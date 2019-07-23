 Зеленский: Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины

Об этом Зеленский сообщил журналистам по завершению брифинга в Офисе президента во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

Перед этим президент заявил, что Украине нужен новый генпрокурор.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в данный момент находится в официальном отпуске, о чем 22 июля сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

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