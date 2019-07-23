 Во фракцию "Слуги народа" теоретически могут войти депутаты-самовыдвиженцы, но должна быть проверка таких людей, - Разумков

"Теоретически, наверное, да. Мы сейчас этот вопрос не обсуждали. Это надо будет обсуждать, в том числе, на фракции. Зависит от того, кто эти люди", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

При этом Разумков убежден, что в таких случаях всегда должна быть проверка таких людей.

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"Это может быть по тому же принципу, как мы отбирали кандидатов от партии на выборах. Возможно, он будет где-то видоизменен", - отметил он.