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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:долг (1090) зарплата (1881) Зеленский (2265) Николаев (1190) Офис Президента (29)

 На "Николаевском судостроительном заводе" по поручению Зеленского погасили долги по зарплатам, - пресс-служба президента

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского был решен вопрос погашения задолженности по заработной плате работникам государственного предприятия "Николаевский судостроительный завод".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Во время рабочей поездки в Николаевскую область 17 июля Глава государства получил информацию о наличии долгов по зарплате перед сотрудниками этого предприятия.

Владимир Зеленский поручил генеральному директору Государственного концерна "Укроборонпром" Павлу Букину безотлагательно решить вопрос погашения этой задолженности.

23 июля Государственный концерн "Укроборонпром" отчитался о выполнении поручения Президента в полном объеме. По информации концерна, на счета государственного предприятия "Николаевский судостроительный завод" для погашения задолженности по заработной плате было перечислено 54,8 млн грн. Кроме того, было перечислено 31,7 млн грн для выплат компенсации за несвоевременно выплаченную заработную плату, а также налогов и сборов, связанных с расчетом за оплату труда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За месяц долги по выплате зарплат выросли на 100 млн грн, - Госстат

Источник: https://censor.net.ua/n3139186
 
 
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Тепер у Зелі є все щоб зробити реформи в Україні,або обісратись як Петрусь,подивимось.
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Глядеть не будем, а сигнализировать. Зе не глухой как петя.
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не кажи гоп. Пока еще ничего нет у Зе.
Этот геналкаш в отпуске, подозреваю, шо заныкается как лерка облигация нс полгода
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Верховна Рада зможе розібратись з алкашем.
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Из резервов КМ, пока не из петиного кармана, который страну нагрел.
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Это Новинский угробил завод?
82 млн гр - жто более 3 млн долларов. Если у завода нет прибыли, то откуда деньги?
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новинский пытался "угробить" другой завод - ЧСЗ
а бабло из бюджета. кому то урезали финансирование чтобы удовлетворить князя
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именно так - другие не получать или не сделают ракеты или еще шо то - как то так
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Зе молодец за оперативность. Но надо создавать систему, чтобы не было нужды проявлять такую оперативность.
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Братья-Украинцы погибают, идут к х""лу, к Беларуси, в таёжный союз, импичмент зеле быстрей, иначе дальше пропасть, как и Беларуси...
Беларусь надеялась на Украину, а тут пришли кацапы на всю Украину.
Жаль, а была Украина уже почти ЕС и НАТО)
Жаль, вы уже с 47-и хромосомами, вам братья кацапы...
Только Петра назад, иначе пропасть))
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А воду він не заряджає через телевізор? На "Николаевском судостроительном заводе" по поручению Зеленского погасили долги по зарплатам, - пресс-служба президента - Цензор.НЕТ 7381
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MausMike
А воду він не заряджає через телевізор?
Це пізніше, коли потрібні будуть дива... На "Николаевском судостроительном заводе" по поручению Зеленского погасили долги по зарплатам, - пресс-служба президента - Цензор.НЕТ 304
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Заряджає він тобі , і порохоботам ,і Петру "защьоку"!
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Да ты шо? А что, так можно было?!
Потому что в 17-18 годах единственной возможностью погасить задолженность была продажа почти достроенного крейсера "Украина". По крайней мере, по словам команды Пороха, который в марте 17-го подписал указ о демилитаризации корабля))
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кто вам сказал про "почти достроенный"? знаю одного такого "специалиста" в твитере. от него инфа? Король кажется его фамилия. тупой как пробка.

это пустая коробка, которая не достраивалась после спуска со стапеля. не проходила даже швартовные испытания. не говоря о ходовых. это пустышка. какой к черту "почти достроенный"?
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Не-не-не, я с вами не спорю, я тоже считаю, что стоящий уже почти 30 лет советский корабль "на 95% готовности" в наше время чуть ценнее металлолома. Вроде как периодически там проводят ТО силовой установки и она в относительно неплохом состоянии, но не факт.
Просто теперь его можно продать не для того, чтобы эти деньги прочесть (читай - раздать долги по зарплате), а подороже и вырученные средства пустить либо в модернизацию завода, либо в целом на развитие флота
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слава барину? холопы на колени

интересно - за счет чего погасили?
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Да это правда. Сегодня на счета Николаевского судностроительного завода упало 85 млн. грн. (с компенсацией).
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слежу за всеми разйобами зеленским барыг по стране. увольнениям... и опущением их же.... гасит долги. сношает погранцов и таможню. меров дрючит седовласых и толстых и в шрамах! доллар уже ниже 26. нотердам + снят. газ и электроэнергия подешевела. и это только надеюсь начало. ********* на выборах люди ЗЕ. всех миллионеров. корупционеров и мафиози просто так легко на выборах.... уникальная обстановка в стране... это история уже . * не увижу многих в раде ********** рыговских мерзких.... уже тоже +!
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Якщо так і так буде далі, то я УСІ свої слова заберу назад.
Та тільки не вірю я Шмарклі.
До речі. він був на судноремонтному заводі. Суднобудівний (ЧСЗ, Океан) мертвий, як мамонт.
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Зе копирует Хйла. Быдломассе нравится.
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Не копируєт Яйцеликого, а контролируєт поступлєніє грошей, шоб половіну невкрали "по дороге".
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При мародёре такого не было! Верните нам мародёра!!!
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бояри погані,а цар добрий та справедливий... На "Николаевском судостроительном заводе" по поручению Зеленского погасили долги по зарплатам, - пресс-служба президента - Цензор.НЕТ 3610 класика жанру...
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Если завод не работает и не имеет прибыли, он должен умереть. Или государство должно дать ему заказы. Но никак не заниматься погашением зарплат из воздуха (т.е. из бюджета).
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ща порохоботы расскажут почему нельзя платить зарплату
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа "Николаевском судостроительном заводе" по поручению Зеленского погасили долги по зарплатам, - пресс-служба президента
 
 
 
 
 
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