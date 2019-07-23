 Во фракцию "Слуги народа" теоретически могут войти депутаты-самовыдвиженцы, но должна быть проверка таких людей, - Разумков

"Теоретически, наверное, да. Мы сейчас этот вопрос не обсуждали. Это надо будет обсуждать, в том числе, на фракции. Зависит от того, кто эти люди", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
При этом Разумков убежден, что в таких случаях всегда должна быть проверка таких людей.
"Это может быть по тому же принципу, как мы отбирали кандидатов от партии на выборах. Возможно, он будет где-то видоизменен", - отметил он.
у тебя глюки ?
И чего* высрал*?как написала ,так я и спросил!
ты незнакомых называешь дебилами на первом слове чтоб тебя не разоблачили ?
так по тексту все видно и по первому ,и по второму!
не оправдывайся,не нужно....
не оправдывайся,не нужно....
и опять таки спрошу-от куда познания о моих приоритетах?
или таким как ты пофиг?не поставил лайк значит дебил?
вы точная копия ботофермы ольгино ,стецько скопировал.А **** тут думать *все 3,14 и Все*!
Ти 5 років уперто працював над тим, щоб ця зелена шмаркля стада президентом! Сумління не мучить? Може повісишся?
Как же без этих ...а ?!
Это плять вам не какая-то "Батькивщина" у которой и землю нельзя продавать и "Турбоатом" с "Южмашем" ... и цену на газ требуют снижать .
А эти будут выполнять любые забаганки за небольшие субвенции и плюс небольшую "слепоту" на их деятельность у себя в феодальной вотчине !
Для чого вчити давню літературу?
А щоб зацінити, як-от знатно з вас постібалися...
Maksym E Swift нагадав про евфімізм "слуга народний" зі словника Памви Беринди (1627): "мучитель, кат, цекляр [той, що переслідував злочинців]".
Сталін мав би знати про це значення, коли вводив в обіг поняття "слуга народа": Бериндів лексикон був популярний серед семінаристів, про це, зокрема, згадував Горький у "В людях". Такий собі гумор тирана, зрозумілий лиш посвяченим.
Але цікаво, чи знали про це творці "Слуги народу"?
Та напевно знали це їх крємльовскіє куратори.