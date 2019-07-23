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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9223) Зеленский (2265) Рябошапка Руслан (56)

 Зеленский: Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.

Об этом Зеленский сообщил журналистам по завершению брифинга в Офисе президента во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

Перед этим президент заявил, что Украине нужен новый генпрокурор.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в данный момент находится в официальном отпуске, о чем 22 июля сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139185
 
   
 Топ комментарии
 
Но если усадит Луцика с Порохлом, то будет самое то.
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Петру треба сушити сухарі,разом зі всією бандою))
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Да уж. Порох создал армию,защитившую страну от ядерной сверхдержавы.
Разве такое прощается ?
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а priori - слабоват кандидат для дел грядущих.
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Но если усадит Луцика с Порохлом, то будет самое то.
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Да уж. Порох создал армию,защитившую страну от ядерной сверхдержавы.
Разве такое прощается ?
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Что он там создал? Окружение для пассионариев в Иловайске и Дебальцево и 24 моряков ради своего "военного положения" к Ху.лу послал. Петя крал со свинарчуками оборонный бюджет.
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Нужен без компромисный. Подойдёт Портнов.
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Портнов первым же иском к Пороху нарушил статью 110 УК
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Петру треба сушити сухарі,разом зі всією бандою))
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1998 - закінчив Міжнародний Соломонів університет, отримав кваліфікацію спеціаліста

ну нормальное образование
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Вспоминаю свою первую шапку ,, она была рябая .

.
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Жовтень 2013 - березень 2014 - керівник Департаменту аналізу антикорупційної політики у неурядовій організації «Transparency International Україна».

https://www.youtube.com/watch?v=kE9hpW8kLjE
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Избиратели "Квартала", не плачьте.Грядут суровые для вас времена.
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Зебилы, вы где таких кадров находите? Трое детей, у всех гражданство Франции.
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Погуглите в каком универе учился Рябошапка)))))) Кошерно)
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Очень кваллифицированный юрист .
Но
1. Участие в правозащитной организации "Трансперенси инт." делает невозможным и опасным прецидент такого генпрокурора .
У стороны обвинения в суде и у (право)защиты контроверсивные функции !

2. Снова не профессионал со стороны , а профессионал из команды , даже из ближнего круга ...
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И всё конкурсы, и всё низалежныя грамадцькыя каммисея во главе с председательствующем Беней...
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А почему у будущего Генпрокурора Рябошляпки жена живет во Франции, а не в Украине?, А детишки почему тоже живут во Франции и имеют гражданство Франции, а не Украины?
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Дітки Пепса або Омеляна тебе не цікавили всі 5 років?)
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Главное что бы хватило яиц надеть на потроха наручники и не обоссаться.
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а шо,до сих пор жахаешься петра? Зеленський: Рябошапка розглядається як один з кандидатів на посаду генпрокурора України - Цензор.НЕТ 5937он же уже не президент...
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На вершинах власти юриспуденция не существует.
Только законы Дарвина.
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Украине нужно шоб был генпрокурор,независимый от президента и других ветвей власти...а новый он,или подремонтированный-не суть важно.
то зелебене нужен свой новый прокурор.
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Берите Шишкина в прокуроры. Уж если кто и посадит на довичне Порося - то только он.
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... Діти є громадянами ФранціїПояснення тому доволі просте. Олеся Андріївна Бартовщук, мати Тимура, Луки та Марка, працює на території ЄС - у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) з головним офісом у французькому Страсбурзі. Між роботою у Міністерстві юстиції та НАЗК у Франції мешкав і їхній тато, заробляючи на життя у програмі ПРООН...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский: Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины
 
 
 
 
 
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