євреї це абсолютні націоналісти і євреї століттями впливали на історію та культуру України і саме євреї сформували політику України такою як вона є! У євреїв та поляків погані відносини, через післявоєння єврейські погроми та історичну підтримку поляками Голокосту, тому надіятись на послаблення історичних позицій України під час роботи тотального єврейського лоббі в офісі Президента та парламенті України - це просто смішна думка! Політика Зеленського та нового парламенту щодо Польщі стане більш прагматичною та жорсткою і історичні конфлікти будуть використані новою владою України як раз для посилення тиску на Польщу у всіх питаннях! Євреї це не ті люди які будуть йти на поступки, тим більше полякам!
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Частково можна погодитись. Я би запропонував, щоб євреї та поляки попросили в одне одного вибачення за взаємну кривду та злочини. І в свою чергу, поляки дозволили всім українським євреям переїхати та оселетись у Великопольщі. І полякам було би бажано в якості компенсації за злочини на Волині та Галичині повернути українцями Закерзоння.
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Всё в порядке, петики. Щас посадят Петю и ещё одного из ЕС, и Вятрович заходит в Раду (он в списке 27-й). И Зеля ничего не сделает!
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О уже и поляки нас нагибать приготовились. Нравится Зебобики?
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здесь должна быть шутка малороса про немецкую порноактрису
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Румуны на вокзале нагибают всех подряд Я ожидаю изменений в исторической политике Украины, - вице-спикер Сейма Польши Госевска - Цензор.НЕТ 618
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Тебя шо румыны в децтве обидели? Или может собачка тебе в норку написяла? Чего злой, подземное млекопитающее?
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вас - это соевых, что ли ? Конечно они вас с удовольствием нагнут
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А чё тебя пучит? Тебе прямым текстом сказали новый президент - барыга ой простите, на дипломатическом это звучит - прагматичный. Продаст Украину и не смутится даже.
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барыга уже был, получил смачного такого пинка под зад ! Если этот будет себя вести подобным образом - получит аналогично
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если мы хочем попасть в Европу, то должны принять польскую версию истории о вине украинцев в геноциде польского народа
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Да кацапы! Можете принять украинскую версию о вине казламордых в геноциде поляков! Уверен ни Украина ни Польша против не будут!
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ты точно не кацап из лахты (или другого места)? Я ожидаю изменений в исторической политике Украины, - вице-спикер Сейма Польши Госевска - Цензор.НЕТ 5476
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Всё так, а ещё признать незаконную аннексию Сталиным польского Львова и Тернополя ! Ляхи ведь именно этого хотят, правда пока ещё стесняются сказать.
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Если бы Украинцы устроили геноцид польскому народу, то на сегодня никакого польского народа уже бы не было, потому что украинцы делают всё качественно, с душой.
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то да, зараз швиденько історію України поміняють в угоду всім неукраїнцям
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Ага! І розкажуть версію жиріка, що українського народу немає. Є "ополяченниє русскіє" в Галичині, яких австрійський Генштаб в угоду одному з Габсбургів, Василеві Вишиваному назвав українцями. А Львів заснували поляки ще перед Данило Галицьким. І концтабору для інтернованих вояків УГА у Березі Картузькій не було, а був пансіонат. І політику пацифікації польський уряд Пілсудського не проводив. Нічого не було. Була Жжч Посполита польська від "мода до мода" в у Дикому полі були дикі кацапські племена.
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прагматічний пріЗЄдєнт - за шмат гнилої ковбаси...
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А ми очікуємо змін в історичній політиці Польщі. Нормально звучить? Це не буде сприйматися, як намаганням впливу на ваші внутрішні справи ?
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порохонедоумки, ви на всю бошку доторкані, чи тільки за ту частину, що дупою відає?

хто, як не ляхи , незважаючи на деяку тупість з нашої сторони, надає нам всебічну підтримку?
Так усього було в наших відносинах, але перед кацапією зі сторони поляків лінія одна.
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У них свой интерес - антикремлевский блок: Польша, Украина и балтийские страны.
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Це спільний інтерес всіх східноєвропейських та центральноєвропейських країн, азіопськиму кацапо-ординському Мордору протистояти можливо тільки разом.

Майбутнє за Чорноморсько-Балтійською Унією в складі ЄС. Ці країни, Україна в тому числі, добре знають, що таке обісРашка, набагато краще, ніж стара Європа.

Україні не потрібно сваритися з Польщею, балтійські країни та Польща - це найближчі союзники, але й зливати все також не потрібно, "просимо пробачити та самі пробачаємо"- це українська сторона говорила не раз, достатньо.
Українцям також є що нагадати полякам, але трактувати свою історію - це право насамперед українців, нехай у поляків буде своя думка і оцінка деяких постатей, а у українців своя. Українці ж не розказують полякам, як їм оцінювати Пілсудського, наприклад. Тому в таких питаннях потрібно стояти на своєму, але без скандалів та провокацій. Для провокацій існує рашистська обісРашка.
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якщо постійне польське намагання втручатися у наші внутрішні справи, ти називаєш підтримкою, то хто тут недоумок? варіанти два - або ти, або пшеки
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Главное, чтобы не мерились тем, кто больше убил и пострадал. Время то было жестокое.
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Жителям Польши пора строить добрые отношения с Украиной , а не вспоминать ошибки 80-ти летней давности . Шведы не вспоминают поражение под Полтавой . Украинцы там были боком . Петя 1-й там куражился .
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Такое же ты можешь посоветовать и жителям даунбаса! Мало того что это не история, а реальность так еще она вот здесь, а не где то там!
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Вот маладец! ТАк вот те сказки которые пуйло рассказывает на даунбасе в те времена рассказывали полякам и украинцам, а кто это делал мы все конечно же знаем - "разделяй и властвуй"!
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Что я могу сказать ? Все беды людей от их тупости .
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а чим ляхам історічєская політика України не подобається? Не ми в Катині поляків розстріляли та в літак з польським презом вибухівку заклали.Що не так? Ах да...Волинська трагедія....Це коли українці витурили з своїх етнічних територій окупантів-поляків які захопили захід України в 20-х роках? Нє? Спірне питання хто спровокував ту різню.Навряд чи українці-до того ж жили якось разом.Чи може пан хоче визнати звірства армії крайової яка вбивала мирних селян на своїх етнічних землях які досі підвладою Польщі? Ще пан чогось хоче? Я ожидаю изменений в исторической политике Украины, - вице-спикер Сейма Польши Госевска - Цензор.НЕТ 5840
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Большой вопрос была ли там "резня" в принципе! А кто спровоцировал так это давно всем известно - НКВД!
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морды друг-другу - били! Спору нет, но тогда время такое было, херачились все подряд. Но называть геноцидом и все такое это как по мне перебор! Но все прекрасно знают что ноги у этих сказок растут с кацапии.
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Да пшеки и без кацапов всегда ненавидели украинцев, или вы думаете что Хмельницкий от хорошей жизни пошел на союз с кацапской ордой, лишь бы не допустить снова захвата освобожденных украинских земель? Да и ОУН создавалсь в первую очередь для борьбы с пшекскими оккупантами и проводимой ими политики этноцида и уничтожения украинской нации.
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У ляхов гонору и имперских амбиций чуть ли не больше, чем у кацапов. Всё им Украина виновата ! А шо творили поляки среди этнических украинцев (да и вообще всех не поляков) - это они умалчивают, типа не при делах. Коренные львовяне ещё помнят надписи в трамваях "собакам и украинцам вход воспрещён"
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Давай казламордый не останавливайся! Больше сказок на ночь!
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Какие сказки убогий, это та неприятная правда, которую пытаются замалчивать всякие подляшки и полезные идиоты.
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Изменения в историческую политику Польши ожидать когда?
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Зелену шмарклю вже всі гарно розкусили, всі зрозуміли, що воно може злити не тільки право українців на власну трактовку власної історії, але й взагалі спроможне перетворите Україну на малорассєю, на малорассєйській фєдєральний округ обісРашки.
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все выстроились в очередь, чтобы зеля им что-то сдал
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Ляшня не дочекається! Бандера і Шухевича - герої України!
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а шо они сделали для Украины? а чего герои только они и шо только двое было?
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від тебе аж смердить пшеком, єугеніуш
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Они возглавили народное движение сопротивления против оккупантов - пшеков, немцев и кацапов. и нет их не было двое, хотя кому я это рассказываю, у зебилки херои все жиды и пшекские паны, типа пилсудского.
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а їх взагалі не розумію...Доіпалися до Бандери та УПА хз чого....А те що їх кацапи ледве як націю не знищили три рази то таке...Давно то було...Вже майже забули... Я ожидаю изменений в исторической политике Украины, - вице-спикер Сейма Польши Госевска - Цензор.НЕТ 7344
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Вони розкривають свого рота тільки на ти хто це дозволяє їм це робити, ми слабка пограбована жидами та як засвідчили ці вибори (і не тільки ці) населена переважно хохлами та манкуртами країна де українців ледве вісотків 10 набереться, а це означає що на нас можна гавкати без будь яких наслідків. Ну а кацапи, чи німці (які знишили також чимало пшеків) швидко закриють рота пшекським гоноровим панам.
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Якщо Україна буде слабкою,то її будуть вважати нікчемною і витирати ноги.
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Сусіди сусідами, а панський гонор робить своє.
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що таке історична політика і як її змінити? Хіба машину часу винайти і змінювати історію. Історія на те і історія, що її вже не зміниш.
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Дуже просто, як показує практика реальна історична правда мало кого цікавить, головне це як цю історію розказувати і тоді можна з оккупантів зробити визволителів та друзів (вата на окупованому Донбасі і не тільки в це щиро вірить, незважаючи на всі факти на реалії життя під "визволителями"), а народних героів які боряться проти окупантів назвати бандитами та взагалі фашистами (це стосується як Бандери і ОУН-УПА, так і війни з кацапами на Донбасі).
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хорошая девочка... знает свое дело...
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Ага, теперь ляхи нам хотят писать историю, пусть вьікусят.
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Усе буде як завжди:
Україна від Сяну до Дону!
Україна понад усе!
Слава нації!
Смерть ворогам!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ ожидаю изменений в исторической политике Украины, - вице-спикер Сейма Польши Госевска
 
 
 
 
 
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