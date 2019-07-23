EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  829  6
Материалы по теме:
Все про:выборы (22868) допрос (1176) Нацполиция (9759) Самопомич (910)

 Полиция вызвала на допрос членов ОИК на 94-м округе, где наблюдателей от "Самопомочи" меняли на людей Кононенко

В Киевской области сотрудники Обуховского отдела полиции вручили повестки на допрос на 25 июля двум бывшим членам областной избирательной комиссии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации Нацполиции.

Процессуальный документ полиция вручила экс-членам ОИК посреди улицы накануне, 22 июля. 

"Эти лица, которые в свое время работали в окружной избирательной комиссии № 94, в настоящее время участия в избирательном процессе не принимают", - говорится в сообщении.

Прийти на допрос они должны 25 июля.

Напомним, окружная избирательная комиссия 94 округа приняла якобы от "Самопомочи" неподписанные списки всех членов УИК округа от данной партии. Таким образом, "мертвыми душами" без ведома "Самопомочи" заменили уже существующих членов УИК от этой политсилы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Садовый подал в отставку с должности главы "Самопомочи"

Источник: https://censor.net.ua/n3139182
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Петюшки карамельками рот забили, ждут разнарядку по организации скорбного воя))
 показать весь комментарий
 
 
Дубінський натягує Кононенко,лису потвору))
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолиция вызвала на допрос членов ОИК на 94-м округе, где наблюдателей от "Самопомочи" меняли на людей Кононенко
 
 
 
 
 
 вверх