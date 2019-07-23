 Зеленский: Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины

Об этом Зеленский сообщил журналистам по завершению брифинга в Офисе президента во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".
Перед этим президент заявил, что Украине нужен новый генпрокурор.
Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в данный момент находится в официальном отпуске, о чем 22 июля сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.
Разве такое прощается ?
Во Франфурт ..
..
.
ну нормальное образование
.
https://www.youtube.com/watch?v=kE9hpW8kLjE
Но
1. Участие в правозащитной организации "Трансперенси инт." делает невозможным и опасным прецидент такого генпрокурора .
У стороны обвинения в суде и у (право)защиты контроверсивные функции !
2. Снова не профессионал со стороны , а профессионал из команды , даже из ближнего круга ...
Только законы Дарвина.
то зелебене нужен свой новый прокурор.