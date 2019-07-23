 Агенты влияния РФ: СБУ завела дело на кинопрокатчиков

Об этом говорится в материалах Шевченковского районного суда г. Киев, обнародованных в Едином реестре судебных решений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Согласно материалам дела, уголовное производство открыто по обращению народного депутата.

"Из обращения народного депутата следует, что рынок кинопроката поделен между "В & Н Film Distribution Company", "Ukrainian Film Distribution", "Kinomania", "Volga Ukraine", "Multi Media Distribution", которые ежегодно получают в виде кассовых сборов в Украине около 100 млн долларов США. Указанные компании появились на украинском рынке как дочерние предприятия компаний РФ, имеют плодотворные финансово-хозяйственные отношения с российскими компаниями, их конечными владельцами выступают граждане РФ", - сказано в документах.

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Как отмечается, "деятельность этих компаний в Украине приводит к необходимости сокрытия своих сверхприбылей путем осуществления финансово-хозяйственной операций с субъектами хозяйствования, имеющими признаки фиктивности, а также сомнительных перечислений в адрес российских компаний за прокатные права".

Согласно версии СБУ, на эти перечисления обратили внимание спецслужбы РФ. Они "в течение 2014-2016 годов фактически заставили владельцев компаний, работающих на рынке кинопроката Украины, направлять часть своих доходов для финансирования действий неустановленных лиц с целью совершения массовых беспорядков на территории Украины, посягательства на ее территориальную целостность, дестабилизации политической и экономической ситуации. В свою очередь, получив фактическую поддержку спецслужб РФ, владельцы вышеупомянутых компаний используются как агенты влияния в Украине, диктуя условия на рынке киноиндустрии и саботируют продвижение и показ украинских фильмов", - отмечается в документах.

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В материалах, в частности, отмечается, что "у органа предварительного расследования имеются достаточные основания полагать, что счета ООО "Киномания" использовались для противоправной деятельности, в том числе осуществления финансово-хозяйственной операций с субъектами хозяйствования, имеющими признаки фиктивности, а также сомнительных перечислений в адрес российских компаний за прокатные права".

"Согласно письму от Государственной фискальной службы Украины, ООО "Киномания" для ведения финансово-хозяйственной деятельности использует банковские счета, в том числе счет, открытый в АО "Альфа-Банк" в г. Киеве", - говорится в документах.

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Согласно материалам суда, в июле СБУ попросила суд предоставить доступ к банковским счетам кинодистрибьюторов, и суд дал временный доступ следователем ГСУ СБУ к документам, которые содержат банковскую тайну.