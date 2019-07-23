 На "Николаевском судостроительном заводе" по поручению Зеленского погасили долги по зарплатам, - пресс-служба президента

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Во время рабочей поездки в Николаевскую область 17 июля Глава государства получил информацию о наличии долгов по зарплате перед сотрудниками этого предприятия.
Владимир Зеленский поручил генеральному директору Государственного концерна "Укроборонпром" Павлу Букину безотлагательно решить вопрос погашения этой задолженности.
23 июля Государственный концерн "Укроборонпром" отчитался о выполнении поручения Президента в полном объеме. По информации концерна, на счета государственного предприятия "Николаевский судостроительный завод" для погашения задолженности по заработной плате было перечислено 54,8 млн грн. Кроме того, было перечислено 31,7 млн грн для выплат компенсации за несвоевременно выплаченную заработную плату, а также налогов и сборов, связанных с расчетом за оплату труда.
Глядеть не будем, а сигнализировать.
Этот геналкаш в отпуске, подозреваю, шо заныкается как лерка облигация нс полгода
82 млн гр - жто более 3 млн долларов. Если у завода нет прибыли, то откуда деньги?
а бабло из бюджета. кому то урезали финансирование чтобы удовлетворить князя
Беларусь надеялась на Украину, а тут пришли кацапы на всю Украину.
Жаль, а была Украина уже почти ЕС и НАТО)
Жаль, вы уже с 47-и хромосомами, вам братья кацапы...
Только Петра назад, иначе пропасть))
А воду він не заряджає через телевізор?
Це пізніше, коли потрібні будуть дива...
Потому что в 17-18 годах единственной возможностью погасить задолженность была продажа почти достроенного крейсера "Украина". По крайней мере, по словам команды Пороха, который в марте 17-го подписал указ о демилитаризации корабля))
это пустая коробка, которая не достраивалась после спуска со стапеля. не проходила даже швартовные испытания. не говоря о ходовых. это пустышка. какой к черту "почти достроенный"?
Просто теперь его можно продать не для того, чтобы эти деньги прочесть (читай - раздать долги по зарплате), а подороже и вырученные средства пустить либо в модернизацию завода, либо в целом на развитие флота
интересно - за счет чего погасили?
Та тільки не вірю я Шмарклі.
До речі. він був на судноремонтному заводі. Суднобудівний (ЧСЗ, Океан) мертвий, як мамонт.